Chicago Bullsin ykköstähden saappaat ovat suuret. Nykyiseen muotoonsa ne venytti 1990-luvulla kaikkien aikojen koripalloilija Michael Jordan.

Nyt Bullsin haaveet menestyksestä ovat ensisijaisesti yhden pelaajan harteilla. Vaikka Suomessa otsikot kerää aina Lauri Markkanen, on joukkueen henkinen ja pelillinen johtaja Zach LaVine, hiljattain 26 vuotta täyttänyt heittävä takamies.

Aiempina vuosina LaVine on saanut osakseen oikeutetusti paljon kritiikkiä, mutta tällä hetkellä hän pelaa elämänsä kautta uuden päävalmentajan Billy Donovanin alaisuudessa.

Ikonisen Jordanin jälkeen Bullsin johtohahmot ovat olleet harvassa – samoin menestys.

Aito menestyjäkandidaatti Bulls on tuona aikana ollut vain lyhyen hetken 2010-luvun alussa, kun ääriatleettinen takamies Derrick Rose pelasi jopa NBA:n arvokkaimman pelaajan palkintoon oikeuttaneella tasolla ennen tuhoisia polvivammojaan.

Jordanilla on merkittävä rooli siinä, että Bullsin nykyinen johtaja LaVine edes päätyi koripallon pariin.

Urheilun LaVine sai osakseen jo verenperintönä. Hänen äitinsä pelasi yliopistossa softballia, ja isä eteni amerikkalaisessa jalkapallossa USFL-liigan kautta aina NFL:n porteille saakka.

Isä Paul LaVine muisteli viime vuonna NBA.comille huomanneensa pojan liikunnalliset kyvyt varhain. Hän kertoi, että Zach oppi kävelemään jo noin kuuden kuukauden ikäisenä.

”Toisella luokalla hänellä oli tapana mennä puistoon pelaamaan kuudesluokkalaisia vastaan rahasta. Hän tuli kotiin ylpeänä voittamansa kymmenen dollarin tähden”, isä kertoi.

Ensin oli näyttänyt siltä, että pojan vahvin laji olisi baseball, mutta kaikki muuttui pitkälti yhden elokuvan vuoksi.

Elokuva oli vuoden 1996 kulttiklassikko Space Jam.

LaVine katseli VHS-kasetilta kerta toisensa jälkeen, kuinka Michael Jordan kukisti Väiski Vemmelsäären ja muiden Looney Tunes -hahmojen sekä NBA-tähtien kanssa ulkoavaruudesta tulleet vastustajansa.

LaVine piti Chicagossa syksyllä 2018 Space Jam -elokuvanäytöksen, jonka yhteydessä hän arvioi Chicago Tribunelle nähneensä elokuvan useita kymmeniä kertoja. Isän arvio oli 200 kertaa.

Jordanista tuli LaVinen esikuva ja inspiraatio. Hän katseli videoita tämän ja Kobe Bryantin otteista, ja opetteli itse samat liikkeet.

Isän johdolla harjoittelu oli jo varhain määrätietoista, ammattimaista ja välillä liiankin kurinalaista. Kova työ kuitenkin tuotti myös tulosta.

Ensin LaVinelle aukesi paikka UCLA:n maineikkaassa yliopistojoukkueessa. Sen jälkeen vuorossa oli NBA-varaus Minnesota Timberwolvesiin kesällä 2014 ensimmäisen kierroksen puolivälissä.

Ensimmäisinä ammattilaiskausina LaVinen uroteot rajoittuivat lähinnä tähdistöottelun donkkikilpailuun. Tulokaskaudellaan hänestä tuli kisan nuorin voittaja sitten Kobe Bryantin ja vuoden 1997. Yksi LaVinen suorituksista oli Space Jam -tribuuttidonkki.

Kahteen peräkkäiseen voittoon on ennen LaVinea yltänyt vain kolme pelaajaa. Tuo vuoden 2016 häkellyttävän tasokas kaksintaistelu Aaron Gordonia vastaan on jäänyt historiaan yhtenä kilpailun parhaista ikinä.

Tosipeleissä oli vaikeampaa. Timberwolves oli tuolloinkin vuosi toisensa jälkeen sarjan heikoimpia joukkueita, eivätkä LaVinen otteet säväyttäneet.

Kevään 2017 pelit jäivät kesken leikkausta vaatineen eturistisiteen repeämän vuoksi. Samalla päättyi myös LaVinen ura Minnesotassa.

