Kumparelaskija Akseli Ahvenainen laski Venäjällä nuorten MM-kilpailuissa hopeasijalle, viidennelle sijalle nousi Severi Vierelä.

Alppihiihto

Lenzerheide, Sveitsi: Maailmancupin päätöskilpailut:

Naisten suurpujottelu, lopputulokset: 1) Alice Robinson Uusi-Seelanti 2.19,48 (1.11,85+1.07,63), 2) Mikaela Shiffrin USA jäljessä 0,28 sekuntia (1.11,08+1.08,68), 3) Meta Hrovat Slovenia –0,48 (1.11,18+1.08,78), 4) Federica Brignone Italia –1,29 (1.12,47+1.08,30), 5) Michelle Gisin Sveitsi –1,31 (1.11,89+1.08,90), 6) Katharina Liensberger Itävalta –1,37 (1.12,16+1.08,69).

Maailmancupin loppujärjestys (31 kilpailua): 1) Petra Vlhova Slovakia 1416 pistettä, 2) Lara Gut-Behrami Sveitsi 1256, 3) Gisin 1130, 4) Shiffrin 1075, 5) Liensberger 903, 6) Marta Bassino Italia 876, ...119) Rosa Pohjolainen Suomi 4.

Suurpujottelucupin kärki (8 kilpailua): 1) Bassino 546, 2) Shiffrin 420, 3) Tessa Worley Ranska 391.

Miesten pujottelu myöh.

Ampumahiihto

Östersund, Ruotsi: Maailmancupin päätöskilpailut, yhteislähdöt:

Naiset, 12,5 km: 1) Ingrid Landmark Tandrevold Norja 34.53,1 (0+1+3+1), 2) Dzinara Alimbekava Valko-Venäjä jäljessä 6,9 sekuntia (1+2+0+3), 3) Franziska Preuss Saksa –11,1 (0+1+4+1), 4) Lena Häcki Sveitsi –15,0 (2+2+1+2), 5) Juliana Kaisheva Venäjä –20,1 (1+1+2+1), 6) Hanna Sola Valko-Venäjä –24,9 (1+1+3+3), 7) Tiril Eckhoff Norja –29,2 (2+3+1+2), 8) Svetlana Mironova Venäjä –33,3 (1+1+1+2), 9) Janina Hettich Saksa –35,2 (0+1+1+2), 10) Emilie Ågheim Kalkenberg Norja –45,5 (0+3+2+0).

Maailmancupin kokonaiskilpailun lopputulokset (26 kilpailua): 1) Eckhoff 1152 pistettä, 2) Marte Olsbu Röiseland Norja 963, 3) Preuss 840, 4) Hanna Öberg Ruotsi 826, 5) Dorothea Wierer Italia 821, 6) Lisa Theresa Hauser Itävalta 818, 7) Alimbekava 734, 8) Tandrevold 707, 9) Anais Chevalier-Bouchet Ranska 677, 10) Denise Herrmann Saksa 667, ...54) Mari Eder Suomi 103, ...76) Suvi Minkkinen Suomi 24.

Yhteislähtöcupin lopputulokset (5 kilpailua): 1) Tandrevold 186, 2) Preuss 183, 3) Julia Simon Ranska 181.

Miehet, 15 km: 1) Simon Desthieux Ranska 35.43,7 (0+1+1+0), 2) Eduard Latipov Venäjä –8,9 (0+0+2+0), 3) Johannes Thingnes Bö Norja –17,5 (1+1+0+1), 4) Vetle Sjåstad Christiansen Norja –32,2 (0+1+1+1), 5) Benedikt Doll Saksa –36,9 (0+1+0+3), 6) Tarjei Bö Norja –38,2 (1+0+2+1), 7) Jakov Fak Slovenia –44,3 (1+0+0+1), 8) Sturla Holm Lägreid Norja –48,4 (0+1+1+2), 9) Johannes Dale Norja –54,3 (1+0+1+2), 10) Scott Gow Kanada –56,6 (0+0+1+1)

