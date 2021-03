Asetelma on jo lähtökohtaisesti kutkuttava: finaalipari, jonka eri puolilla pelaavat sarjan paras hyökkääjä ja paras puolustaja.

Se on tilanne, kun Kiekko-Espoo ja Kalpa aloittavat lauantaina taistelun kultamitaleista Naisten jääkiekkoliigassa.

Ja tällä kertaa urheilussa perinteisestä hyökkäys vastaan puolustus -asetelmasta päästään piirun verran pidemmälle. Kiekko-Espoon puolustaja Nelli Laitinen, 18, ja Kalpan laitahyökkääjä Elisa Holopainen, 19, ovat ystävystyneet jääkiekon parissa ja pitävät yhteyttä toisiinsa päivittäin. Vielä aivan finaalien allakin.

”Kyllä me vielä on oltu yhteyksissä. Saa nähdä finaalien jälkeen, kuinka pitkä hiljaiselo tulee, kun pelataan eri joukkueissa”, Laitinen sanoi torstaina.

Kun maajoukkue kokoontuu yhteen, Laitinen ja Holopainen viettävät paljon aikaa toistensa seurassa. He ovat maajoukkuetapahtumissa kämppäkavereita. Ovat olleet siitä lähtien, kun paikka naisten maajoukkueeseen aukesi molemmille ennen MM-kotikisoja 2019.

Nelli Laitinen oli tällä kaudella Naisten liigan paras puolustaja.­

Elisa Holopainen voitti tällä kaudella Naisten liigan parhaan pelaajan Riikka Nieminen -palkinnon. Hänet palkittiin samalla palkinnolla myös kauden 2018–19 jälkeen.­

Heti ensimmäisistä aikuisten kotikisoista Laitisen ja Holopaisen palkintokaappiin tuli hopeamitali. Sitä ennen molemmat olivat tähdistökentällisen pelaajia vuodenvaihteessa 2018–19 pelatuissa alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa, joista Suomi voitti pronssia.

Matkalla 18-vuotiaiden pronssille Holopainen ja Laitinen olivat tärkeissä rooleissa läpi turnauksen. Esimerkiksi puolivälieräottelussa Suomi tasoitti pelin Ruotsia vastaan Laitisen maalilla ja Holopainen ratkaisi ottelun jatkoajalla.

”Me olemme Nellin kanssa tutustuneet jo tyttöjen maajoukkueessa. Silloin jo oltiin hyviä kavereita. Se oli aika selvä juttu, että meistä tuli kämppiksiä naisten maajoukkueessa”, Holopainen kertoo.

”4–5 vuotta on tunnettu. Ihan ensimmäisiltä Leijonapentu-leireiltä asti”, Laitinen muistelee.

Leijonapentu-leirit ovat alle 16-vuotiaiden tyttöjen maajoukkuetapahtumia.

Holopainen ja Laitinen ovat pelaajia, joiden voi odottaa olevan vähintään alkavan vuosikymmenen ajan naisten maajoukkueen runkoa. 2000-luvulla syntyneistä pelaajista MM-kisadebyyttinsä pääsi kotikisoissa tekemään myös Viivi Vainikka, joka pelasi viime kauden Ruotsissa.

Maajoukkueroolin kasvattaminen edelleen on molempien tavoite. Laitinen listaa kehityskohteiksi kokemuksen karttumisen ja fyysisten ominaisuuksien jatkuvan kehittämisen, mikä palvelee sekä kamppailupelaamista että luistelua.

Holopainen haluaa parantaa erityisesti kamppailupelaamista.

”Maajoukkue on itselle iso juttu. On paljon tavoitteita, esimerkiksi olla MM-kisoissa ja olympialaisissa. On kauden kohokohta olla mukana kisajoukkueessa ja menestyä”, Holopainen sanoo.

Elisa Holopainen pääsi maalintekoon MM-kisoissa Espoossa keväällä 2019.­

Suomen joukkue juhlimassa Elisa Holopaisen maalia MM-kisoissa. Mukana tuulettamassa myös Holopaisen kanssa finaaleissa pelaava Nelli Laitinen (numero 7).­

Molempien tie kohti Leijonapentu-leiriä ja maajoukkuetta kulki poikajoukkueissa pelaten. Holopainen aloitti 4–5-vuotiaana ja meni Kalpan junioreissa, jossa hän pelasi pääosin poikien kanssa 14–15-vuotiaaksi asti.

Laitinen on saanut kiekko-oppinsa Lohjalla. C-juniori-ikäisenä hän siirtyi kesken kauden poikien peleistä naisten sarjoihin.

”Koin, että minulle se oli hyvä polku. Poikien kanssa kehittyy erityisen paljon, kun pitää kamppailla ja vauhti on kovempaa. Kun siirtyy naisiin, siellä pystyy nousemaan esille”, Laitinen sanoo.

Kiekko-Espoo pääsee aloittamaan finaalit pidemmällä levolla kuin Kalpa. Kiekko-Espoo nappasi kolmannen voiton ja finaalipaikan Ilvestä vastaan jo sunnuntaina sarjan neljännessä ottelussa. Kalpa ja HIFK sen sijaan väänsivät täydet viisi ottelua, ja sarja ratkesi vasta keskiviikkona.