Kesällä hänet kaupattiin Chicagoon yhdessä Markkaseen käytetyn varausvuoron ja aiemman ykkösvarauksen Kris Dunnin kanssa.

Lauri Markkanen (vas.), Kris Dunn ja Zach LaVine olivat Chicago Bullsin kesän 2017 suurvärväykset. Markkanen ja LaVine ovat nykyään joukkueen avainpelaajia, kun taas Dunn on siirtynyt Atlanta Hawksin riveihin.­

Chicagossa alku noudatti samaa kaavaa. Bulls rypi NBA:n pohjamudissa, ja urheilujohdon hudit varaustilaisuudessa sekä vapaiden agenttien markkinoilla repivät eroa sarjan menestyjiin jatkuvasti suuremmaksi.

Viime kesänä organisaatiossa tehtiin täysremontti.

Liettualainen Artūras Karnišovas nimitettiin seuran koripallotoiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja Marc Eversley urheilujohtajaksi. NBA:n heikoimpien päävalmentajien joukkoon lukeutunut Jim Boylen vaihtui arvostettuun Billy Donovaniin.

Boylenin alaisuudessa Bulls oli yksi NBA:n sekavimmista miehistöistä. Valmentajanvaihdoksella on ollut suuri vaikutus LaVineen, ja ympäröivä rakenne on tuonut häneen peliinsä paitsi lisää tehokkuutta myös järkeä ja vastuullisuutta.

”Billy on ollut mahtava. Olemme tehneet täyden 180 asteen käännöksen viime vuodesta, vaikka joukkue on käytännössä sama. Olemme asennoituneet täysin eri tavalla”, LaVine hehkutti helmikuussa NBC Sportsille.

”Hän haastaa kaikki oikealla tavalla ja on hyvin arvostettu. On selvää, että hän sai meidät puolelleen heti alussa. Olemme olleet valmiita taistelemaan tämän tyypin puolesta.”

Aiempina vuosina LaVine on rohmunnut itselleen palloa supertähden lailla mutta pelannut melko keskinkertaisesti ja itsekeskeisesti. Tällä kaudella suuri käyttöaste on ollut paljon oikeutetumpi.

LaVine on tehnyt ottelua kohden keskimäärin yli 28 pistettä, mikä on koko NBA:n kuudenneksi paras lukema. Lisäksi heittojen onnistumistarkkuus on kasvanut selvästi niin kahden ja kolmen pisteen heitoissa kuin vapaaheittoviivaltakin.

Tasonnosto on huomioitu jo sillä, että LaVine valittiin ensimmäistä kertaa urallaan tähdistöotteluun ensimmäisenä Bulls-pelaajana neljään vuoteen.

LaVinen nykyinen sopimus päättyy ensi kauden jälkeen. Hieman alle 20 miljoonan dollarin vuosipalkka noussee vapailla markkinoilla maksimiin, eli Bullsin tapauksessa 38 miljoonaan dollariin viiden kauden ajan. Muut joukkueet voivat tarjota LaVinelle vain nelivuotista sopimusta.

Avainkysymys on, mihin asti Bulls uskoo voivansa LaVinen johdolla tulevaisuudessa yltää. Tämä määrittää tulevat liikkeet muun muassa siirtotakarajalla, joka on tänä keväänä 25. maaliskuuta.

Ostajia kiinnostavimmat nimet lienevät myös kalleimmat: LaVine ja jo kuluvan kauden jälkeen rajoitetuksi vapaaksi agentiksi päätyvä Markkanen.

LaVine on petrannut puolustuspanostaan huomattavasti, mutta hänen suurimmat avunsa ovat silti hyökkäyspäässä ja yhdellä yhtä vastaan -tilanteissa.

Tuossa asiassa LaVinessa on ripaus sitä miestä, jonka valtaisia saappaita hän yrittää täyttää. Harvalla urheilijalla maailmanhistoriassa on ollut samanlaista paloa ja itseluottamusta kuin Michael Jordanilla, jolle mikään ei ollut tärkeämpää kuin edessä olevan vastustajan totaalinen nujertaminen.

Myös LaVinesta välittyy vahva usko siihen, että juuri hänen on otettava ratkaiseva viimeinen heitto, ja että hän voi onnistua siinä ketä tahansa vastaan. Aiempina vuosina tämä on johtanut hyvin heikkoihin tuloksiin – mutta tunnelin päässä on näkyvissä valoa.