Maailmancupin kokonaiskilpailun lopputulokset (26 kilpailua): 1) J.T. Bö 1052, 2) Lägreid 1039, 3) Quentin Fillon Maillet Ranska 930, 4) T. Bö 893, 5) Dale 843, 6) Sebastian Samuelsson Ruotsi 817, 7) Emilien Jacquelin Ranska 812, 8) Lukas Hofer Italia 753, 9) Desthieux 724, 10) Martin Ponsiluoma Ruotsi 713, ...36) Tero Seppälä Suomi 36, ...63) Tuomas Harjula 41, 64) Olli Hiidensalo 38.

Yhteislähtöcupin lopputulokset (5 kilpailua): 1) T. Bö 184, 2) J.T. Bö 180, 3) Fillon Maillet 165.

Maailmancupin kausi on päättynyt.

Freestyle

Krasnojarsk, Venäjä: Nuorten MM-kilpailut, kumparelasku:

Miehet: 1) Nikita Andrejev Venäjä 80,59 pistettä, 2) Akseli Ahvenainen Suomi 76,71, ...3) Artem Shuldikov Venäjä 76,67, 4) Mihail Aleinikov Venäjä 75,66, 5) Severi Vierelä Suomi 75,51,... 16) Aleksi Kaisla Suomi 18,71.

Naiset: 1) Anri Kawamura Japani 78,30, 2) Viktoria Lazarenko Venäjä 78,02, 3) Anastasia Smirnova Venäjä 76,56... 15) Riikka Voutilainen Suomi.

Jalkapallo

Englannin Valioliiga: West Ham–Arsenal 3–3, Aston Villa–Tottenham myöh.

Englannin cupin puolivälieriä:Chelsea–Sheffield United 2–0 (1–0)

24. oma maali 1–0, 90. Hakim Ziyech 2–0.

Leicester–Manchester United myöh.

Espanjan liiga: Getafe–Elche 1–1, Valencia–Granada 2–1, Villarreal–Cadiz 2–1, Atletico Madrid–Alaves ja Real Sociedad–Barcelona myöh.

Saksan Bundesliiga: Hoffenheim–Mainz 1–2, Hertha Berlin–Leverkusen 3–0, Freiburg–Augsburg myöh.

Italian Serie A: Verona–Atalanta 0–2, Juventus–Benevento 0–1 (B: Perparim Hetemaj vaihtoon 83. minuutilla), Sampdoria–Torino 1–0, Udinese–Lazio 0–1, Fiorentina–AC Milan ja AS Roma–Napoli myöh.

Skotlannin liiga: Celtic–Rangers 1–1 (R: Glen Kamara 90 min).

Jääkiekko

NHL: New Jersey–Pittsburgh 1–3 (1–0, 0–2, 0–1), NJ: Sami Vatanen 0+1. Florida–Nashville 2–0 (0–0, 1–0, 1–0), F: Aleksander Barkov 1+0. N: Juuse Saros 46/47 torjuntaa. Colorado–Minnesota 6–0 (2–0, 3–0, 1–0), C: Mikko Rantanen 1+0, Joonas Donskoi 0+2, M: Kaapo Kähkönen 36/42 torjuntaa. Tampa Bay–Chicago 4–1 (1–0, 3–0, 0–1), Washington–NY Rangers 1–3 (0–1, 0–0, 1–2), NY Islanders–Philadelphia 6–1 (4–1, 0–0, 2–0), Carolina–Columbus vl. 2–3 (0–0, 1–0, 1–2, 0–0, 0–1), Co: Patrik Laine 0+1. Detroit–Dallas 0–3 (0–0, 0–1, 0–2), Da: Roope Hintz 0+1, Esa Lindell 0+1. Montreal–Vancouver vl. 5–4 (1–0, 2–2, 1–2, 0–0, 1–0), Toronto–Calgary 2–0 (1–0, 1–0, 0–0), Anaheim–Arizona 1–5 (0–3, 0–1, 1–1), Ar: Antti Raanta 27/28 torjuntaa. San Jose–St. Louis 2–5 (1–2, 1–0, 0–3), St: Ville Husso 29/31 torjuntaa. Edmonton–Winnipeg 4–2 (1–2, 0–0, 3–0), E: Jesse Puljujärvi 0+1.

