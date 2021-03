Eemil Pohjola kärjessä Päijänteen ympäriajon päätöspäivään.

Alppihiihto

Lenzerheide, Sveitsi:

Miesten maailmancupin suurpujottelu, lopputulokset: 1) Alexis Pinturault Ranska 2.15,75 (1.01,19+1.14,56), 2) Filip Zubcic Kroatia jäljessä 0,20 sekuntia (1.02,23+1.13,72), 3) Mathieu Faivre Ranska –0,21 (1.02,72+1.13,24). , 4) Stefan Brennsteiner Itävalta –0,46 (1.02,00+1.14,21) 5) Luca De Aliprandini Italia –0,64 (1.02,37+1.14,02), 6) Thibaut Favrot Ranska –0,79 (1.02,50+1.14,04).

Maailmancupin kokonaiskilpailun tilanne (34/35 kilpailua): 1) Pinturault 1200 pistettä, 2) Marco Odermatt Sveitsi 1093, 3) Marco Schwarz Itävalta 774, 4) Loic Meillard Sveitsi 760, 5) Zubcic 744, 6) Henrik Kristoffersen Norja ja Matthias Mayer Itävalta 700, ...141) Samu Torsti Suomi 7.

Suurpujottelucupin lopputulokset (10/10 kilpailua): 1) Pinturault 700, 2) Odermatt 649, 3) Zubcic 606, ...54) Torsti 7.

Pinturault varmisti kokonaiskilpailun ja suurpujottelucupin voitot.

Seuraava kilpailu: 21.3. pujottelu (Lenzerheide).

Lenzerheide, Sveitsi:

Naisten maailmancupin pujottelu, lopputulokset: 1) Katharina Liensberger Itävalta 1.49,77 (53,87+55,90), 2) Mikaela Shiffrin USA jäljessä 1,24 sekuntia (54,77+56,24), 3) Michelle Gisin Sveitsi –1,95 (55,11+56,11). , 4) Kristin Lysdahl Norja –1,99 (54,57+57,19), 5) Sara Hector Ruotsi –3,11 (56,13+56,75), 6) Petra Vlhova Slovakia –3,15 (55,71+57,21).

Maailmancupin kokonaiskilpailun tilanne (30/31 kilpailua): 1) Vlhova 1 392 pistettä, 2) Lara Gut-Behrami Sveitsi 1 256, 3) Gisin 1 085, 4) Shiffrin 995, 5) Liensberger 863, 6) Marta Bassino Italia 840 ...119) Rosa Pohjolainen 4.

Pujottelucupin lopputulokset (9/9 kilpailua): 1) Liensberger 690, 2) Shiffrin 655, 3) Vlhova 652, ...52) Pohjolainen 4.

Vlhova varmisti kokonaiskilpailun voiton, Liensberger pujottelucupin voiton.

Ampumahiihto

Östersund: Maailmancupin finaaliviikonloppu, takaa-ajot:

Naiset, 10 km: 1) Marte Olsbu Röiseland Norja 32.54,8 (4 sakkoa), 2) Tiril Eckhoff Norja –29,3 sekuntia (4), 3) Hanna Sola Valko-Venäjä –44,0 (5), 4) Julia Simon Ranska –1.01,7 (5), 5) Emilie Ågheim Kalkenberg Norja –1.54,8 (2), 6) Franziska Preuss Saksa –2.05,9 (4), 7) Ivona Fialkova Slovakia –2.08,6 (5), 8) Juliana Kaisheva Venäjä –2.11,1 (5), 9) Jelena Krutshinkina Valko-Venäjä –2.11,5 (5), 10) Larisa Kuklina Venäjä –2.13,5 (5),

... 40) Suvi Minkkinen Suomi –4.09,1 (6).

Takaa-ajon maailmancupin lopputulokset (8 kilpailua): 1) Eckhoff 360, 2) Olsbu Röiseland 319, 3) Preuss 240,... 48) Mari Eder Suomi 41,... 60) Minkkinen 19.

