Paulus ja Niila Arajuuri eivät kilpailleet lapsina keskenään koskaan ja aikuisina he elävät toistensa unelmista. Nyt veljesten levy-yhtiö julkaisee biisin sukupolvien unelmasta, joka kävi toteen. ”Olen aina ollut veljeni suuri fani.”

Suurilla tarinoilla on lukuisia kertojia ja versioita. Huuhkajien tarina on ikuistettu kansiin ja lauluihin jo monta kertaa, ja tuorein toteutus tulee julki tällä viikolla. Sukupolvien unelma -kappale syntyi veljesrakkaudesta ja siitä tunteesta, kun näkee toisen unelman toteutuvan.

Kun Paulus Arajuuri, 32, pelasi marraskuussa 2019 Helsingissä Liechtensteinia vastaan ratkaisuottelua, jännitti hänen veljensä Niila, 34, ottelua Berliinissä. Siellä muusikon uraa tekevä Niila on asunut jo useamman vuoden ajan.

”Katsoin ratkaisuottelua saksalaisen tyttöystäväni kanssa. Hän ihmetteli vieressäni, kun en pystynyt istumaan koko ottelun aikana. Kävin välillä polvillani. Loppuvihellyksen tullessa näin, miten Paulus nosti kädet kohti taivasta ja putosi polvilleen. Itsekin sekosin sillä hetkellä täysin ja tyttöystäväni tallensi hämmentyneenä videolle tonttutanssini.”

Tunnemyrsky toimi inspiraationa Sukupolvien unelma -biisille, joka julkaistaan perjantaina 26. maaliskuuta. Niila Arajuuren ensimmäisen suomenkielisen kappaleen julkaisee veljesten yhteinen levy-yhtiö Wellos.

”Biisi syntyi siitä tunteesta, miten iso juttu kisoihin pääsy oli. Se oli niin tärkeä asia, että biisi vähän niin kuin kirjoitti itse itsensä. Soitin sitä Paulukselle, ja hän soitti sitä jengikaverilleen. Vastaanotto oli niin huikea, että tuntui oikealta julkaista se koko kansan kuuluviin”, Niila Arajuuri kertoo.

Kun Suomen jalkapallomaajoukkueen paikka EM-turnauksessa varmistui 15. marraskuuta 2019, putosi Huuhkajien toppari Paulus Arajuuri polvilleen kentän pintaan ja huusi riemusta.­

Sukupolvien unelma

Pitkä on odottavan aika

Yli sata vuotta ei tuu kyyneleet suotta

Meidän pojat lähtee euroihin

(Niila ft. Repliikki – Sukupolvien unelma)

Paulus oli Kyproksella, kun hän kuuli biisin ensimmäistä kertaa. Veljesten äiti sattui olemaan silloin Pauluksen luona vierailulla.

”Laitoin biisin soimaan, ja hypimme äitini kanssa. Onneksi sitä hetkeä ei kukaan nähnyt. Biisiin yhdistyy isoveljen ääni, fanitukseni Nipan musiikkia kohtaan, Huuhkajat, oma onnistuminen ja matka Huuhkajien kanssa. Aika sekaisin menin, kun kuulin biisin”, Paulus kertoo.

On siinä sisarusparvi Arajuurilla: muusikko, maajoukkuejalkapalloilija ja nuorin Adeliina on näyttelijä.

Paulus kertoo aina olleensa pikkuveli, joka on katsonut ylöspäin isoveljeään. Niila on ollut Paulukselle perheen tähtipelaaja.

”Olen tehnyt kaikkeni, että isoveli olisi ylpeä minusta. Biisi on niin huikea, koska se kertoo tapahtumasta, joka on pitkään tuntunut kaukaiselta unelmalta. Siitä jää elämänmittainen muisto. Olen aina ollut veljeni suuri fani. Onhan se biisi henkilökohtaisesti minulle jopa vähän liikaa. Ei auta kuin toivoa, että muut kuulee sen saman siinä kuin minä.”

Maajoukkuekaverit ovat jo kuulleet kappaleen ja antaneet myönteistä palautetta.

