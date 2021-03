Ruotsin tähtipelaaja on palaamassa maajoukkuepaitaan lähes viiden vuoden tauon jälkeen.

Ruotsin jalkapallomaajoukkue valmistautuu korkein toivein MM-karsintoihin ja kesän EM-turnaukseen.

Avuksi on saatu myös maineikas veteraani Zlatan Ibrahimovic. Tähtipelaajalla on tehot tallella, vaikka ikää on 39 vuotta.

Ibrahimovic tuntee itsensä niin virkeäksi, että ajattelee jo ensi vuonna Qatarissa pelattavaa MM-kisojen lopputurnausta.

”Kyllä. Olen mukana, jos voin silloin yhtä hyvin kuin nyt”, Ibrahimovic vahvistaa MM-unelmansa.

”Jatkan hommia, mutta kaikki on tietysti kiinni siitä, millaisessa fyysisessä kunnossa olen kisojen aikaan. Se ratkaisee jatkon.”

Ibrahimovic olisi MM-turnauksen aikaan jo 41-vuotias. Osallistuminen riippuu toki myös siitä, selviääkö Ruotsin maajoukkue karsinnoista jatkoon.

Ibrahimovicilla ei tietenkään ole epäilystä siitä, mahtuuko hän edelleen maajoukkueeseen ja onko hänestä joukkueen vahvistukseksi.

Qatarin turnauksen yhteydessä puhutaan myös ihmisoikeuksista, kun kisarakentaminen on jo vaatinut lukuisia kuolonuhreja.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty patisti viimeksi maanantaina Kansainvälistä jalkapalloliittoa valvomaan yhtä tiiviimmin ulkomaalaisten työoloja MM-rakennuksilla.

Norjassa on ehdoteltu jopa MM-kisojen boikottia. Ibrahimovic ei lämpene ajatukselle.

”Jalkapalloilija ei halua muuta kuin pelata MM-kisoissa”, Ibrahimovic korostaa.

”Pelaajia muistellaan usein MM- ja EM-turnausten saavutusten kautta. Itseltäni puuttuu edelleen maali MM-kisojen lopputurnauksesta, ja haluaisin siivota sen nollan tilastoistani. Kaiken muun jätän toisten ihmisten huoleksi ja luotan heihin.”

Maajoukkueen päävalmentaja Janne Andersson tuki Ibrahimovicin kantaa.

”Ruotsin liitto on valinnut boikotin sijaan dialogin tien, ja minä tuen tehtävässäni sitä linjaa. Minä olen valmentaja, ja Zlatan pelaa. Tässä tilanteessa me haluamme ennen muuta päästä MM-turnaukseen”, Andersson huomauttaa.

Toki Andersson myös kannattaa ajatusta työolojen kohentamisesta Qatarissa.

”Samalla tietenkin on todettava, että on hiton väärin, että ihmiset joutuvat riskeeraamaan työssään jopa henkensä. Se on tuomittavaa”, Andersson jatkaa.

Ibrahimovic on palaamassa maajoukkueeseen ja neuvottelee samaan aikaan vuoden jatkosopimusta AC Milanin kanssa. Ruotsalaistähti sanoo viihtyvänsä seurassa erinomaisesti.

”Kun olen päivän erossa siitä pelaajien ryhmästä, se tuntuu samalta kuin päivä ilman kahta poikaani”, Ibrahimovic kehuu ilmapiiriä.

”Meillä on tällainen suhde, ja joukkue menestyy juuri yhteishengen ansiosta. Haluan jatkaa seurassa ja kehittyä edelleen paremmaksi.”

Ibrahimovic sanoo asemansa joukkueessa olevan nyt erilainen kuin uran aiemmissa vaiheissa.

”Ennen seurat vain ostivat sieltä täältä tähtipelaajia. Nyt meillä on kehityshanke, saan tehdä töitä nuorten pelaajien kanssa ja yritän pysyä mukana vauhdissa. Joskus minulla on tunne, että kaikki odottavat minua huoneeseen, ja he odottavat sitten Zlatanin kertovan, miten toimitaan”, Ibrahimovic jatkaa.

Torstaina Ibrahimovicista tulee Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkuehistorian vanhin pelaaja, jos hän pääsee kentälle MM-karsintaottelussa Georgiaa vastaan. Edellisen kerran hän kantoi Ruotsin maajoukkuepaitaa EM-lopputurnauksessa 2016.