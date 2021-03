Konkari Jussi Jokinen uskoo, että Puljujärvellä on eväät tehdä 15 vuoden NHL-ura.

Tällä NHL-kaudella Jesse Puljujärvi on pelannut 33 ottelussa ja saanut kokoon tehot 8+5.­

Kun jääkiekkoilija Jesse Puljujärvi pelasi muutama vuosi sitten tulokaskausiaan NHL:n Edmonton Oilersissa, pelisuoritukset kaukalossa jäivät keskimäärin toivotusta tasosta ja ongelmia oli myös kielitaidon kanssa.

Sosiaalisessa mediassa jopa irvailtiin Puljujärven kielitaidolle, eikä hän itse yrittänyt mitenkään peitellä sen puutteellisuutta.

Nyt 22-vuotias Puljujärvi on palannut Edmontoniin muuttuneena miehenä. Peli on kulkenut, ja moni on kiinnittänyt huomiota paitsi Puljujärven itseluottamuksen terästymiseen myös englannin kielen osaamisen kehittymiseen.

”Englantini on parempaa. Kommunikointi valmentajien ja pelaajien kanssa on erilaista. Se auttaa paljon. Kun puhuu paremmin, pelaa paremmin”, Puljujärvi sanoi tammikuussa.

NHL:n verkkosivuilla julkaistiin tiistaina Puljujärvestä laaja juttu, joka valottaa myös kielitaidon kehittymistä.

Ennen paluutaan täksi kaudeksi NHL:ään Puljujärvi pelasi kotimaan Liigassa Oulun Kärpissä, ja siellä hänet pantiin veikeään kielikylpyyn.

Kärppien kanadalainen pelaaja Shaun Heshka kertoo jutussa, että Kärppien valmennusjohto istutti Puljujärven pukukopissa hänen ja toisen kanadalaisen Cody Kunykin väliin.

”Me ylikuormitimme häntä niin paljolla englannilla kuin hän pystyi ymmärtämään. Ja vieraspeleissä hänellä oli ruotsalainen kämppäkaveri (Ludwig Byström), joka puhui hänelle vain englantia”, Heshka paljastaa.

NHL:n supertähtiin kuuluva joukkuekaveri Connor McDavid kommentoi Puljujärven itseluottamuksen kehittymistä näin:

”Hän on tehnyt pari sellaista maalia, joita ei olisi voinut nähdä hänen tekevän kaksi vuotta sitten”, sanoo NHL:n pistepörssiä johtava McDavid, jonka johtamassa ketjussa Puljujärvi on päässyt välillä pelaamaan.

Pitkän NHL-uran pelannut Jussi Jokinen seurasi läheltä Puljujärven kypsymistä Kärpissä.

”Hän on henkisesti paljon paremmassa tilanteessa ja paljon valmiimpi NHL:ään. Hänen englantinsa on parempaa, ja hänellä on kaikki eväät tehdä 15 vuoden ura siellä. Hän hymyilee, hän pelaa hyvin ja luottaa itseensä”, Jokinen sanoo.

Jokinen arvioi, että vuoden 2016 NHL:n varaustilaisuudessa ennen Puljujärveä varattujen Auston Matthwesin, Patrik Laineen ja Pierre-Luc Duboisin välitön menestys heti tulokaskausilla oli kova pala neljäntenä varatulle Puljujärvelle.

”Kun muut kärjessä varatut saivat nimeä, ja Jesse joutui farmiin eikä saanut oikein mahdollisuuksia näyttää, niin se oli hänelle todella kovaa. Monella nuorella pelaajalla on kasvukipuja. Silloin oli Jessen aika kokea ne ja löytää oma tiensä”, Jokinen sanoo.

Tällä kaudella Puljujärvi on pelannut 33 ottelussa ja saanut kokoon tehot 8+5.