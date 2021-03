Viime kaudella Ilves vei runkosarjavoitot lukemin 4–2, mutta tällä kaudella Tappara ei ole saanut vielä voittoakaan.

Kauden kaikki neljä paikallispeliä voittanut Ilves varmisti perjantaina miesten jääkiekkoliigan Tampereen herruuden, kun Tappara polvistui Hakametsässä 4–1 (2–1, 1–0, 1–0).

Eniten tuskaa kirvesrinnoille on aiheuttanut kauden kaikissa otteluissa pisteitä (1+4) tehtaillut Ilves-laituri Matias Maccelli, joka syötti perjantain osumista kaksi.

”Ollaan vaan pelattu sillä tavalla Tapparaa vastaan, kun meille on palavereissa ohjeistettu, ja jokainen on sitoutunut siihen. Ollaan pelattu kurinalaisesti ja puolustettu hyvin”, Maccelli sanoi.

Viikon kaikki kolme otteluaan hävinneen Tapparan maalinteko on sakannut viime otteluissa pahasti. Perjantain ainokaisen iski avauserässä Lassi Vanhatalo.

”Ehkä siinä jokin lukko on joukkueella päällä. Ylivoimalla saadaan paikkoja ja kiekkoa verkkoon, mutta viidellä viittä vastaan ei juurikaan”, Vanhatalo ihmetteli.

Tampereen herruuden menettämiseen hän suhtautui tyynesti.

”En tiedä, tuntuuko se kipeältä, vaikka nämä pelit olisi hienoa voittaa. Sen verran on vielä hommaa tällä kaudella, että parempi pitää tarkempi fokus omassa pelaamisessa.”

Kärpät selätti viimein KalPa-peikkonsa

Kauden kolme aiempaa kohtaamistaan KalPalle hävinnyt Oulun Kärpät haki viimeisellä Kuopion visiitillään vihdoin voiton kukistamalla KalPan jatkoajan jälkeen 3–2.

Kärppien ratkaisijaksi nousi maaliskuun aikana tulikuumaan vireeseen noussut Tuukka Tieksola, 19.

”Kyllä kaikki tiesivät, ettei oltu pistettäkään KalPalta saatu ja kova joukkue tulee vastaan. Ehkä se vähän eri tavalla antoi virtaa meille”, Tieksola kertasi.

KalPa aloitti jääkiekkoliigan ottelun vahvasti ja iski ottelun avauserään kahdesti, mutta Kärpät nousi toisen erän puolivälissä kahdella pikamaalilla tasoihin.

Maaliskuun yhdeksässä ottelussa tehot 5+5 nakutellut Tieksola napautti jatkoaikaratkaisun Henrik Tikkasen torjumasta irtokiekosta.

”Kova itseluottamus on tällä hetkellä. Siinä on vierellä pari aika huippujätkää, ja meillä on kemiat kohdanneet tosi hyvin”, Tieksola selvitti hurjaa kevätvirettään kokeneiden Mika Pyörälän ja Cody Kunykin rinnalla.

KalPa on ajautunut maaliskuussa ahdinkoon, sillä tappio oli sille jo viides peräkkäinen.

TPS palasi voittokantaan – Pelicans taipui päätöserässä

Turun Palloseura palasi yhden kotitappion jälkeen voittojen tielle miesten jääkiekkoliigassa, kun Lahden Pelicans taipui Turkuhallissa 5–1.

TPS ratkaisi ottelun päätöserän alussa, kun Markus Nurmi ja Samuli Vainionpää iskivät puolen minuutin välein kiekon Pelicansin verkkoon.

Yhdeksästä viime ottelustaan kahdeksan voittoa napannut TPS jatkaa sarjassa kolmantena.

TPS:n päävalmentaja Raimo Helmisen mukaan peli ei ollut niin selkeä kuin numerot näyttivät.

”Pari onnistumista ja tiukka puolustuspeli toi meille tärkeät pisteet.”

Avauserässä molemmat joukkueet kuluttivat jäähypenkkiä tasaiseen tahtiin, ja TPS:n Josh Kestner vei ylivoimalla kotijoukkueen johtoon.

Maali oli Kestnerille jo kauden kahdeskymmenes.

Pelicans ei pystynyt toisen erän alussa hyödyntämään viiden minuutin ylivoimaansa. TPS:n Petteri Wirtanen sai avauserän lopulla suihkukomennuksen polvitaklauksesta, kun mies rusikoi Iikka Kangasniemen jään pintaan.

Kangasniemi loukkaantui tilanteessa, ja Pelicans joutui pyristelemään loppupelin ilman kärkihyökkääjäänsä.

”Vahingonteko ja turhat vaaralliset taklaukset pitäisi nopeasti saada kitkettyä pois Liigasta”, jyrisi Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä.

