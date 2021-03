Jalkapalloilija Juhani Ojala on loukkaantunut niin monta kertaa, että pelkästään vammoista tulisi pitkä lista. Mutta tänään hän on kunnossa, kun Suomen jalkapallomaajoukkue aloittaa MM-karsintapelit.

Miten olisikaan käynyt, jos Juhani Ojala ei olisi tehnyt debyyttimaaliaan A-maajoukkueessa tammikuussa 2017. Olisiko maajoukkueen kokemaa käännettä parempaan tullut niin nopeasti, vai olisiko se venynyt pitkälle tulevaisuuteen?

Huuhkajat kohtasi tammikuussa 2017 talvimaajoukkueen leirillä Abu Dhabissa Marokon. Se oli päävalmentaja Markku Kanervan päävalmentajakauden ensimmäinen ottelu, eikä peliltä odotettu suuria.

Syykin oli selvä. Huuhkajien itsetunto oli romuttunut edellisenä vuonna, ja yleisön kiinnostus joukkueeseen oli hiipunut Hans Backen murheellisen päävalmentajakauden aikana. Maajoukkueella oli takanaan kolmetoista perättäistä voitotonta ottelua. Edellinen voitto oli syyskuulta 2015.

Kun Marokko-ottelua oli pelattu 45 minuuttia, Juhani Ojala nousi kulmapotkutilanteessa korkeimmalle puskemaan Petteri Forsellin antaman kulmapotkun maaliin. Juuri ennen taukoa syntynyt osuma jäi voittomaaliksi. Voitto katkaisi nimekkään Marokon kolmentoista perättäisen ottelun mittaisen tappiottoman sarjan.

Maajoukkueen taustaryhmän jäsenet kertoivat myöhemmin Oi Suomi on -kirjassa, miten ensimmäisellä voitolla pitkään aikaan oli valtava merkitys joukkueelle. Se toi iloa, henkistä helpotusta ja myönteisen muutoksen maajoukkueen ilmapiiriin. Voitto oli täydellinen alku Markku Kanervan valmentajakaudelle ja helpotti hänen työtään.

”Kyllä voitto vaikutti ilmapiiriin”, Juhani Ojala sanoo nyt.

”Pitää muistaa, että Marokko pelasi ykkösmiehistöllä ja valmistautui Afrikan mestaruusturnaukseen. Voitto loi uskoa jatkoon.”

Ojalan pelaaminen vakuutti Allsvenskan-seura BK Häckenin, jonka johtoa oli katsomassa maaottelua. Sen seurauksena Häcken osti Ojalan Seinäjoen Jalkapallokerhosta.

Hän pelasi Marokko-voiton jälkeen kuudessa maaottelussa mutta putosi maajoukkueesta parin seuraavan vuoden ajaksi, kunnes palasi viime syksynä Huuhkajiin taistelemaan paikasta EM-turnaukseen.

Se onkin Ojalan uran tarina. Usein hän on joutunut ottamaan askeleen taaksepäin päästäkseen pari askelta eteenpäin.

HJK:n joukkuekaverit heittivät Juhani Ojalaa ilmaan elokuussa 2011 ennen hänen siirtoaan Sveitsiin.­

Siitä on jo pian kymmenen vuotta, kun Ojala siirtyi 22-vuotiaana Helsingin Jalkapalloklubista rahakkaalla siirrolla Sveitsin liigan BSC Young Boysiin. Ojala oli yksi monista HJK:n pelaajista, jotka suuntasivat samana vuonna ulkomaille. Hänen lisäkseen HJK:sta lähtivät tuolloin Teemu Pukki, Rafinha, Alexander Ring ja Dawda Bah.

Yhdeksäntenä päivänä kesäkuuta 2011 Young Boysin päävalmentaja Christian Gross istui Tapiolan urheilupuiston telinekatsomossa ja näki Ojalan pitävän Hongan hyökkääjät aisoissa HJK:n voittaessa 2–0.

Pelin jälkeen Gross tapasi Ojalan lentokenttähotellissa. Gross ihmetteli Tapiolan olosuhteita ja kysyi lopuksi Ojalalta, haluaisiko tämä siirtyä Berniin.

”Ehdottomasti halusin. Se oli silloin älyttömän kova jengi. Minulta meni monta kuukautta tottua siihen tempoon. Kaikki tuntui isolta siellä”, Ojala kertoo.

Ojalan jalkapallouralla vanhempien merkitys oli lapsuudessa ja nuoruudessa korvaamaton, mutta sen jälkeen tukea tarvittiin myös muilta.

”En tiedä, pelaisinko fudista enää ilman vaimoani Saaraa. Hänen kanssaan olen ollut 17-vuotiaasta asti yhdessä. Pitää nostaa hattu vaimolle, että hän on kestänyt ja antanut kaiken tuen. Venäjän-aika oli vaikeampi, kun vaimo opiskeli Suomessa. Silloin oltiin etäsuhteessa enemmän tai vähemmän.”

Edesmennyt pelaaja-agentti Ville Lyytikäinen oli ratkaisevassa roolissa Ojalan ensimmäisissä ulkomaansiirroissa. Ojalan mukaan Lyytikäinen oli ”iso apu nuorelle pojalle”.

”Ville auttoi kaikessa. Kun ostin ensimmäisen sijoitusasunnon, hän sanoi, että tässä on hyvä asunto, osta tämä. Se on ollut hyvä sijoitus. Itse en mennyt edes paikalle, katsoin vain kuvat ja kävin pankissa allekirjoittamassa sopimuksen. Ville myös lainasi autoa minulle tai vaimolle, milloin vain tarvitsimme”, Ojala kertoo.