Naisten liiga: 2. loppuottelu (3 voitolla mestariksi):

KalPa–K-Espoo 0–2 (0–0, 0–1, 0–1). K-Espoo johtaa voitoin 2–0.

Seuraava ottelu: 23.3. K-Espoo–KalPa.

Koripallo

NBA: LA Lakers–Atlanta 94–99, Philadelphia–Sacramento 129–105, Memphis–Golden State 111–103, Milwaukee–San Antonio 120–113, LA Clippers–Charlotte 125–98.

Lumilautailu

Krasnojarsk: Big air, finaalit:

Naiset: 1) Yura Murase Japani 169,75, 2) Chihiro Edamatsu Japani 162,00, 3) Evy Poppe Belgia 158,00...8) Telma Särkipaju Suomi 56,00.

Miehet: 1) Taiga Hasegawa Japani 173,25, 2) Moritz Breu Saksa 167,25, 3) Igor Tarakanov Venäjä 155,0...13) Roni Aalto Suomi 75,00...31) Topias Joensuu Suomi 15,50. Mitja Kauranen Suomi ei startannut.

Slopestyle, miesten finaali: 1) Matej Svancer Tshekki 92,00, 2) Daniel Bacher Itävalta 84,50, 3) Henry Sildaru Viro 79,50...12) Luukas Kärsämä Suomi 17,75.

Moottoripyöräily

Vantaa: Enduromoottoripyöräilyn 85. Päijänteen ympäriajo:

Yleiskilpailun lopputulokset 28/28 maastokokeen jälkeen: 1) Eemil Pohjola JSMK, Honda 5.38.33,22, 2) Antti Hänninen SsMK, Husqvarna jäljessä 4.53,37 minuuttia, 3) Eero Remes TuMK, TM –9.14,20, 4) Peetu Juupaluoma JSMK, Husqvarna –14.03,33, 5) Hugo Svärd SiMK, Fantic –14.39,69, 6) Niklas Laankoski KaMoKe, Yamaha –19.27,45, 7) Samuli Puhakainen HlMK, TM –20.30,43, 8) Antti Ahtila HlMK, KTM –22.59,44, 9) Eetu Puhakainen HlMK, TM –23.56,56, 10) Jani Salonen SyMK, KTM –24.20,92.

Kilpailu päättyi sunnuntaina Vantaalle.

Mäkihyppy

Nizhni Tagil, Venäjä:

Naisten maailmancupin kilpailu (HS97): 1) Marita Kramer Itävalta 243,1 pistettä (97,5–94,5 metriä), 2) Nika Kriznar Slovenia 232,3 (93,5–94), 3) Sara Takanashi Japani 230,0 (95,5–88,5), 4) Daniela Iraschko-Stolz Itävalta 225,0 (88–96,5), 5) Nozomi Maruyama Japani 223,5 (91–93), 6) Silje Opseth Norja 222,5 (92–90),... 22) Julia Kykkänen Suomi 186,3 (84,5–79,5),... 35) Jenny Rautionaho Suomi 81,6 (78,5).

Suomen Susanna Forrström oli karsinnan 41:s eikä päässyt mukaan kilpailuun.

Maailmancupin pistetilanne 11/13 kilpailun jälkeen: 1) Kriznar 751, 2) Takanashi 746, 3) Kramer 660, 4) Opseth 567, 5) Ema Klinec Slovenia 443, 6) Iraschko-Stolz 430... 31) Kykkänen 47,... 43) Rautionaho 9.

Kauden viimeiset kilpailut: 26.3. Tshaikovski, Venäjä, 28.3. Tshaikovski.

