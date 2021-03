Tapaus on herättänyt Virossa keskustelua suojaikärajan nostamisen tarpeesta.

Alaikäisen valmennettavansa kanssa suhteen myöntänyt jalkapallovalmentaja Getulio Aurelio Fredo on määrätty elinikäiseen toimintakieltoon. Asiasta kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Rangaistuksen määräsi Viron jalkapalloliiton EJL:n kurinpitokomitea.

Kohu sai alkunsa viime viikolla, kun nykyisin nimeä Mia Belle Trisna käyttävä entinen jalkapalloilija syytti Fredoa seksuaalisesta häirinnästä, joka alkoi hänen ottaessaan yksityisharjoittelutunteja tältä.

Häirintä alkoi Trisnan mukaan vuonna 2007 hänen ollessaan 14-vuotias ja jatkui 21-vuotiaaksi asti. Trisna on nykyisin 27-vuotias ja Fredo 66-vuotias.

Fredo on myöntänyt suhteen, mutta kiistänyt hyväksikäytön. Hän sanoo kaiken tapahtuneen yhteisymmärryksessä. Virossa suojaikäraja on 14 vuotta. Hän on työskennellyt tallinnalaisen Nõmme Kaljun valmentajana, asian tullessa julki naisten joukkueen valmentajana.

Myös poliisi on aloittanut tapauksen tutkimisen.

Tapaus on herättänyt Virossa keskustelua suojaikärajan nostamisen tarpeesta. Sosiaaliministeri Signe Riisalo on jo luvannut tehdä esityksen ikärajan nostamisesta.

Fredo on valmentanut myös Suomessa ennen Viroon siirtymistään.