”Odotan finaalista erittäin tiukkaa sarjaa. Meillä on ollut tosi tiukkoja pelejä jo pari kautta. Uskon että saadaan jännittävä finaalisarja”, Laitinen sanoo.

Holopainen sanoo Kalpan olleen kaksi ensimmäistä välieräpeliä huono. Sen jälkeen peli loksahti uomiinsa.

”Joukkueena pelaaminen ei ollut ensimmäisissä peleissä kovin korkealla. Sitten pystyimme peli peliltä parantamaan, ja löysimme joukkueena pelaamisen. Voittopeleissä jokainen teki kaiken niin hyvin kuin pystyi”, Holopainen sanoo.

Holopainen ja Laitinen tietävät toistensa vahvuudet.

Erityisvartiointia Laitinen ei silti Holopaisen varalle lupaile. Kiekko-Espoon vahvuus välierissäkin oli tiivis joukkuepuolustaminen, jonka viimeisenä lukkona on maalivahti Tiia Pajarinen. Ilves pystyi tekemään neljässä välieräpelissä vain kolme pelitilannemaalia. Se käänsi tiukan sarjan espoolaisille.

”Pelataan omaa tiivistä puolustuspelaamista. En usko, että finaaleissa tarvitsee pelata yhtä pelaajaa vastaan. Kaikkia vastaan yhtä tiukasti”, Laitinen sanoo.

Laitisella tuleva viikko on kiireinen, sillä kalenteria täyttävät myös ylioppilaskirjoitukset. Loppuotteluita pelataan lauantaina, sunnuntaina ja tiistaina sekä tarvittaessa torstaina ja lauantaina.

Ylioppilaskirjoituksissa Laitinen kirjoitti perjantaina äidinkielen tekstitaidon, ja viikonlopun jälkeen urakka jatkuu maanantaina englannilla ja keskiviikkona pitkällä matematiikalla.

Kun kirjoitukset on hoidettu ja valkolakki päässä, Laitinen aikoo keskittyä olympiavuoden ajan puhtaasti jääkiekkoon ja tavoitella olympiapaikkaa Suomen joukkueesta. Sen jälkeen opiskelut todennäköisesti jatkuvat.

”Selkeä tavoite olisi päästä olympialaisten jälkeen lähtemään Yhdysvaltoihin yliopistoon. Tavoite on lähteä parin vuoden sisällä ja sen jälkeen katsoa, mihin matka vie”, Laitinen kertoo.

Holopaisella ulkomaille lähdöstä ei ole selkeää suunnitelmaa.

”Totta kai Ruotsissa olisi joskus mielenkiintoista pelata, mutta en osaa sanoa tulevaisuudesta sen tarkemmin.”

Molemmat kiittelevät Naisten liigan kehittyvän erityisesti sen kautta, että seuroihin on tullut ulkomaalaisia pelaajia, jotka ovat olleet sarjan kärkeä.

Eräs esimerkki ulkomaalaisten vahvistusten hankinnasta on Helsingin IFK, joka pelaa lauantaina pronssista Ilvestä vastaan. HIFK:n tšekki Michaela Pejzlová sekä ranskalaiset Emmanuelle Passard ja Clara Rozier ovat kaikki pudotuspelien pistepörssissä kymmenen parhaan joukossa ennen finaalien alkua.

Myös TPS onnistui ulkomaalaisten pelaajien hankinnassa, ja joukkueen ranskalaishyökkääjä Estelle Duvin oli sarjan tähdistökentällisen keskushyökkääjä.

”Tämä kausi osoitti, että ulkomaalaiset pelaajat nostavat sarjan tasoa. Muutaman vuoden olen ollut mukana, ja pelit kovenevat koko ajan. Ei ole enää niin paljon helppoja pelejä”, Laitinen sanoo.

Naisten liigan ensimmäinen loppuottelu Kiekko-Espoo–Kalpa pelataan lauantaina kello 12.45. Ruutu+-palvelu näyttää ottelun suorana lähetyksenä.

Kuka? Kiekko-Espoon puolustaja Nelli Laitinen ■ Syntynyt 2002 ■ Alle 18-vuotiaiden tyttöjen MM-kisojen tähdistökentän puolustaja 2019 ■ Naisten MM-hopeamitalisti 2019 ■ Kuluvan kauden tehot: Alkusarja: 16. 11+19=30, ylempi jatkosarja: 8. 2+5=7, pudotuspelit: 6. 0+6=6 ■ Palkittiin tällä kaudella runkosarjan jälkeen Päivi Halonen -palkinnolla (paras puolustaja) ja valittiin tähdistökentälliseen ■ Elisa Holopaisen kommentti: ”Nelli on tosi hyvä puolustaja. Kaikki pitää laittaa likoon, jos haluaa maalin tehdä. Nelli on myös hyvä hyökkäyssuuntaan. Kaukalon ulkopuolella Nelli on iloinen ja vauhdikas tyyppi, jolta löytyy huumorintajua.”