”Nimiä mainitsematta joku kertoi, että tuli kyyneleet silmiin. Tosi positiivista palautetta on tullut vähän joka suunnasta.”

Oi mikä aika olla elossa

Ja mikä rikkaus on tuntee

Kun sävel synnyinmaan

korkeimman kaiun saa

Kun me tehdään historiaa

Biisin kaari nousee melankoliasta euforiaksi ja kuvaa Pauluksen mukaan hyvin Huuhkajien matkaa.

Niila on asunut viisi vuotta Berliinissä ja sanoo ikävöivänsä jo Suomea. Ei ihme, että biisi onkin hänen mielessään myös oodi suomalaisuudelle.

Akustisella kitaralla käynnistyvässä biisissä on sinivalkoisia kliseitä, Huuhkajien siipien huminaa ja kytkös myös veljesten lapsuuteen Nummelassa. Heidän lapsuudenystävänsä, rap-artisti Repliikki, päätyi mukaan biisille ja on äänessä kappaleen c-osassa.

Vähän ennen kisapaikan varmistumista veljekset päättivät perustaa levy-yhtiön yhdessä ystävänsä Janne Kyöstilän kanssa. Biisin päätyminen yhtiön ensimmäiseksi julkaisuksi on heidän mukaansa hieno sattuma.

Paulus sanoo, ettei halunnut hyötyä taloudellisesti biisistä, joka on tunnetasolle hänelle niin iso asia.

”En halunnut, että biisiin liittyisi omalta kannaltani mitään bisnestä. Päädyimme siihen, että minulle mahdollisesti tuleva tuotto menee Suomen fudisjunnuille.”

Paulus Arajuuri asuu ja pelaa työkseen jalkapalloa Kyproksella Pafos FC:n joukkueessa.­

Niila Arajuuri, 34, on asunut viisi viime vuotta Berliinissä, jossa hän on tehnyt muusikon uraa.­

Niilan ensimmäisen levyn julkaisi Saksan Universal Music ja manageriyhtiönä toimi Comusic Productions yhdessä laulajatähti Samu Haberin kanssa. Seuraavan levyn julkaisee veljesten yhteinen levy-yhtiö.

”Universal Musicin kokoisessa levy-yhtiössä odotukset ovat luonnollisesti korkealla, ja ensimmäisen levyn jälkeen tuntui, että olin itse musiikillisesti kipsissä. Musiikillisesti paluu alkujuurille ja ajoitus omalle yhtiölle tuntui oikealta. Comusicin rooli matkallani oli valtava, ja oli mahtavaa saada heidän tukensa ideallemme levy-yhtiöstä.”

Niila tekee parhaillaan toista englanninkielistä levyään, joten Huuhkajat-biisin julkaiseminen on hänelle väliprojekti.

”Minulle palkinto on jo se, kun kuulin Pauluksen ja hänen joukkuekavereidensa reaktioista. Totta kai olisi mahtavaa, jos muut suomalaiset ja futiskansa ottaisivat biisin omakseen.”

Veljekset ovat tukeneet aikuisiällä toisiaan tasapuolisesti unelmien tavoittelussa. Se on Niilan mukaan peruja lapsuudesta, jossa kilpailu loisti poissaolollaan silloinkin, kun Niila pelasi jalkapalloa.

”Vanhempamme ovat sanoneet, ettei meillä ollut keskinäistä kilpailua. Totta kai kun meillä on eri ammatit on vieläkin helpompaa tukea toista ja olla onnellinen toisen puolesta. Osaatko Paulus kiteyttää tämän ajatuksen paremmin?”

”Hyvä vastaus. En usko, että tilanne olisi erilainen, vaikka olisimme samalla alalla. Meillä ei ole ollut keskinäistä kateutta. Olemme olleet aina samassa joukkueessa. Erilaisuus on suuresti rikkaus. Lempiharrastukseni on ollut Niilan musajuttujen seuraaminen. On kiva seurata sisarusten laulamista ja näyttelemistä”, Paulus sanoo.

Niilan mukaan kumpikin on tuulisella alalla, ja kumpikin on pystynyt olemaan toisensa tukena vaikeina aikoina.

