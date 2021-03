Runkosarjassa toiseksi sijoittunut espoolaisseura otti toisen kiinnityksensä finaalipaikkaan.

TPS–Oilers 2–6

Oilers johtaa voitoin 2–0.

Espoolainen Esport Oilers otti maanantaina toisen kiinnityksensä salibandyn miesten F-liigan finaalipaikkaan kukistamalla Turun Palloseuran vieraissa 6–2.

”Oltiin tänään aika hyviä. Tehtiin tarvittavista paikoista maalit ja oltiin fiksuja pallolla”, Oilersin Rasmus Kainulainen paketoi Ruutu-palvelun haastattelussa.

”Mielestäni se näkyy taululta. 6–2, hyvä peli meiltä”, kaksi maalia syöttänyt ykkössentteri jatkoi.

Espoolaisjoukkue väänsi välieräsarjan avauksessa voiton pitkän kaavan mukaan, mutta toiseen ottelun runkosarjan kakkonen ratkaisi lopulta jo avauskympin aikana.

Voittomaaliksi jäänyt kolmas osuma syntyi joukkueen parhaana palkitun Jani Rauhalan lavasta. Puolustaja Rauhala laukoi myös Oilersin viidennen osuman.

Oilersin tehomies oli Antti Suomela (2+1), joka kuului pisteet 5+6 iskeneeseen ja tehotilastolukeman +3 keränneeseen vieraiden ykköskentälliseen.

”Ollaan me turhan paljon mälväilty. Varmaan miinus kymmenen meidän kentältä näihin pleijareihin, että oli ihan hyvä plus nelkku tai plus kolkki tähän”, Kainulainen sanoi.

Oilersin maalivahti Joonas Kaltiainen torjui ottelussa 16 kertaa.

”Tänään puuttui se henki, mikä oikeastaan puuttui siitä Espoon-pelistäkin”, TPS:n 1–1-tasoituksesta vastannut Toni Salminen tunnusti Ruutu-palvelun haastattelussa.

”Joka tuutista ollaan vähän hehkutettu, että Tepsi on raastava ja puolustava, ja siellä päässä [puolustuksessa] pitäisi olla hyvä, niin ei ole kyllä kahteen viimeiseen peliin näyttänyt siltä.”

Välieräsarja jatkuu keskiviikkona Tapiolan urheiluhallissa. Finaalipaikkaan vaaditaan neljä voittoa.