Maailmancupin kokonaiskilpailun tilanne 25/26 kilpailun jälkeen: 1) Eckhoff 1139 pistettä, 2) Olsbu Röiseland 963, 3) Hanna Öberg Ruotsi 824, 4) Dorothea Wierer Italia 821, 5) Preuss 815, 6) Lisa Theresa Hauser Itävalta 803,... 53) Eder 103,... 76) Minkkinen 24.

Miehet, 12,5 km: 1) Sturla Holm Lägreid Norja 32.40,5 (2), 2) Johannes Thingnes Bö Norja –22,6 sekuntia (3), 3) Lukas Hofer Italia –32,4 (4), 4) Sebastian Samuelsson Ruotsi –51,1 (6), 5) Erik Lesser Saksa –56,3 (2), 6) Martin Ponsiluoma Ruotsi –1.02,5 (4), 7) Vetle Sjåstad Christiansen Norja –1.14,0 (3), 8) Felix Leitner Itävalta –1.22,2 (2), 9) Simon Desthieux Ranska –1.26,7 (6), 10) Tarjei Bö Norja –1.31,8 (6),

... 34) Tero Seppälä Suomi –3.39,8 (6).

Takaa-ajon maailmancupin lopputulokset (8 kilpailua): 1) Lägreid 306, 2) J.T. Bö 306, 3) Emilien Jacquelin Ranska 286,... 35) Seppälä 59,... 61) Tuomas Harjula Suomi 14,... 73) Olli Hiidensalo Suomi 3.

Maailmancupin kokonaiskilpailun tilanne 25/26 kilpailun jälkeen: 1) J. T. Bö 1038 pistettä, 2) Lägreid 1034, 3) Quentin Fillon Maillet Ranska 915, 4) T. Bö 882, 5) Johannes Dale Norja 829, 6) Samuelsson 817,... 36) Seppälä 169,... 63) Harjula 41, 64) Hiidensalo 38.

Maailmancupin kausi päättyy sunnuntaina kilpailtaviin yhteislähtöihin. Suomalaisia ei ole yhteislähdöissä mukana.

Golf

Nairobi, Kenia: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 1 miljoona euroa:

Tilanne 54/72 reiän jälkeen, par 71:

197 lyöntiä (16 alle parin): Justin Harding Etelä-Afrikka 66+67+64

199: Johannes Veerman USA 68+69+62, Kurt Kitayama USA 67+66+66, Scott Hend Australia 67+64+68

...203: mm. Kalle Samooja Suomi 65+66+72 (jaettu 7:s).

Futsal

Miesten Futsal-liiga:

FC Kemi–JoSePa 6–2 (0–1), HIFK FS–KaDy 2–7 (1–5), Sievi FS–Riemu 6–3 (1–2), ToPV–GFT 5–0 (3–0), SoVo–Akaa Futsal 1–14 (1–7).

Naisten Futsal-liiga:

GFT–MuSaFutsal 4–0 (3–0), Ylöjärven Ilves–FTK-Tornio vm. 2–1, 1–1 (1–0), KP-V–ACE 2–4 (1–3), FC Sport J–FC OPA 5–10 (1–4).

Jalkapallo

Miesten Suomen cup, puolivälieriä: KuPS–Gnistan 5–0 (3–0)

Honka–PK-35 siirtyi toisen joukkueen koronakaranteenin takia.

Seuraavat ottelut: 28.3. neljännesvälierä RoPS–HIFK, 3.4.puolivälierä Inter–SJK.

Naisten Suomen cup, puolivälieriä: Åland United–PK-35 3–0 (2–0), HJK–Ilves 5–0 (1–0).

Englannin cupin puolivälieriä: Bournemouth–Southampton 0–3 (0–2)

37. Moussa Djenepo 0–1, 45. Nathan Redmond 0–2, 59. Nathan Redmond 0–3.

Everton–Manchester City 0–2 (0–0)

84. Ilkay Gundogan 0–1, 90. Kevin De Bruyne 0–2.

Sunnuntaina puolivälierissä pelataan ottelut Chelsea–Sheffield United ja Leicester–Manchester United.

