Hänninen ajaa ensi kertaa urallaan maantiepyörällä, jossa on levyjarrut.

”Olen saanut hyviä harjoituskilometrejä alle ja lisää tuntumaa uuteen pyöräkalustoon.”

Näin korkeimman tason suomalainen ammattipyöräilijä Jaakko Hänninen kuvaili viime viikolla kotimaisen seuransa TWD Länkenin tiedotteessa asetelmia ennen maanantaina alkanutta, 100. kerran ajettavaa Katalonian ympäriajoa.

Jo kauden ensimmäisen kilpailunsa, helmikuussa Yhdistyneissä Arabiemiraateissa ajetun UAE Tourin yhteydessä Hänninen puhui uuteen pyörään totuttelemisesta.

Esimerkiksi formula ykkösissä auton vaihtuminen on kuskille iso asia, samoin hiihtäjälle suksimerkin vaihto.

Hännisen ranskalainen työnantaja AG2R Citroen Team siirtyi täksi kaudeksi käyttämään sveitsiläisen brändin BMC:n pyöriä.

HS kysyi Hänniseltä, mitä pyörämerkin vaihtuminen merkitsee huipputason ammattipyöräilijälle.

Nizzassa asuva Hänninen huomauttaa heti alkuun, että pyörän merkki tarkoittaa käytännössä vain sen runkoa.

”Mutta meillä vaihtui kaikki satulaa ja polkimia lukuun ottamatta. Esimerkiksi vanteet, kumisponsori ja osasarjat menivät uusiksi”, 23-vuotias Hänninen sanoo.

Rungoissa on kuitenkin eroja, ja se pelkästään vaikuttaa ajotuntumaan.

”Pyörä on aina pyörä, mutta rungon geometrian myötä ajettavuus vaihtuu. Ajoasento ei muutu, mutta ajotuntuma on erilainen silloin, kun keulan tai satulaputken kulma on erilainen. En ole insinööri, joten en tiedä tarkalleen, mikä vaikuttaa mihinkin.”

Hänninen ei osaa tarkemmin nimetä, mikä on suurin ero tallin aikaisemmin käyttämään pyörään, joka oli nimetty lajilegenda Eddy Merckxin mukaan.

”Mutta ajettavuudeltaan tämä on erilainen geometrian osalta, ja se vaikuttaa ajotuntumaan.”

Yksi muutos tuntuu vaihdekahvoissa.

”Sähkövaihteitten näppäimissä on vähän eri logiikka.”

Toinen isompi ero liittyy jarruttamiseen.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun ajan levyjarrullisella maantiepyörällä.”

Mitä kadunmies joutuisi maksamaan samanlaisesta pyörästä, jos haluaisi itselleen sellaisen?

Hänninen kehotti kysymään asiaa BMC:n maahantuojalta Suomessa ja vetosi siihen, että hän vain ajaa pyöriä eikä myy niitä.

No, kysytään.

”Hinta on 15 999 euroa ilman tehomittaria. Jaakon pyörässä on tehomittari, joka tuo hintaan noin tuhat euroa lisää”, sanoo Toni Lindblad helsinkiläisestä Toni&Toni Cycles -pyöräliikkeestä, joka on BMC:n maahantuoja Suomessa.

Lindblad arvioi, että muidenkin merkkien huippumallit, joita ammattilaiset käyttävät, ovat suunnilleen samassa hintaluokassa.

Lindblad kertoo juuri tilanneensa liikkeeseensä Hännisen ajopeliä vastaavan pyörän, jonka paino on noin seitsemän kiloa.

”Se on sitten ihan nähtävillä täällä. Haluamme näyttää brändin hienoimmatkin pyörät. Ainahan se sitten menee jollekin, mutta kisakäyttöön se ei mene. Se on Suomessa riski. Jos kaatuu, se aika kallis pyörä rikkoa”, Lindblad sanoo.