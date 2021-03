Taitoluistelun MM-kisat pidetään alkavalla viikolla Tukholmassa, vaikka Ruotsin pandemiatilanne on ollut poikkeuksellisen hankala.

Kansainvälinen luisteluliitto (ISU) ei kuitenkaan edes harkinnut kisojen siirtämisestä muualle.

”ISU:n linjana on, että se mieluummin peruu kisat kuin siirtää niitä. Näin esimerkiksi Suomi ei olisi tullut edes kyseeseen varaisäntänä”, Suomen Taitoluisteluliiton uusi puheenjohtaja Janne Korhonen vastaa kysymykseen, olisiko MM-kisat voitu pitää poikkeusaikana esimerkiksi Suomessa.

Korhonen matkustaa Tukholmaan autolla rahtilaivalla. Hän vie mukanaan muun muassa varusteita ja urheilijoiden juotavat.

”Ei tarvitse heti mennä kauppaan Tukholmassa.”

Taitoluistelijoilla on ollut tällä kaudella vähän kisoja. Joulukuun SM-kisat ja tammikuun EM-kilpailut Zagrebissa peruttiin. Kansainvälisiä kisoja on sen sijaan on järjestetty jonkin verran.

Suomesta Globen-hallin jäällä nähdään neljä taitoluistelijaa: Jenni Saarinen, Valtter Virtanen sekä Juulia Turkkila ja Matthias Versluis jäätanssissa.

Saarinen on ensikertalainen MM-jäällä. Virtaselle MM-kisat ovat jo neljännet ja jäätanssijat ovat toisen kerran asialla. Viime keväänä MM-kilpailuja ei käyty koronan takia.

Globenissa karsitaan taitoluistelijoita myös vuoden 2022 talviolympialaisiin Pekingiin. Seuraava olympiakarsinta on syksyllä kansainvälisissä kisoissa Oberstdorfissa.

”Vielä on tosi vaikea sanoa, kuka pääsee olympialaisiin ja kuka ei. Se riippuu paljon kansalaisuuksien määrästä loppukilpailuissa”, Taitoluisteluliiton valmennuspäällikkö Satu Niittynen sanoo.

Jenni Saarinen on asettunut Oberstdorfiin, jossa hän asuu ja harjoittelee.­

MM-kisat käydään ilman yleisöä. Se laskee toki tunnelmaa, mutta urheilijan esitykseen sillä ei pitäisi olla ratkaisevaa vaikutusta.

”Lähden esiintymään yleisölle, vaikkei sitä ole. Olisin toivonut, että äiti ja iskä olisivat päässeet paikalle”, sanoo 22-vuotias Saarinen, joka nousi MM-paikalle jalkavammastaan toipuvan Emmi Peltosen tilalle.

Valtter Virtasen mukaan yleisön puute on hyvä ja huono asia. Vuonna 2015 hän pääsi samassa hallissa ensi kertaa EM-finaaliin ja tunsi antaneensa liikaakin energiaa yleisön edessä.

”Lähdin mukaan yleisön fiilikseen. Tuohan se kolkon tunteen, kun ei ole yleisöä ja hallin mahtuisi paljon yleisöä.”

Valtter Virtanen esiintymässä taitoluistelun EM-kisoissa Tukholmassa keväällä 2015.­

Virtanen tavoittelee MM-kisoissa olympiapaikkaa, joka on hänen pitkäaikainen haaveensa. MM-kisoihin vaadittavan vapaaohjelman näytön hän antoi virtuaalisesti helmikuussa Äänekosken jäähallissa.

”Se oli elämäni paras vapaaohjelma”, Virtanen nauroi.

Siviilissä hän työskentelee lääkärinä ja on seurannut koronatilannetta Suomessa ja maailmalla.

Kuinka turvallista on kilpailla tänä aikana, vaikka urheilijat elävät MM-kisoissa koronakuplassa?

”Täysin turvallisia kisoja ei olekaan. MM-hiihdoissa tuli positiivisia tapauksia, kun taudin itämisaika on pitkä. Ainoa keino minimoida tartuntariski on olla kaksi viikkoa kisapaikalla karanteenissa.”

Virtaselle vuosi on ollut muutenkin poikkeuksellinen. Normaalisti hän olisi harjoitellut pitkiä jaksoja Jenni Saarisen tavoin Obestdorfissa, mutta nyt kuvioita on hiottu vaimon valmennuksessa Keski-Suomessa. Perheeseen syntyi tytär tammikuussa.

”On ollut hienoa aikaa ja tuntuu, että olen paremmassa kunnossa kuin ennen, kun ei ole niin paljon matkustusta.”

Jäätanssipari Turkkila/Versluis on niinikään harjoitellut Suomessa. Pari on kiertänyt pääkaupunkiseudun jäähalleissa. Talvella harjoitukset ovat keskittyneet Helsingin Jäähalliin.

Myös Turkkila ja Versluis tähtäävät olympiapaikkaan. Siihen on hyvät mahdollisuudet, jos pari onnistuu yhtä hyvin kuin MM-debyytissään kaksi vuotta sitten Japanissa, jossa he olivat kuudestoista. Entiset yksinluistelijat aloittivat jäätanssin viisi vuotta sitten.

Parin italialainen valmentaja Maurizio Margaglio arvelee, että Globenissa nähdään yllätyksiä, koska kisoja on ollut vähän.

”Tämä on kaikille pitkä ja vaikea vuosi. Juulian ja Matthiaksen ei pidä tarkkailla muita, vaan keskittyä omaan luisteluunsa. He ovat kehittyneet valtavasti”, Margaglio kehuu.

Margaglio voitti parinsa Barbara Fusar-Polin kanssa maailmanmestaruuden 20 vuotta sitten.

”Niin se aika lentää.”