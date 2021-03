Jääkiekon Liigaa piinaa ennennäkemätön koronavirusaalto. Peräti kolme joukkuetta on karanteenissa, kun runkosarja lähenee loppuaan.

Runkosarjasta Liiga selviytyy turvautumalla joukkueiden saamiin pistekeskiarvoihin, mutta koronavaara piilee myös pudotuspelien alkaessa huhtikuun puolivälissä.

HIFK:lla, SaiPalla ja KooKoolla on nyt mahdollisuus toipua karanteenissa, mutta toisin on pudotuspelien aikaan.

”Jos joukkue joutuu 14 vuorokauden karanteeniin, se on mahdollista, että play offsit loppuvat siltä joukkueelta siihen”, Liigan urheilujohtaja Arto I. Järvelä sanoo HS:lle.

”Vielä ei ole varsinaisia päätöksiä, mutta ei tämä tilanne varmaan tästä tule muuttumaan.”

Suomessa koronavirustilanne on ollut kasvussa ja tartuntoja koetetaan pitää kurissa paikoin hyvinkin tiukoilla rajoituksilla.

Liigassa koko joukkue joutuu karanteeniin, kun ilmenee yksi tartunta.

Euroopan muissa sarjoissa menetellään toisin. Itäliiga KHL:ssä sairastunut pelaaja otetaan pois toiminnasta, mutta muut jatkavat pelaamista.

”Saksassa on tilanne, että sairastunut on kaksi viikkoa karanteenissa ja muut ovat viisi päivää pois, mutta sinä aikana täytyy antaa kaksi puhdasta testiä. Tšekissä on Saksan kaltainen systeemi käytössä.”

Ruotsin tilanne on hapuileva ja käytännöt vaihtelevat. Järvelä saa puhelimestaan tiedon reilun viikon takaa olleesta Färjestadin ja Växjön välisestä ottelusta. Peli saatiin pelattua, mutta koronatestissä välkkyi punainen valo: yhteensä 37 tartuntaa.

Molemmat joukkueet ovat olleet 9. maaliskuuta alkaen karanteenissa.

”Korona on niin iso ongelma Euroopassa, että uhkakuvia on jokaisessa liigassa ja keskustelemme eri sarjojen kanssa viikoittain.”

Liigassa ei ole pudotuspelien aikaan mahdollista jäädä kahden viikon karanteeniin.

Jotta mestari saataisiin pelaamalla selville, Liiga pohtii joukkueiden sijoittamista kuplaolosuhteisiin välieristä alkaen.

”Kaikki versiot ovat mahdollisia, mutta emme ole aloittamassa kuplassa”, Järvelä sanoo viitaten pudotuspelien ensimmäiseen kierrokseen ja puolivälieriin.

”Semifinaalivaiheelle on sellaisia suunnitelmia olemassa.”

Seuraavaksi harkitaan, missä ja minkä seuran hallissa välierävaihe pelattaisiin.

Hallin ei tarvitse olla suurin, kun yleisöä ei päästetä sisään kuitenkaan, mutta monien muiden asioiden täytyy loksahtaa kohdalleen.

”Isoin tekijä ovat logistiikka, toimivuus, riittävät olosuhteet. Jos viemme neljä joukkuetta kuplaan, pitää olla jokaiselle riittävät pukukoppitilat, kulkutilat ja lisäksi tarvitaan harjoitusjää.”

”Tampereella on jäähallikompleksi, mistä löytyy koppeja vaikka kuinka paljon. Akseli Hämeenlinna, Tampere ja Vaasa voisi olla aika lähellä tätä ratkaisua. Näiden hallien tilat soveltuisivat kuplatarkoitukseen”, Järvelä vahvistaa.

”Tämä on meidän viimeinen vaihtoehto, ja jos tautitilanne helpottuu toukokuussa, kuplaa ei tarvita. Tällä hetkellä täytyy olla kaikki variaatiot työn alla.”

Koripalloliigassa pudotuspelit ovat täydessä vauhdissa. Puolivälierien kolme ensimmäistä ottelua ovat takana ja ensimmäiset ratkaisut tulevat viikonloppuna.

”Me yritämme löytää urheilullisen ratkaisun. Voimme muuttaa ottelusarjojen pituuksia”, Korisliigaa vetävä Tom Westerholm sanoo.

Nyt pelataan paras seitsemästä -vaihetta, jolloin jatkopaikkaan vaaditaan neljä voittoa.

Westerholm sanoo, että jos jokin joukkue joutuu karanteeniin kesken ottelusarjan, voidaan järjestelmää muuttaa lennosta.

”Jos tilanne on esimerkiksi 2–0, 2–1 tai 2–2, voidaan karanteenin jälkeen sarja muuttaa paras viidestä muotoon.”

Tiukimmillaan play offs -sarjoja voidaan lyhentää vielä tuostakin, mutta kuplaan koripallon ratkaisuvaiheita ei aiota viedä.

”Ei meillä rahat riitä sellaiseen eikä riitä seuroillakaan. Final four -viikonloppu voisi olla mahdollinen, jossa pelataan välierät ja mitalipelit.”