Kauppilan voittoprosentti pysyi sadassa Jukurien päävalmentajana

Marko Kauppisen potkujen jälkeen Jukurit komentoonsa ottanut Jari Kauppila pääsi tuulettamaan vastuuvalmentajana jo kolmatta voittoaan, kun mikkeliläiset löivät miesten jääkiekkoliigassa Sportin voittomaalikisan jälkeen 2–1.

Kotijoukkue Jukurit jätti jumbosijan jälleen JYPille kauden ensimmäisen maalinsa laukoneen puolustajan Mikko Kokkosen ja ainoana yrittäjänä voittomaalikisassa onnistuneen Axel Rindellin osumilla.

Sportissa eniten liigaotteluita pelannut maalivahti Mika Järvinen piti Jukurien torjujana Sportin maalit Juho Liuksialan onnistumisessa. Voittomaalikisaan Jukurien maalille lähetettiin Sami Rajaniemi.

”Halusin herättää vaihdoksella joukkuetta. Tänään laatu kaukalossa näkyi todella hyvänä puolustamisena”, kiteytti valmentaja Kauppila.

Vaasalaisjoukkueen kapteeni Erik Riska, 31, pelasi Sportin paidassa 529. miesten pelien runkosarjaottelunsa.

Hän nousi seuran kaikkien aikojen tilastokärkeen uransa runsas vuosikymmen sitten lopettaneen Mikael Hallbäckin rinnalle.

”Tappion jälkeen fiilistä ei voi sanoa hyväksi, mutta lukema kertoo, että Sport merkitsee minulle todella paljon. Jos ei pysty rakentamaan, sitten pitää pyrkiä pilaamaan vastustajan peli”, kiteytti pedersöreläislähtöinen Riska virne äänessään pelifilosofiansa.

Lukko jatkaa Satakunnan päällikkönä – Aleksi Saarela teki hattutempun

Rauman Lukko vahvisti asemiaan miesten jääkiekkoliigan kärjessä kaatamalla perjantaina Porin Ässät jo neljännen kerran kuluvalla kaudella.

Perjantai-illan raumalaishuuma päättyi numeroihin 7–2, ja koko kauden maalisaldo on Ässien kannalta masentava 25–5.

Lukon pelaajista Aleksi Saarela teki liigauransa ensimmäisen hattutempun (3+1) ja sivusi omaa yhden kauden piste-ennätystään.

Eetu Koivistoinen (1+2) nosti kauden tehopistemääräkseen 37, joka on miehen oma ennätys. Pisteenä kakun päälle oli Robin Pressin (0+2) nimiinsä ottama Lukon puolustajien yhden kauden piste-ennätys, joka kirjoitetaan nyt numeroin 40.

Ennätystä piti aiemmin hallussaan Jesse Virtanen 39 pisteellä.

Saarelan ja Koivistoisen lisäksi Lukon maalintekijät perjantaina olivat Jonne Tammela, Sebastian Repo ja Pavol Skalicky. Ässistä onnistuivat Ty Rattie ja Nicolai Meyer.

”Peli ei ollut meiltä todellakaan paras, vaikka voitettiin 7–2. Alku oli kauhea meille, ensimmäisen kympin aikana ei oltu ottelussa mukana ollenkaan. Peli onneksi kuitenkin vapautui, kun tilanne oli tehokkaan ylivoiman jälkeen 2–0”, Lukon vt. päävalmentaja Erik Hämäläinen sanoi.

”Kauhea otteluruuhka näkyi kaukalossa. Pelaajatkaan eivät veny loputtomiin”, Hämäläinen tiivisti.

Ässät ei ollut pelillisesti suinkaan huono. Lukon ylivoimaisuus näkyi porilaisleirissä sekä turhiin jäähyihin johtaneena kiukutteluna että ala-arvoisena käytöksenä.

Viimeksi mainittuun sortui Jasper Lindsten, joka vipusi Saarelalle kolmannen maalin jälkeen heitetyn hatun takaisin toimitsija-aitioon.

”Me romahdimme erikoistilanteissa. Kolme ylivoimamaalia ja kaksi aloitustappiota, joista Lukko teki maalin. Ei siinä ole sen enempää selittelemistä”, Ässien päävalmentaja Ari-Pekka Selin sanoi.

Lukolle voitto saattoi olla turhankin kallis, sillä sekä kiekon ranteeseensa saanut Skalicky että laitaan taklattu Linus Nyman joutuivat jättämään pelin kesken.

Liiga-kierros perjantaina

KalPa–Kärpät ja. 2–3 (2–0, 0–2, 0–0, 0–1)

Lukko–Ässät 7–2 (2–0, 4–2, 1–0)

Jukurit–Sport vl. 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

TPS–Pelicans 5–1 (1–1, 1–0, 3–0)

Tappara–Ilves 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)