Englannin liigan mestaruussarja: Brentford–Nottingham 1–1 (B: Marcus Forss kentälle 86. minuutilla), Barnsley–Sheffield W 1–2 (B:Aapo Halme kentälle 46. minuutilla), Bristol C–Rotherham 0–2, Coventry–Wycombe 0–0, Millwall–Middlesbrough 1–0, Norwich–Blackburn 1–1 (N: Teemu Pukki 90 min), Preston–Luton 0–1, Reading–QPR 1–1 (Q: Nicholas Hämäläinen vaihdossa), Stoke–Derby 1–0, Watford–Birmingham 3–0, Swansea–Cardiff myöh.

Espanjan liiga: Athletic Bilbao–Eibar 1–1, Celta Vigo–Real Madrid 1–3, Huesca–Osasuna 0–0, Valladolid–Sevilla myöhemmin

Sarjan kärki: 1) Inter 27 ottelua/65 pistettä, 2) AC Milan 27/56, 3) Juventus 26/55.

Italian Serie A: Crotone–Bologna 2–3, Spezia–Cagliari 2–1

Saksan Bundesliiga:

Bayern München–Stuttgart 4–0, Frankfurt–Union Berlin 5–2 (U: Joel Pohjanpalo vaihtoon 61. minuutilla), Köln–Dortmund 2–2, Werder Bremen–Wolfsburg 1–2 (WB: Niklas Moisander vaihdossa), Schalke–Mönchengladbach myöhemmin.

Jääkiekko

Liiga: HPK–Sport 3–2 (1–0, 2–1, 0–1), Ilves–Lukko 4–3 (1–3, 3–0, 0–0), JYP–Tappara 2–5 (1–2, 1–2, 0–1), Pelicans–Jukurit ja. 2–3 (1–0, 0–2, 1–0, 0–1), Ässät–TPS 3–4 (0–1, 2–2, 1–1)

NHL: Washington–NY Rangers 2–1 (0–1, 0–0, 2–0), Montreal–Vancouver ja. 2–3 (1–0, 0–2, 1–0, 0–1), Toronto–Calgary 3–4 (2–3, 1–1, 0–0), San Jose–St. Louis vl. 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1), Los Angeles–Las Vegas 2–4 (1–2, 1–1, 0–1).

Mestis: FPS–Koovee 5–6 (2–1, 3–0, 0–5), Hermes–Hokki 4–1 (1–1, 1–0, 2–0), K-Espoo–K-Vantaa 4–5 (0–2, 1–0, 3–3), KeuPa HT–Ketterä ja. 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0).

Naisten liiga: 1. loppuottelu (3 voitolla mestariksi):

K-Espoo–KalPa 2–0 (1–0, 1–0, 0–0). K-Espoo johtaa voitoin 1–0.

Seuraava ottelu: 21.3. KalPa–K-Espoo. , 23.3. K-Espoo–KalPa.

Pronssiottelu: HIFK–Ilves 2–1 (2–1, 0–0, 0–0).

Jääpallo

Venäjän Superliiga:

2. pronssiottelu: SKA Neftjanik–Vodnik 4–2 (3–0)

SKA: Tuomas Määttä 1+1. SKA:lle ja Määtälle pronssia yhteismaalein 8–6. Ensimmäinen ottelu päättyi 4–4.

Koripallo

Miesten Korisliiga: Puolivälierien 4/7 otteluita (4 voitolla välieriin):

Kobrat–Seagulls 83–97 (30–47). Seagulls välieriin voitoin 4–0.

Lahti–Vilpas 87–92 (42–40). Vilpas välieriin voitoin 4–0.

Seuraavat ottelut: 21.3. Kataja–Pyrintö (voitot 0–3), BC Nokia–Karhu Basket (voitot 0–3).

NBA: Cleveland–San Antonio 110–116, Boston–Sacramento 96–107, Miami-Indiana 110–137, Orlando–Brooklyn 121–113, Toronto–Utah 112–115, Houston–Detroit 100–113, Memphis–Golden State 103–116, Denver–Chicago ja. 131–127 (C: Lauri Markkanen 29.04 min, 10 pistettä, 2 levypalloa, 2 syöttöä, 1 riisto, pelitilanneheitot 4/11, kolmoset 2/6, vapaaheitot 0/1, 1 menetys, +/– +2), Phoenix–Minnesota 113–101, Portland–Dallas 125–119.