Yhdistetty

Klingenthal, Saksa:

Miesten maailmancupin kauden viimeinen osakilpailu (HS140-mäki ja 10 km hiihto): 1) Jarl Magnus Riiber Norja 24.43,6, 2) Espen Björnstad Norja jäljessä 3,7 sekuntia, 3) Fabian Riessle Saksa –17,2, 4) Johannes Lamparter Itävalta –17,9, 5) Ryota Yamamoto Japani –37,2, 6) Vinzenz Geiger Saksa –37,3, 7) Jens Lurås Oftebro Norja –41,5, 8) Ilkka Herola Suomi –42,2, 9) Akito Watabe Japani –48,7, 10) Manuel Faisst Saksa –1.07,7,

... 38) Leevi Mutru Suomi –5.18,7,... 43) Wille Karhumaa Suomi –6.07,7.

Mäkiosuus: 1) Yamamoto 125,6 pistettä (143 metriä), 2) Riiber 123,9 (139,5, hiihtoon jäljessä 7 sekuntia), 3) Björnstad 123,4 (139, –9),... 16) Herola 101,6 (130, –1.36),... 45) Mutru 47,5 (98, –5.12),... 50) Karhumaa 37,4 (95, –5.53).

Hiihto-osuus: 1) Herola 23.49,8, 2) Geiger 24.03,9, 3) Watabe 24.06,3,... 20) Mutru 24.50,3,... 24) Karhumaa 24.58,3.

Maailmancupin lopputulokset (15 kilpailua): 1) Riiber 1140 pistettä, 2) Geiger 810, 3) Watabe 757, 4) Riessle 687, 5) Eric Frenzel Saksa 608, 6) Lamparter 602, 7) Herola 594, 8) Oftebro 491... 19) Eero Hirvonen Suomi 181,... 45) Perttu Reponen Suomi 15,... 53) Mutru 3.

Paras hiihtäjä -kilpailu, loppupisteet: 1) Herola 1126, 2) Jörgen Graabak Norja 979, 3) Geiger 803,... 6) Hirvonen 562,... 26) Mutru 83,... 30) Arttu Mäkiaho Suomi 68,... 34) Karhumaa 40,... 36) Reponen 36.

Paras hyppääjä -kilpailu, loppupisteet: 1) Riiber 1010, 2) Yamamoto 822, 3) Watabe 792,... 17) Herola 222,... 42) Hirvonen 36,... 49) Reponen 22,... 51) Otto Niittykoski Suomi 17.

Maiden maailmancup, loppupisteet: 1) Saksa 3597, 2) Norja 3127, 3) Itävalta 2166, 4) Japani 1552, 5) Suomi 1043, 6) Italia 412.

Yleisurheilu

Dresden, Saksa: Kv. maantiejuoksukilpailu:

Miehet, puolimaraton: 1: 1) Richard Ringer Saksa 1.01.33,... 30) Arttu Vattulainen Suomi 1.05.11 (kkk, oma ennätys).

Maraton: 1) Simon Boch Saksa 2.10.48.

Rahapelejä

Keno 11/21

Myöhäisarvonta (20.3.): 3, 4, 7, 9, 12, 15, 19, 20, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48, 52, 53, 62, 69. Kunkkunumero: 20.

Päiväarvonta (21.3.): 2, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 20, 27, 28, 33, 39, 40, 44, 46, 58, 62, 65, 67, 68. Kunkkunumero: 46.

Lauantai-Jokeri 11/21

(20. 3.): 7 5 2 4 8 6 1.

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Lotto 11/21

(20. 3.): 10, 19, 26, 31, 35, 37, 40. Lisänumero: 29. Plusnumero (viisinkertaistaa voiton): 1.

