Virossa on viime aikoina tullut esiin useampiakin hyväksikäyttötapauksia.

Virossa kuohuu urheilun parissa alaikäisiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän takia.

Aiemmin tässä kuussa kerrottiin Suomessakin valmentaneen suomalais-brasilialaisen jalkapallovalmentaja Getulio Aurelio Fredon suhteesta alaikäiseen.

Tapaus on avannut oikean Pandoran lippaan, ja nyt muissakin lajeissa on tullut esiin hyväksikäyttötapauksista.

Tiistaina Postimees-lehti kertoi, että nuorten koripallovalmentajaa ja lukion liikunnanopettajaa syytetään lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tutkittavat tapaukset ovat tapahtuneet vuosia sitten.

Marek Koitla on toiminut tyttöjen valmentajana Marcus, Audentes ja Nord Sports -seuroissa. Hän on toiminut sekä pää-, että apuvalmentajana nuorten tyttöjen joukkueissa ja työskentelee liikunnanopettajana Jakob Westholmin lukiossa. Lukio on keskeyttänyt työsuhteen rikostutkinnan ajaksi.

Postimees selvitti Koitlan valmennettavilta, millainen Koitla on valmentajana ollut. Entisten valmennettavien mukaan hän oli varsin läheisissä väleissä suosikkipelaajiensa kanssa. Osa pelaajista sai paljon enemmän huomiota kuin toiset.

Valmentajaa pidettiin myös varsin temperamenttisena. Hänen mielialansa vaihtelivat ja hän saattoi saada raivokohtauksia. Hän painosti valmennettaviaan ja vaati etenkin niiltä, joita piti hyvinä.

Pelaajille valmennustyyli oli henkisesti raskas, oli sitten täysin huomion saavuttamattomissa tai sen keskipisteessä.

Erään huonosti menneen pelin jälkeen valmentaja oli todennut polvivammasta toipuvalle pelaajalle, ”lähde pois, joukkue ei tarvitse sinua”, Postimeesin artikkelissa kerrotaan.

Eräs valmennettavista muistelee, kuinka valmentajan oli tapana tulla kesäleirillä 12–13 -vuotiaiden tyttöjen huoneeseen ja valita, jonkun tytöistä, jota alkoi kutittaa. Kovakouraisen leikin jälkeen keho saattoi olla mustelmilla.

Valmentajan kerrottiin myös kurkkineen tyttöjen pukuhuoneeseen.

Epäilyksiä Koitlan hyväksikäytöistä on ollut ilmassa jo aiemmin. Hänen entiselle työkaverilleen Andra Viirpalulle asia ei tullut yllätyksenä.

"Ei tämä varsinainen yllätys ollut, olen hieman pelännyt jotain tällaista. Olen epäillyt sitä jo vuosia, mutta kukaan ei ole uskonut minua. Eikä minulla ole ollut asiasta mitään näyttöä, vain jonkinlainen sisäinen tunne.”

Viirpalu on tehnyt töitä Koitlan kanssa ja nähnyt, miten hän on valmentanut. Hän on myös puhunut nuorten vanhemmille epäilyksistään.

“Sain juuri viestin yhdeltä vanhemmalta. Järjestin kerran kokouksen, jonka yksi aiheista oli Marek. Kerroin vanhemmille epäilyistäni. Nyt yksi näistä vanhemmista kiitti minua.”