Moottoripyöräily

Enduron 85. Päijänteen ympäriajo:

Yleiskilpailun kärjen tilanne 17/28 maastokokeen jälkeen: 1) Eemil Pohjola 3.12.10,77, 2) Antti Hänninen jäljessä 4.16,50, 3) Eero Remes –6.57,16, 4) Peetu Juupaluoma –10.09,92, 5) Hugo Svärd –10.31,94, 6) Niklas Laankoski –11.37,85.

Kilpailu päättyy sunnuntai-iltana Vantaalle.

Naisten luokan loppujärjestys: 1) Viivi-Maria Mäkinen, 2) Tuire Aho, 3) Tiina Sointula.

Mäkihyppy

Nizhni Tagil, Venäjä:

Naisten maailmancupin kilpailu (HS97): 1) Marita Kramer Itävalta 232,1 pistettä (96,5–96), 2) Sara Takanashi Japani 224,1 (92,5–95,5), 3) Nika Kriznar Slovenia 218,1 (94–94), 4) Silje Opseth Norja 215,9 (90,5–93), 5) Chiara Hölzl Itävalta 214,9 (93,5–89,5), 6) Nozomi Maruyama Japani 209,8 (95–89,5),... 31) Julia Kykkänen Suomi 81,7 (80,5), 32) Jenny Rautionaho Suomi 80,8 (79).

Suomen Susanna Forrström oli karsinnan 43:s eikä päässyt mukaan kilpailuun.

Maailmancupin pistetilanne 10/13 kilpailun jälkeen: 1) Takanashi 686, 2) Kriznar 671, 3) Kramer 560,... 31) Kykkänen 38,... 43) Rautionaho 9.

Paini

Budapest:

Kreikkalais-roomalaisen painin Euroopan olympiakarsinta, lauantain suomalaistulokset:

67 kg: Elmer Mattila–Ruben Marvice Italia 6–1, Donior Islamov Moldova–Mattila 1–1 (pistevoitto Islamov).

77 kg: Matias Lipasti–Denis Horvath Slovakia 7–3, Aik Mnatsakanian Bulgaria–Lipasti 11–0.

87 kg: Mihail Bradu Moldova–Vili Ropponen 7–5

97 kg: Arvi Savolainen–Ramsin Azizsir Saksa 8–0, Savolainen–Pontus Lund Ruotsi 10–1, välierä Savolainen–Nikoloz Kakhelashvili Italia 5–5 (pistevoitto Savolainen).

Savolainen sai maapaikan Tokion olympialaisiin. Sunnuntain loppuottelussa Savolainen kohtaa Bulgarian Kiril Milovin.

130 kg: David Ovasapyan Armenia–Konsta Mäenpää 5–1.

Raviurheilua

Toto75, Kouvola

1. lähtö, sh 2100 m: 1) Hottine/Jani Ruotsalainen 31,1 (1,79), 2) Eivari 31,2 (5,96).3) Sparta 30,8 (15,01).4) Suvin Syke 30,8 (16,47).poissa: 10. Toto (3-4-7): 1,79 1,12-1,29-1,90 3,84.

2. lähtö, lv 2100 m: 1) Farang/Kari Venäläinen 17,7 (17,01), 2) Zumuco 17,7 (45,97).3) EL Indeed 17,0 x (2,05).4) Smillaggio 17,8 (94,5).poissa: 1. Toto (2-6-13): 17,01 3,44-5,06-1,57 115,95.

3. lähtö, lv 2100 m: 1) Tom Boy Poof/Esa Holopainen 17,3a (7,92), 2) On The Beach 17,4a (3,16).3) The Big Dipper 18,0a (2,94).4) Hello 18,0a (21,55). Toto (4-1-5): 7,92 1,52-1,46-1,37 8,34.

4. lähtö, sh 2100 m: 1) Qepe Pointti/Ari Moilanen 27,9a (3,37), 2) Aamos Hem 27,9a (5,97).3) Ukkoherra 28,4a (4,39).4) Helmen Humu 28,5a (7,26). Toto (4-6-1): 3,37 1,47-1,60-1,26 7,67.

