Teemu Pukin toiveena on, että Buendia jää Norwichiin, jos nousu Valioliigaan tapahtuu.

Suomen jalkapallomaajoukkue teki tiettäväksi heti maanantaina, että se on pelaajansa Glen Kamaran tukena. Kaikki haastatteluissa maanantaina olleet pelaajat olivat pukeutuneet t-paitoihin, joissa oli Kamaran kuva ja teksti: ”I Stand With Glen”.

Teemu Pukki oli pukeutunut valkoiseen t-paitaan, jossa teksti oli mustalla värillä. Pukki tuomitsi maanantain haastattelutilaisuudessa selvin sanoin Kamaraan viime viikolla kohdistuneen rasismin ja rasismin ylipäätänsä.

”Minkäänlainen rasismi ei kuulu futikseen, urheiluun eikä minnekään. Tosi harmi, että tuollaista vielä tapahtuu. Mitä olen oppinut Gleniä tuntemaan viime vuosina, niin tuollaista reaktiota ei kaverista saa ellei siellä jotain oikeasti sanottu. Todella väärin, että tuollaista tapahtuu. Toivottavasti asialle tehdään oikeasti jotain.”

”Englannissa uutisoitiin tapauksesta isosti, ja myös joukkueemme keskuudessa puhuttiin asiasta. Se on selvä juttu, että tuollainen ei kuulu mihinkään.”

Pukki kertoi olleensa järkyttynyt kuultuaan Kamaraan kohdistuneesta rasismista.

”Uskon ihan täysin Gleniä, että vastustaja on sanonut niin kuin Glen kertoo. Tuollaiset tapaukset pitäisi saada pois kaikkialta, ja meidän tapauksessamme pois jalkapallosta. Toivottavasti asialle tehdään jotain.”

Slavia Praha on kiistänyt Ondrej Kudelan syyllistyneen rasismiin, mutta Pukki ei usko niitä puheita.

”Luotan Gleniin sataprosenttisesti, ja minun silmissäni he [Slavia Praha] ovat valehtelijoita. En tiedä, mikä heillä on syynä.”

Pukin mielestä kunnon sanktiot voisivat auttaa kitkemään rasismia.

”Viisaiden miesten pitää nyt tehdä päätöksiä, jotta rasismi saadaan pois.”

Pukin mukaan joukkue ei välttämättä sen enempää ota tapaukseen kantaa. Se riippuu Pukin mukaan myös Kamarasta itsestään.

Maanantaina maajoukkue harjoitteli pitkästä aikaa yhdessä, kun se aloitti maajoukkueleirin harjoitukset Töölön jalkapallostadionilla. Keskiviikon MM-karsinnan avausottelussa on vastassa Bosnia ja Hertsegovina, jonka Huuhkajat voitti EM-karsinnoissa kotona ja jolle se hävisi vieraissa. Avausottelun jälkeen on sunnuntaina vastassa karsinnoissa Ukraina ja sitten on vielä maaottelu Sveitsiä vastaan.

”Nyt on tiukat karsintaottelut edessä, ja lähdemme nyt jatkamaan samaa työtä mitä olemme tehneet viime vuodet. Meidän tavoitteena pitää olla, että menemme myös näistä karsinnoista MM-kisoihin. Iso työ on edessä. Mahtavaa, että pääsee pelaamaan näin paljon pelejä.”

Huuhkajille on tänä vuonna vähintään viisitoista peliä ohjelmassa, ja kenties enemmänkin, jos EM-turnauksessa tulee menestystä. Pukki voi kokea jo sitä ennen menestystä, mikäli hänen seurajoukkueensa Norwich City nousee takaisin Englannin Valioliigaan.

”Vielä ei ole sarjanousu varma, siihen on vielä töitä tehtävänä. Meillä on hyvin pysynyt joukkue kasassa, olemme kokeneempia ja tiedämme, mitä odottaa Valioliigassa. Ensin pitää hoitaa nousu ennen kuin mietimme Valioliigaa.”

Pukki uskoo, että Norwich City on seurana tällä kertaa valmiimpi Valioliigaan, jos odotettu nousu tapahtuu.

”Se edellinen nousu tuli ehkä pienenä yllätyksenä seuralle. Ei ollut ehkä suunniteltu, että se tapahtuisi niin nopeasti. Seura on mennyt eteenpäin. Myös pelaajat ovat valmiimpia ja kokeneempia.”

Pukin tutkaparina on tälläkin kaudella ollut argentiinalainen keskikenttäpelaaja Emiliano Buendia, joka on syöttänyt ottelusta toiseen maalipaikkoja Pukille. Buendia on todennäköisesti monen Valioliiga-seuran ostoslistalla.

Oletko houkutellut häntä jäämään?

”Hän on huippupelaaja. Minulla kulkee ajatukset hyvin yhteen hänen kanssaan kentällä ja kentän ulkopuolella. Se on minun iso toiveeni, että hän jää joukkueeseen. On niin helppo ja kiva pelata hänen kanssaan.”

Uskaltaisitko suositella ketään Huuhkajista Norwich Citylle?

”Meillä olisi paljon hyviä pelaajia täällä. Kyllä minä voisin Röbän [Robin Lod] ottaa sinne. Hän löytää minut myös hyvin kentällä. Häneltä tulee myös syöttöjä. Ei ole minun tehtäväni kartoittaa pelaajia.”

Onko seurasi pyytänyt tai oletko sinä pyytänyt, ettei sinun tarvitsisi pelata kolmannessa ottelussa Sveitsiä vastaan?

”Keskiviikon Sveitsi-ottelun jälkeen meillä Norwichin kanssa jo perjantaina peli. En usko, että he ovat olleet yhteydessä maajoukkueen valmennukseen. Eivät he kieltäneet minua, että en saisi pelata siinä. Yleensä on vähän kierrätetty pelaajia, mutta katsotaan. On tässä ollut aika kovilla, kun pelejä on ollut paljon. Katsotaan kolmatta peliä sitten, kun ensimmäiset on pelattu.”