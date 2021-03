Monella jalkapalloilijalla on ollut kivikkoinen tie huipulle, mutta harvalla ovat lähtökohdat olleet yhtä heikot kuin Alphonso Daviesilla. Silti hän on nyt Mestarien liigan voittaja.

Davies syntyi vuoden 2000 marraskuussa ghanalaisella Buduburamin pakolaisleirillä, jonne hänen liberialaiset vanhempansa olivat paenneet Liberiassa riehunutta sisällissotaa.

Perhe saapui pakolaisina Kanadan Edmontoniin Alphonson ollessa viisivuotias, eikä 20-vuotias nuori mies muista juurikaan lapsuudestaan pakolaisleirillä.

”En edes muista potkineeni palloa, vaikka tiedän, että tein niin. Vanhempani eivät halua puhua kovin paljon siitä ajasta”, Davies kertoi The Guardianin haastattelussa vuonna 2020.

Hän kertoi myös arvostaneensa mahdollisuutta käydä koulua.

”Nautin jokaisesta hetkestä koulussa. Jalkapalloura ei kestä loputtomiin, joten koulutus on hyvä olla.”

Elämänkoulua Davies jatkoi olosuhteiden pakosta kuitenkin myös Edmontonissa. Vanhemmat tekivät pitkiä päiviä elättääkseen perheen, joten Alphonson vastuulle jäi monesti pikkuveljestä ja -siskosta huolehtiminen.

”Hän vaihtoi vaippoja, lämmitti maitoa ja hoiti kaikenlaista jo ennen teinivuosiaan. Hän oppi itsenäiseksi ja vastuulliseksi, jota ei moni 11-vuotias ole”, Daviesin nuoruusvuosien valmentaja ja nykyinen agentti Nick Huoseh kertoi Sky Sportsille viime syksynä.

Davies pysyi Huosehin valmentamassa Edmonton Strikersissa 14-vuotiaaksi, kunnes Vancouver Whitecaps kiinnostui Albertan provinssin nopeimpiin pikajuoksijoihin kuuluneesta pojasta.

Äiti Victoria ei kuitenkaan olisi halunnut päästää poikaansa lähtemään yli tuhannen kilometrin päähän.

”Pelkäsin. En halunnut, että hän liittyisi vääriin jengeihin. Mutta hän lupasi, ettei muuttuisi vaan tekisi minut ylpeäksi”, Victoria Davies kertoi Sky Sportsille.

Eikä poika rikkonut lupaustaan.

Ensin Daviesista tuli Yhdysvaltojen toisen sarjatason USL:n kaikkien aikojen nuorin maalintekijä vain 15 vuoden ja kolmen kuukauden ikäisenä.

Hän teki niin ikään 15-vuotiaana debyyttinsä pääsarja MLS:ssä Whitecapsin riveissä.

Davies sai Kanadan kansalaisuuden 14. heinäkuuta vuonna 2017, ja samana päivänä hänestä tuli maajoukkueen kaikkien aikojen nuorin pelaaja. Ja tahti vain kiihtyi.

” ”Sain kuulla, että Bayern halusi tavata minut. Se oli sekä jännittävää että pelottavaa.”

Alphonso Davies nousee mielellään mukaan hyökkäyksiin.­

Vuoden 2018 heinäkuussa saksalaisjätti Bayern München osti Daviesin MLS:n ennätyssummalla, joka voi erilaisten pykälien ansiosta nousta 22 miljoonaan dollariin, eli noin 18,8 miljoonaan euroon. Vuoden päätteeksi hänet valittiin Kanadan Vuoden pelaajaksi.

”Sain kuulla, että Bayern halusi tavata minut. Se oli sekä jännittävää että pelottavaa. Minun piti todistaa, että pärjään tällä tasolla”, hän muisteli Sky Sportsille.

”Kun tulin ensimmäisen kerran Bayerniin en ollut uskoa silmiäni. Pukukopissa Arjen Robben tuli tervehtimään ja esittelemään itsensä. Ajattelin mielessäni, ettei hänen tarvitsisi esittäytyä”, Davies totesi BBC:lle.

Vancouverin ykkösjoukkueessa Davies pelasi lopulta 81 ottelua, teki 12 maalia ja syötti 14. Vasempana laiturina aloittanut, mutta nykyään puolustajana viihtyvä tuulennopea pelaaja on esiintynyt Bayernissa 74 ottelussa tehoilla 5+11.

Vaikka nuorelle pelaajalle tyypillisiä virheitä esimerkiksi sijoittumisen suhteen nähtiin etenkin alussa, on Daviesin räjähtävä nopeus auttanut häntä korjaamaan tilanteita.

Toistaiseksi varsin lyhyen uran huipennus nähtiin 23. elokuuta Lissabonissa. Davies oli Bayern Münchenin avauskokoonpanossa Mestarien liigan finaalissa Paris Saint-Germainia vastaan.

Ottelu päättyi Saksan mestarin 1–0-voittoon. Davies pelasi koko pelin ja juhli joukkuetovereidensa kanssa koronaviruksen pitkittämän kilpailun voittoa.

”Tarinani on osoitus siitä, että kaikki on mahdollista, kun antaa kaikkensa.”

Yhteensä Davies on päässyt juhlimaan Bayernissa jo kahta Bundesliigan mestaruutta, kahta Saksan cupia, Uefan supercupia ja seurajoukkueiden MM-titteliä.

Menestys ei kuitenkaan rajoitu vain pelikentille.

Davies tekee työtä YK:n pakolaisjärjestön hyväksi ja kokee voivansa vaikuttaa esimerkkinsä kautta myös koronaviruksen vaikeuttamina aikoina.

”Haluan käyttää näkyvyyttäni puhuakseni pakolaisista ja henkilökohtaista tarinaani saadakseni ihmiset auttamaan”, hän sanoi The Guardianille.

”Pakolaisleireillä on todella vaikea pitää turvavälejä. Lisäksi he tarvitsevat ruokaa ja puhdasta vettä ja saippuaa pestäkseen kätensä.”

” ”Pidän ihmisten viihdyttämisestä.”

Seurajoukkueiden maailmanmestaruus lisättiin Alphonso Daviesin meriittilistalle 11. helmikuuta 2021.­

Vaikka elämä on koulinut Daviesista tunnollisen ja ajoittain vakavan nuoren miehen, on hänessä myös rento ja leikkisä puoli. Sitä hän esittelee erityisesti Tiktokissa, jossa on nähty monenmoisia tanssiesityksiä ja muuta hassuttelua 3,5 miljoonan seuraajan iloksi.

Lisäksi Daviesilla on Youtube-kanava yhdessä tyttöystävänsä, Paris Saint-Germainissa pelaavan Jordyn Huiteman kanssa.

Daviesin toiveissa siintääkin ajatus yleisön viihdyttämisestä viheriöiden ulkopuolella joskus tulevaisuudessa.

”Jalkapallo tulee ensimmäisenä, mutta haluaisin jossain vaiheessa näyttelijäksi”, Davies paljasti The Guardianille.

”Pidän ihmisten viihdyttämisestä, ja Tiktok antaa siihen alustan. Se antaa faneille mahdollisuuden tutustua minuun hieman paremmin. Samalla se on hyvää ajanvietettä koronakriisin aikana, kun kaikki ovat kotona.”

Jalkapallofanien kannalta on toivottava, että Davies malttaa odottaa näyttelijänhaaveiden kanssa vielä tovin ja jatkaa viihdyttämistään pallon kanssa.

Bayern München–VfB Stuttgart V Sport Jalkapallo 20. maaliskuuta kello 16.20.