Uefa on aiemmin vaatinut, että kaikkien lopputurnausta isännöivien 12 kaupungin pitää päästää katsojia otteluihin.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa EM-kisojen avausottelussaan Tanskan Kööpenhaminassa yleisön edessä, vakuutti Tanskan jalkapalloliiton johtaja Jakob Jensen tiistaina uutistoimisto Ritzaulle.

Jensenin mukaan ei ole vaaraa siitä, että Kööpenhamina joutuisi luopumaan kisaisännyydestä.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on aiemmin vaatinut, että kaikkien lopputurnausta isännöivien 12 kaupungin pitää päästää katsojia otteluihin. Uefan asettama takaraja kaupunkien ja eri maiden viranomaisten päätöksille on 7. huhtikuuta.

”Uefa on vaatinut viestissään katsojien päästämistä stadionille. Olen luottavainen, että pystymme toteuttamaan toiveen. Meillä on ollut hyviä keskusteluja hallituksen kanssa. Mielestäni ei ole syytä huoleen, ja pääministerimmekin on sanonut odottavansa normaalia kesää”, Jensen sanoi.

”Meille on tulossa koronapassi, rokotussuunnitelma ja toivottavasti lämmin kesä. Moni asia osoittaa mielestämme siihen suuntaan, että voimme ottaa yleisöä EM-kisoihin”, Jensen sanoi.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoi myöhään maanantaina, että Tanska valmistautuu purkamaan maan tiukkoja koronavirusrajoituksia, kunhan kaikki yli 50-vuotiaat on rokotettu.

Ritzaun mukaan suurin osa rajoituksista voitaisiin poistaa toukokuussa, mikä jättäisi vielä pelivaraa ennen kesäkuun jalkapallohuumaa.

”Olemme keskustelleet hallituksen kanssa katsojien päästämisestä stadionille. Toivottavasti dialogi johtaa suotuisaan lopputulokseen, jossa tanskalaiset pääsevät näkemään maajoukkueen pelaavan EM-kisoja kotikentällä”, Jensen sanoi.

Tanskan hallituksen perustaman asiantuntijaryhmän on kerrottu tekevän seuraavan tilannekatsauksen huhtikuun puolivälissä. Uefa vaatii Tanskan jalkapalloliitolta vastauksen jo 7. huhtikuuta.

”Mielestäni tässä on kyseessä kaksi eri asiaa. Toivottavasti asiantuntijaryhmä toteaa, että jalkapallostadionille meneminen on turvallista. Voimme mahdollisesti päästää stadionille vielä enemmän yleisöä”, kun asiantuntijaryhmän työ on valmis.

Suomen on tarkoitus avata EM-kisat Tanskaa vastaan 12. kesäkuuta. Suomi pelaa muut alkulohkovaiheen pelinsä Pietarissa. Jensen ei ottanut kantaa siihen, otetaanko katsomoihin myös ulkomaalaiskannattajia tai kuinka suuri osa Parkenin jalkapallostadionin 38 000 hengen kapasiteetista olisi käytössä.

”En uskalla sanoa mitään kapasiteetista, se ei ole minun päätettävissäni. Aika harva varmaan uskoo, että kaikilla 12 stadionilla pelataan täydelle yleisölle. Me odotamme hienoja juhlia. Se, kuinka paljon yleisöä voimme ottaa”, riippuu viranomaisohjeista ja silloisesta pandemiatilanteesta.