”Jos olen pelannut käsittämättömän paskan matsin, on ollut kiva soittaa Nipalle, koska hänen mielestään minulla on silti mennyt hyvin.”

Tästä lauletaan lauluja

Vielä vuosisadan jälkeen

Oi Suomi on, oi Suomi on on on

Oi Suomi on niin ihana

Korona-aikana veljekset eivät ole juurikaan nähneet toisiaan. Viime kesänä Paulus kävi lentojen välissä nopeasti moikkaamassa Niilaa Berliinissä. Kumpikin on pystynyt tahoillaan harjoittamaan omaa ammattiaan koronan varjossa.

”Jalkapalloon kaipaan tunnetta ja otteluihin yleisöä. Isossa kuvassa se on tietenkin pieni asia. Olen kiitollinen siitä, että saamme pelata pelejä ja saan harjoittaa ammattiani. Olen hyvin tietoinen siitä, miten kovasti korona koettelee ihmisiä. En koe, että minulla olisi varaa valittaa mistään. Ei auta kuin toivoa kaikkien puolesta, että tilanne menisi parempaan suuntaan”, Paulus sanoo.

Viime kesän alussa häntä koetteli koronaviruksen aiheuttama tauti. Silloin hän ei vielä halunnut kertoa siitä, koska ei halunnut kokea olevansa ”kävelevä korona”.

”Olin pitkään odottanut pääseväni Suomeen, ja sairastuminen oli kova kolaus. Viime kesänä Suomeen tultuani sen sairastin. Ei ollut missään nimessä kiva kokemus, mutta koen, että pääsin vähällä, kun vertaan muiden tarinoihin.”

”Kuumottavintahan siinä oli se, että saattaa olla sellaisia oireita, joita ei ole aiemmin kokenut. Ne saattaa vähän säikäyttää, kun ei pysty ymmärtämään, mitä on meneillään.”

Niila Arajuurella oli suunnitelmana julkaista joskus tulevaisuudessa suomenkielistä musiikkia. Sitten tapahtui Huuhkajien unelman toteutuminen, ja Niilan ensimmäinen suomenkielinen biisi kirjoitti itse itsensä. ”Sanat tulivat tosi helposti. Futisfanitukseni ja Pauluksen takia.”­

Niila sanoo olleensa huolestunut veljestään taudin takia.

”Silloin oli vielä niin vähän tietoa, että se oli uusi juttu. Tiesin, että Paulus on rautaisessa kunnossa, eikä hänen pitäisi olla riskiryhmässä. Odotetun hyvin hän toipui, mutta kyllä se jännitti.”

Sukupolvien unelma toteutui, mutta sen kokemista on odotettu viime kesästä lähtien. Veljesten henkilökohtaiset unelmat ovat myös siirtyneet eteenpäin.

”Olen koettanut ajatella perusoptimistisesti, että kyllä tästä kaikki selvitään ja koettanut pitää unelmat elossa. Olen itse onnekas, kun olen pystynyt jatkamaan levyn tekemistä, mutta ei voi kuin toivoa, että apu löytäisi ajoissa niihin osoitteisiin, joissa sitä eniten tarvitaan”, Niila sanoo ja viittaa tapahtuma-alan ahdinkoon.

Pauluksen mukaan asiat menivät viime vuonna uuteen tärkeysjärjestykseen, mutta hänellä riittää kärsivällisyyttä.

”Kun pandemia tuli, sen tajusi nopeasti, että jalkapallo ja unelmat ovat vain unelmia silloin, kun ihmisten hyvinvointi ja terveys on kyseessä. Niin kauan kuin kisoja ei ole peruttu, ei minulla ole kuitenkaan ollut sellaista tunnetta, että jotain olisi viety pois.”

”Odotus on vain ruokkinut motivaatiota treenata enemmän.”

Niila ft. Repliikki – Sukupolvien unelma -kappale julkaistaan perjantaina 26. maaliskuuta. Suomi aloittaa MM-karsinnat kotiottelulla Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan Olympiastadionilla keskiviikkona 24. maaliskuuta kello 21.45. Viafree ja V Sport Jalkapallo näyttää ottelun.