Selkäleikkauksessa ollut maajoukkuehiihtäjä Eveliina Piippo on ilmoittautunut SM-kisoihin: ”Viestissä olen ainakin mukana”

Talven toiset SM-hiihdot kilpaillaan tämän viikon lopulla Ristijärvellä, ja kisoihin ilmoittautuneitten listasta löytyy myönteinen yllätys.

Tammikuussa selkäleikkauksessa ollut maajoukkuehiihtäjä Eveliina Piippo on ilmoittautunut sunnuntaina 30 km:lle (v).

Kun Hiihtoliitto tiedotti tammikuun lopulla Piipon olleen selkäleikkauksessa, samalla kerrottiin, että paluulle kilpailemaan ei ollut aikataulua.

”Tavoitteena on päästä viimeistään toukokuusta eteenpäin normaaliharjoitteluun kiinni”, Piippo sanoi tuolloin tiedotteessa.

Nyt Piippo on kuitenkin voinut jo harjoitella kevyesti.

”Hän on ilmoittautunut 30 km:lle niin sanotusti varuilta ja katsoo, miten homma etenee ja mikä kunto on. Tilanteen mukaan on viivalla tai sitten ei”, Piipon seuran Vuokatti Ski Team Kainuun manageri Hannu Koivusalo sanoi tiistaina HS:lle.

Koivusalon tietojen mukaan Piipon kuntoutuminen on edennyt ”kohtuullisesti”.

”Koko ajan täytyy olla tietysti asian kanssa edelleen pirun tarkkana”, Koivusalo sanoi.

Koivusalo ei kieltänyt sitä mahdollisuutta, että Piippo nimettäisiin myös seuran viestijoukkueeseen. Viestit hiihdetään lauantaina.

”Sunnuntaina kisaaminen on vielä tosi epävarmaa, mutta viestissä olen ainakin mukana”, Piippo viestitti HS:lle.

Piipon henkilökohtaisen valmentajan Ville Oksasen mukaan hiihtäjä on harjoitellut selän kuntoutuksen ehdoilla.

”Kyse ei ole mitenkään normaaliharjoittelusta. Toimenpiteestä on kuitenkin sen verran monta viikkoa, että lääkärit olivat sitä mieltä, että yksittäisen kilpailun hiihtämisessä ei ole mitään vaaraa. Sillä tavalla hän ei ole käytännössä harjoitellut, että hiihdettäisiin jotain tärkeitä kisoja”, Oksanen sanoi.

Oksanen kertoi, että Piippo on päässyt hiihtämään jo aika paljonkin.

”Se on ollut kevyttehoista lenkkiä, mutta kilpahiihtoa varten hän ei ole harjoitellut. Kokonaisuudessaan on mennyt ihan hyvin, mutta kuntoutusprosessi on kuitenkin selkeästi kesken.”

Oksasen mukaan Piippo on harjoitellut pääasiassa Tampereen seudulla ja on parhaillaan Saariselällä hiihtämässä.