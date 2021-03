Rafael Nadal ja Dominic Thiem vetäytyivät Masters-sarjan Miami Openista.

Tenniksen supertähdet ovat viime aikoina alkaneet karttaa lajin suurturnauksia. Viimeksi vetäytymisestään ensi viikolla alkavasta Masters 1000 -sarjan Miami Openista ilmoittivat Espanjan Rafael Nadal ja Itävallan Dominic Thiem.

Nadal on miesten kaksinpelin maailmanlistalla kolmantena ja Thiem neljäntenä. Heidän puhemiehenään toimii maailmanlistalla 12:ntena oleva Kanadan Denis Shapovalov, jonka mukaan ykköstähdillä ei ole mieltä osallistua muuta kuin grand slam -tason turnauksiin, koska palkintosummat ovat koronapandemian aikana pienentyneet tuntuvasti.

”Luulen, että tulee paljon poisjääntejä ja moni pelaaja jättää turnauksia väliin, koska palkintorahat ovat niin alhaalla”, Shapovalov arvioi.

Nadal on myös kärsinyt vammoista viime aikoina ja selkäkivut haittasivat Australian avoimiin valmistautumista. Thiemin kunto on ollut melko perusteellisesti kateissa viime aikoina. Hän on pelannut tänä vuonna yhdeksän ottelua ja hävinnyt niistä neljä. Tappiomäärä on hälyttävän suuri hallitsevalle US Openin mestarille.

Miami Openin kokonaispalkintopotti vuonna 2019 ennen koronapandemiaa oli noin 14 miljoonaa euroa ja on tänä vuonna runsaat 5,6 miljoonaa euroa, joten pudotus on ollut melkoinen.

Miljoonien eurojen palkintorahat kuulostavat urheilun ulkopuolisessa arjessa suurilta, mutta Shapovalov muistuttaa, että tennisammattilaiset ovat itsenäisiä yrittäjiä, joille kertyy paljon kustannuksia esimerkiksi matkustamisesta ja joiden tulot riippuvat suoraan palkintosummien määrästä.

Shapovalovin mukaan kansainvälisissä turnauksissa tulisi vielä enemmän poisjääntejä, ellei pelaajien sponsoreilla olisi niin paljon sananvaltaa.

”Meillä on sponsorien velvoitteita, sopimuksia, jotka pakottavat meidät pelaamaan”, Shapovalov sanoo.

Hän esittää toiveen miesten ammattilaisjärjestö ATP:lle.

”Toivottavasti ATP tai joku voi tehdä jotain nostaakseen palkintorahoja ja palauttaakseen ne ennalleen”, Shapovalov evästää.