5. lähtö, TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Classic Primavera/Jarmo Saarela 14,9a (24,69), 2) Easy Ri 15,0a (12,25).3) Kiara Ale 15,3a (2,99).4) Sunlit Treasure 16,0a (11,9).poissa: 1. Toto (8-10-4): 24,69 4,54-2,37-1,54 75,42. Troikka: 912,10.

6. lähtö, Toto75-1, lv 1600 m Kavioliiga: 1) Grainfield Aiden/Esa Holopainen 11,9a (7,0), 2) Hotshot Luca 12,1a (4,01).3) Jack Vader 12,2a (2,85).4) Willow Pride 12,3a (4,97).poissa: 1. Toto (7-6-2): 7,00 1,36-1,31-1,23 10,62.

7. lähtö, Toto75-2, sh 2600 m: 1) Tuuskanen/Antti Teivainen 26,9a (2,32), 2) Korven Liideri 27,1a (16,25).3) Hissun Turbo 27,2a (13,86).4) Arkenttiina 27,6a (27,96).poissa: 3. Toto (7-6-8): 2,32 1,54-3,41-2,52 16,79.

8. lähtö, Toto75-3 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Stonecapes Poe/Emma Väre 14,9a (14,49), 2) Nazareth 15,0a (4,51).3) Brisenda 15,0a (5,29).4) Ridgehead Laurette 15,1a (5,87). Toto (12-11-5): 14,49 3,18-1,97-2,09 24,75. Troikka: 261,50.

9. lähtö, Toto75-4 Toto4-1, lv 3100 m: 1) Jetman Luxi/Ilkka Föhr 17,3 (6,57), 2) Get Involved 17,0 (68,74).3) Queasy Du Point 18,0 (137,48).4) Boss Amiraal 17,8 (56,61).poissa: 9. Toto (1-13-3): 6,57 2,89-14,91-23,37 325,23. Toto4 voitto-osuus: 9,44.

10. lähtö, Toto75-5 Toto4-2 TROIKKA-3, lv 2100 m: 1) Look Complete/Iikka Nurmonen 14,5a (7,52), 2) New Life Wheels 14,8a (5,79).3) The Dude 15,0a (32,24).4) Intuto 15,0a (30,31). Toto (8-3-7): 7,52 3,51-2,57-9,45 21,55. Toto4 voitto-osuus: 28,73. Troikka: 838,02.

11. lähtö, Toto75-6 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Quick Diablo/Santtu Raitala 14,7a (3,08), 2) Wutan 14,9a x (7,8).3) Euro Boy 14,9a (27,09).4) Magnifique Elise 15,3a (7,94).poissa: 6. Toto (3-4-10): 3,08 1,93-2,44-5,30 13,99. Toto4 voitto-osuus: 37,31.

12. lähtö, Toto75-7 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-4, sh 2100 m Valkeala-ajo & Kavioliiga: 1) Lissun Eerikki/Ari Moilanen 24,1 (1,72), 2) Pyörylän Paroni 24,2 (11,52).3) H.V. Tuuri 25,0 (5,68).4) Nyland* 24,2 (74,23).poissa: 2, 4, 5. Toto (6-8-1): 1,72 1,20-1,65-1,48 16,52. Toto4 voitto-osuus: 38,72. Troikka: 35,80. Päivän Duo: 3-6, kerroin: 6,22.

Toto4 pelivaihto 55222,20 e, voitto-osuus 38,72 e

Pelivaihto 716778,10 e,

Mantorp, Ruotsi

Kultadivisioona, 2140m, 1. palk. 150000kr, 1) Heavy Sound/Kenneth Haugstad (valmentaja Daniel Redén) 13,3a, … 4) Elian Web/Jorma Kontio (Katja Melkko) 13,6a.

Hopeadivisioona, 2140m, 1. palk. 125000kr, 1) Jaguar Dream/Claes Sjöström 12,5a, 2) Payet D.E./Hanna Lähdekorpi 13,2a, … 5) Majestic Man/Jorma Kontio (Jonna Irri) 13,7a, 6) Religious/Mika Forss (Nina Pettersson-Perklén) 13,7a.

