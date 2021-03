Tokion ensi kesän olympialaisten valmistelua ravistelee jälleen uusi skandaali.

Kisojen avajaisista ja muista seremonioista vastaavaa luova johtaja Hiroshi Sasaki ilmoitti torstaina eroavansa tehtävästään.

Syy oli se, että Sasaki oli ehdottanut suositulle ja tunnetulle koomikolle ja plusmallille Naomi Watanabelle esiintymistä kisojen avajaisissa jonkinlaisena possuhahmona työnimellä ”Olympig”. Tähän olisi kuulunut muun muassa sonnustautuminen possun korviin.

Sasaki ilmoitti erostaan sen jälkeen, kun hänen viime vuonna tapahtunut ehdotuksensa oli tullut keskiviikkona julkisuuteen.

Kohu on nähty uutena takaiskuna pandemian moukaroimille Tokion kisajärjestelyille sen jälkeen, kun kisojen järjestelykomitean puheenjohtaja Yoshiro Mori joutui eroamaan runsas kuukausi sitten seksististen puheiden takia.

Sasaki julkaisi torstaina julkisen anteeksipyynnön Watanabelle ja sanoi ymmärtävänsä, että hänen ehdotuksensa oli sopimaton.

”Ideani oli valtava loukkaus Ms. Naomi Watanabea kohtaan. Kadun sitä sydämeni pohjasta ja pyydän syvästi anteeksi häneltä ja kaikilta, joiden mielestä se tuntui epämiellyttävältä”, Sasaki sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Watanabe on AFP:n ja BBC:n mukaan yksi Japanin tunnetuimmista koomikoista ja yksi harvoista pluskokoisista julkisuuden henkilöistä. Hän on kohdannut loukkauksia ennenkin. Hänellä on Instagramissa yli yhdeksän miljoonaa seuraajaa.

Morin tilalle kisojen järjestelyjen johtoon tullut Seiko Hashimoto sanoi medialle olleensa ”shokissa” Sasakin puheista.

”Ulkomuotoon liittyvä vitsi on erittäin erittäin sopimatonta”, Hashimoto sanoi.

Tokion olympialaiset piti alun perin järjestää kesällä 2020, mutta ne siirrettiin vuodella koronapandemian takia.

Kisojen järjestäminen on edelleen iso kysymysmerkki, vaikka Kansainvälinen olympiakomitea ja japanilaiset kisajärjestäjät vakuuttavat, että kisat pidetään loppukesällä.