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 444 485,27 e, 6 oikein 3 132,51 e, 5 oikein 75,21 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Tv-urheilua

Elisa Viihde Sport

18.00 X Games: X Games Aspen 2021 Anthology 1.

C More Sport 1

00.00 Hockey Night Extra. 00.30 WTA Tennis: Meksiko. Abierto GNP Seguros Monterrey. 14.00 Liiga: Ilves–Lukko. 16.05 La Liga: Real Valladolid–Sevilla. 17.55 Liiga: Ässät–TPS. 19.55 SHL. 21.55 Hockey Night Extra. 22.15 Motorsport Mundial. 22.40 La Liga Docs: Ronaldo. 23.10 La Liga: Villarreal–Cádiz.

C More Sport 2

14.00 PGA Tour: The Honda Classic. 18.00 La Liga: Real Sociedad–Barcelona. 19.50 Liiga: HPK–Sport. 21.50 The Inside Line F1 Magazine Show: Mercedes-maailmanmestarit. 21.50 PGA Tour Golf: The Cut. 22.20 Urheilun tähtihetkiä. 22.25 Liiga: Lukko–Ässät. 00.25 Urheilun tähtihetkiä. 00.30 The Inside Line F1 Magazine Show: Nykypäivän suuruus – Lewis Hamilton.

Eurosport 1

16.15 Pyöräily: maailmankiertue, Katalonian ympäriajo.

Ruutu

18.00 Ravit: Toto 5, Seinäjoki. 18.15 F-liiga: TPS–Oilers, Nokian KrP–Classic.

VeikkausTV

12.30 NBL: Perth–Adelaide. 13.00 ESL Pro League: oNe–Gambit. 13.20 Ravit: Ålborg, Tanska. 16.00 KHL: Magnitogorsk–Avangard Omsk. 16.30 ESL Pro League: Natus Vincere–MIBR. 18.07 Ravit: Oulu, Suomi. 18.30 KHL: Dinamo Mo–SKA Pietari. 19.00 SHL: Malmö–Oskarshamn. 19.10 Ravit: Leangen, Norja. 19.15 SM-liiga: Dicken–HIFK. 19.20 Ravit: Färjestad, Ruotsi. 20.00 ESL Pro League: Cloud9–FURIA. 20.00 ESL Benelux Summer Championships: mCon–EC Brugge. 21.00 ESL Benelux Summer Championships: Lyngby Vikings–4Elements. 21.00 ESL UK Premiership, Spring: Mac&BigGarlicD–UMX. 21.30 ESL Mistrzostwa Polski: PACT–AGO, Pompa Team Bla–Izako Boars. 22.00 ESL Benelux Summer Championships: Project Eversi–JoinTheForce. 22.00 ESL UK Premiership - Spring: ROYALS–Rize Gaming UK. 22.30 ESL Mistrzostwa Polski: PACT–AGO, Pompa Team Bla–Izako Boars. 23.00 ESL Benelux Summer Championships: LowLandLions–IceWolves. 23.00 ESL UK Premiership, Spring: Endpoint–Zarans Jeans.

Viaplay

14.00 Championship League Pool: 1. päivä. 15.00, 21.00 Snooker: Tour Championship, 1. päivä. 18.25 KHL: Dynamo Moskova–SKA. 20.00 Championship League Pool: 1. päivä. 01.05 NHL: Columbus–Carolina, Philadelphia–NY Islanders, Ottawa–Calgary, NY Rangers–Buffalo, Montreal–Edmonton.

V Sport Urheilu

01.05 NHL: Ottawa Senators–Calgary Flames, 04.05 Vancouver Canucks–Winnipeg Jets.

V Sport 1

01.05 NHL: Montreal Canadiens–Edmonton Oilers, 04.05 Vegas Golden Knights–St. Louis Blues.

V Sport Jääkiekko

18.25 KHL: Dynamo Moskova–SKA. 01.05 NHL: Columbus Blue Jackets–Carolina Hurricanes.

V Sport Hockey

01.05 NHL: Philadelphia Flyers–New York Islanders, 04.05 Arizona Coyotes–Colorado Avalanche.