Ringette

SM-sarja, välierien 3/5 ottelut (3 voitolla finaaleihin): NoU Ringette–Kiekko-Espoo 4–2 (1–1, 1–1, 2–0, 0–0). NoU Ringette johtaa voitoin 2–1. RNK Flyers–LL-89 6–8 (1–3, 2–3, 1–1, 2–1). LL-89 johtaa voitoin 2–1.

Seuraavat ottelut: 21.3.RNK Flyers–LL-89, Kiekko-Espoo–NoU Ringette.

Salibandy

Naisten F-liiga, puolivälierien 1/5 ottelut (3 voitolla jatkoon):

SSRA–EräViikingit 7–5 (0–2, 2–2, 5–1). SSRA johtaa voitoin 1–0.

PSS–Koovee 8–3 (1–1, 3–1, 4–1). PSS johtaa voitoin 1–0.

SB-Pro–TPS 3–2 (2–1, 0–0, 1–1). SB-Pro johtaa voitoin 1–0.

FBC Loisto–Classic 4–5 (1–2, 2–1, 1–2). Classic johtaa voitoin 1–0.

Seuraavat ottelut: 21.3.Koovee–PSS, EräViikingit–SSRA, TPS–SB-Pro, Classic–FBC Loisto.

Uinti

Jyväskylä:

Olympialaisten näyttökilpailut Oskarin uinnit, 1. päivän finaalitulokset (50 m rata):

Naiset:

100 m ru: 1) Jenna Laukkanen 1.09,02, 2) Anniina Murto 1.09,54, 3) Laura Lahtinen 1.09,56.

100 m su: 1) Mimosa Jallow 1.01,68, 2) Fanny Teijonsalo 1.02,65, 3) Louna Kasvio 1.06,49.

200 m vu: 1) Tuuli Pippuri 2.06,67, 2) Sohvi Kallinen 2.09,07, 3) Inka Vahtola 2.09,56.

200 m pu: 1) Laura Lahtinen 2.16,13.

400 m sku: 1) Louna Kasvio 4.58,00.

800 m vu: 1) Tuuli Pippuri 9.17,08, 2) Ada Hakkarainen 9.18,60, 3) Sohvi Kallinen 9.31,47.

4x100 m skuv: 1) Suomi (Mimosa Jallow, Jenna Laukkanen, Laura Lahtinen, Fanny Teijonsalo) 4.06,60.

Miehet:

100 m ru: 1) Matti Mattsson 1.00,57 (SE, alittaa Tokion olympialaisten B-rajan), 2) Ari-Pekka Liukkonen 1.02,36, 3) Davin Lindholm 1.04,84.

100 m su: 1) Aku Kaila 58,95, 2) Niko Mäkelä 59,75, 3) Aleksi Matias Koprinen 1.04,42.

200 m vu: 1) Luukas Vainio 1.53,82, 2) Lassi Haimi 1.54,32, 3) Teemu Vuorela 1.57,87.

200 m pu: 1) Lari Tumanoff 2.07,22.

400 m sku: 1) Aleksi Matias Koprinen 4.47,77.

1500 m vu: 1) Tapio Roiko-Jokela 17.22,17.

Yhdistetty

Klingenthal, Saksa: Maailmancupin 16/17 kilpailu:

Lopputulokset (mäki HS140+10 km: 1) Jarl Magnus Riiber Norja 26.25,5, 2) Akito Watabe Japani jäljessä 0,7 sekuntia, 3) Johannes Lamparter Itävalta –1.05,3, 4) Manuel Faisst Saksa –1.06,3, 5) Espen Andersen Norja –1.07,7, 6) Johannes Rydzek Saksa –1.10,7, 7) Ryota Yamamoto Japani –1.13,4, 8) Mario Seidl Itävalta –1.18,9, 9) Fabian Riessle Saksa –1.22,6, 10) Eric Frenzel Saksa –1.23,8,

...suomalaiset: 14) Ilkka Herola –1.59,1, 28) Leevi Mutru –3.34,4, 40) Wille Karhumaa –5.57,4 – Eero Hirvonen keskeytti hiihto-osuuden.

Tilanne mäen jälkeen: 1) Riiber 137,0 pistettä (143 metriä), 2) Watabe –0.06, 135,5 (138), 3) Yamamoto –0.12, 134,0 (149), 4) Seidl –0.18, 132,5 (143), 5) Laurent Muhlethaler Ranska –0.34 , 128,6 (140), 6) Faisst –0.40, 127,1 (136,5),

...suomalaiset: 26) Herola –2.38, 97,4 (118), 33) Mutru –3.14, 88,6 (117,5), 38) Hirvonen –3.38, 82,4 (111), 48) Karhumaa –5.22, 56,5 (100,5).

Maailmancupin tilanne: 1) Riiber 1040 pistettä, 2) Vincenz Geiger Saksa 770, 3) Watabe 728, 4) Riessle 627, 5) Frenzel 586, 6) Herola 562, ...muut suomalaiset: 17) Hirvonen 181, 44) Perttu Reponen 15, 53) Mutru 3.

Seuraava kilpailu: 21.3. mäki HS140+hiihto 10 km (Klingenthal).

Rahapelejä

Keno 11/21

Myöhäisarvonta (19.3.): 3, 4, 5, 11, 12, 15, 17, 20, 25, 28, 32, 40, 41, 42, 44, 50, 53, 56, 62, 69. Kunkkunumero: 42.

Päiväarvonta (20.3.): 3, 5, 9, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 28, 37, 38, 43, 49, 53, 56, 60, 61, 63, 69. Kunkkunumero: 28.

Ilta-arvonta: 1, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 39, 48, 49, 54, 58, 64, 65, 69. Kunkkunumero: 18

Lauantai-Jokeri 11/21

Lauantai 20. 3.

Jokerinumero: 7 5 2 4 8 6 1

Voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e

Tuplaus voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 40 000,00 e, 5 oikein 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

Lotto 11/21

Lauantai 20. 3.

Oikeat numerot: 10, 19, 26, 31, 35, 37, 40

Lisänumero: 29

Plusnumero: 1

Voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 444 485,27 e, 6 oikein 3 132,51 e, 5 oikein 75,21 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e

Plusnumero (viisinkertaistaa voiton):

6+1 oikein 0,00 e, 6 oikein 15 662,55 e, 5 oikein 376,05 e, 4 oikein 50,00 e, 3+1 oikein 10,00 e, Plus oikein 5,00 e

Toto 75

Kouvola:

1. lähtö: 7 Grainfield Aiden, poissa: 1

2. lähtö: 7 Tuuskanen, poissa: 3

3. lähtö: 12 Stonecapes Poe, poissa: -

4. lähtö: 1 Jetman Luxi, poissa: 9

5. lähtö: 8 Look Complete, poissa: -

6. lähtö: 3 Quick Diablo, poissa: 6

7. lähtö: 6 Lissun Eerikki, poissa: 2, 4, 5

Voitonjako: 7 oikein voitto-osuus 6561,33 e, 6 oikein voitto-osuus 33,55 e, 5 oikein voitto-osuus 2,72 e.

Tv-urheilua

Yle TV2

10.00, 12.55 Alppihiihdon mc: naisten suurpujottelun 1. ja 2. lasku. 11.25, 14.40 miesten pujottelun 1. ja 2. lasku. 12.00 Yhdistetyn mc: mäkiosuus. 13.55 Ampumahiihdon mc: naisten yhteislähtö. 15.40 Yhdistetyn mc: hiihto-osuus. 16.25 Ampumahiihdon mc: miesten yhteislähtö. 17.25, 23.00 Freestylen mc: Halfpipe.

Yle Areena

08.45 Hiihdon Ski Classics. 09.55, 12.55 Alppihiihdon MC: N suurpujottelun 1. ja 2. lasku. 11.25, 14.40 Alppihiihdon MC: M pujottelun 1. ja 2. lasku. 11.55 Yhdistetyn MC: mäkiosuus HS 140. 17.25 Freestylen MC: Halfpipe. 20.55 Lumilautailun MC: Aspen, halfpipe.

Elisa Viihde Sport

18.55 Koripallon Bundesliiga: Crailsheim Merlins–Bayern München. 19.20 Liga ACB: Valencia Basket–Barca.

C More Max

17.10 La Liga: Villarreal–Cádiz. 21.55 Portugalin liiga: Braga–Benfica.

C More Sport 1

14.55 La Liga: Getafe–Elche, 17.10 Valencia–Granada. 00.30 WTA Tennis: Meksiko. Abierto GNP Seguros Monterrey.

C More Sport 2

15.30 WTA Tennis: Pietari St. Petersburg Ladies Trophy. 19.25 La Liga: Atlético Madrid–Alavés, 21.55 Real Sociedad–Barcelona.

Eurosport 1

05.00 Tennis: ATP5 00, Acapulco. 14.00 Ampumahiihdon mc. 15.45 Yhdistetyn mc. 16.15 Ampumahiihdon mc. 17.15 Freestylehiihdon mc. 20.50 Lumilautailun mc.

Eurosport 2

10.20 Lumilautailun mc. 11.50 Yhdistetyn mc. 15.30 Pyöräily: maailmankiertue, Trofeo Alfredo Binda.

Ruutu

12.10 Naisten Liiga: RoKi–Sport. 13.20 Serie A: Hellas Verona–Atalanta. 13.55 Koripallon 1. Div.: Torpan Pojat–HBA-Märsky. 13.55 Koripallon 1. Div.: BC Nokia–Espoo Basket Team, Pyrintö Akatemia–Jyväskylä Basketball Academy. 14.55 Koripallon 1. Div.: Westside–Jyväskylän Weikot. 15.50 Serie A: Juventus–Benevento, 15.50 Udinese–Lazio. 15.50 Korisliiga: Kataja–Pyrintö. 16.40 Naisten Liiga: JYP–Lukko. 16.55 F-Liiga: Koovee–PSS, Eräviikingit–SSRA. 16.55 Koripallon 1. Div.: Korikouvot–Oulu Basketball, Kristika Turku–Raiders Basket, Munkkinniemen Kisapojat–Tapiolan Honka, Pyrintö Akatemia A–LoKoKo Bisons, Äänekosken Huima–Hyvinkään Ponteva, Raholan Pyrkivä–Ura Basket, Team Pajulahti–Kipinä Basket, Helmi Capitals–Torpan Pojat, Helsingin NMKY–Puhuttaret, Kataja Basket–Hyvinkään Ponteva. 17.50 Korisliiga: BC Nokia–Kauhajoki. 18.25 F-Liiga: Classic–FBC Loisto, TPS–SB-Pro. 18.50 Serie A: Fiorentina–AC Milan. 19.00 NBA: Miami Heat–Indiana Pacers, 21.30 Boston Celtics–Orlando Magic. 21.35 Serie A: AS Roma–Napoli. 01.00 NBA: Detroit Pistons–Chicago Bulls.

V Sport 1

00.05 NHL: Los Angeles Kings–Vegas Golden Knights.

V Sport Jääkiekko

13.25 KHL: Salavat Julajev–Ak Bars. 19.05 NHL: Pittsburgh Penguins–New Jersey Devils, 22.05 Tampa Bay Lightning–Florida Panthers, 02.35 Dallas Stars–Nashville Predators.

V Sport Hockey

19.05 NHL: Pittsburgh Penguins–New Jersey Devils, 22.05 Tampa Bay Lightning–Florida Panthers, 02.35 Dallas Stars–Nashville Predators.

V Sport Jalkapallo

13.55 Skotlannin liiga: Celtic–Rangers. 16.55 Valioliiga: West Ham–Arsenal. 18.55 Englannin cup: Leicester–Manchester United. 21.55 Ligue 1: Lyon–PSG.

V Sport Football

13.55 Ligue 1: Strasbourg–Lens. 16.20 Bundesliiga: Hertha Berlin–Leverkusen, 18.50 Freiburg–Augsburg.

V Sport Premium

13.55 Skotlannin liiga: Celtic–Rangers. 16.55 Valioliiga: West Ham–Arsenal. 18.55 Englannin cup: Leicester–Manchester United. 21.55 Ligue 1: Lyon–PSG.

V Sport Golf

11.30 Euroopan-kiertue: Magical Kenya Open, 4. kierros.