”Luotin häneen sataprosenttisesti kaikissa asioissa. Enkä katunut.”

Joulukuussa 2016 SJK:n puheenjohtaja Raimo Sarajärvi kertoi Ojalalle suru-uutisen: Lyytikäinen oli kuollut 49-vuotiaana.

”Olihan se sokki, kuten varmaan monelle muullekin. Villellä oli jollain tavalla isällinen suhde pelaajiinsa. Pelaajien auttaminen ja tukeminen oli niin kokonaisvaltaista. En voi muiden puolesta puhua, mutta minun kohdallani hän hoiti asiat hienosti.”

Alexander Ring ja Juhani Ojala (yllä) juhlivat maalia MM-karsintaottelussa Islantia vastaan Tampereella syyskuussa 2018.­

Ojala pääsi heti ensimmäisen ulkomaansiirtonsa jälkeen pelaamaan huippuotteluita. Hän pelasi kaudella 2012 puolessa liigaotteluista avauksessa ja pääsi avaukseen myös Eurooppa-liigan otteluissa. Kotiottelussa Liverpoolia vastaan hän teki Sveitsin-uransa toisen maalin.

Toisen kauden jälkeen seurassa kävi myllerrys ja ulkomaisia pelaajia kehotettiin etsimään uusia seuroja. Ojala päätyi Lyytikäisen avustamana Venäjän liigaan Terek Groznyyn ja Tšetšeniaan. Se oli raskasta aikaa.

”Venäjän liiga oli hyvätasoinen, mutta jalkapallon ulkopuolinen elämä oli hankalaa. Se oli erilainen kulttuuri. Kaupunki ei ollut niin viihtyisä. Paljon matkustamista. Harjoituskaudella saatoimme olla kuusi viikkoa leirillä Turkissa. Aika raskaita settejä. Henkisesti vaikea paikka. Se ehkä vähän heijastuikin fudikseen.”

Ensimmäiset lentomatkat arveluttivat, kun lentoja tehtiin vanhoilla ja erilaisilla koneilla.

”Vähän sitä tuli ihmeteltyä. Sitten he alkoivat uudistaa koneita.”

Venäjän liigassa Ojala oli kuitenkin hyvässä näyteikkunassa. Hän arvelee, että jos pelit olisivat menneet nappiin, hän olisi äkkiä voinut olla jossain hyvässä joukkueessa.

Nykyään nimellä Ahmat Groznyna tunnettu Terek Grozny on Tšetšenian johtajan Ramzan Kadyrovin seura, jonka puheenjohtajuuden Kadyrov antoi Tšetšenian kakkosmiehelle Magomed Daudoville.

Jalkapallo on ollut Kadyroville keino näyttää, että kahden sodan jälkeen Tšetšenia on nykyään turvallinen paikka. Seuran pelaajista pidettiin huolta, ja he asuivat aina viiden tähden hotellissa.

”Kerran olin kahden puolalaispelaajan kanssa aulassa juomassa teetä. Daudov tuli kymmenen vartijan saattelemana juttelemaan meille. Hän sanoi toiselle puolalaiselle, että sinulla on synttärit ja saat valita mitä vain kellokaupasta. Hän otti sieltä kalliin kellon. Minulle ja toiselle puolalaiselle Daudov antoi kultaiset Iphone-puhelimet. Sitten hän lähti paikalta.”

Erilainen maailma kieltämättä.

Ojala oli Venäjän maajoukkueen nykyisen päävalmentajan Stanislav Tšertšesovin hankinta Groznyyn. Valmentajavaihdosten jälkeen Ojalan peliaika väheni, ja sitten tuli lukuisia vammoja. Huonoa tuuriakin oli matkassa.

” ”Minulle on aina tullut jokin vamma.”

Kroatian Mario Mandžukić ja Juhani Ojala jalkapallon MM-karsintaottelussa syksyllä 2016.­

Marraskuussa 2014 maajoukkueleirillä Ojalan polvi vääntyi yhteentörmäyksessä Joel Pohjanpalon kanssa. Polvi leikattiin, mutta se tulehtui ja puhdistettiin Töölön sairaalassa.

Puoli vuotta myöhemmin polvikierukka repeytyi kuntoutuksessa. Pelikunnossa Ojala oli vasta elokuussa 2015, kun hän pääsi lainaan HJK:hon.

Ojala palasi vielä Venäjälle mutta ei saanut peliaikaa. Kesällä 2016 hän etsi uutta seuraa ja kävi testeissä Englannin Ykkösliigan Coventryssa ja Saksassa Kaiserslauternissa. Coventryn tarjous oli Ojalan mukaan huono, sillä Veikkausliigankin palkat olivat parempia.

”Halusin näyttää tasoni, ja SJK vaikutti parhaalta vaihtoehdolta silloin. Siellä meni hyvin. Simo Valakari teki tosi hyvää työtä. Pelasin syksyn siellä ja siirryin sitten Häckeniin.”

Ojalan kertomus urastaan kuulostaa ajoittain sairauskertomukselta. Niin taajaan on ollut loukkaantumisia. Häckenissä ensimmäinen vuosi sujui hyvin, mutta sitten loukkaantuminen romutti jälleen kerran kaiken tehdyn työn.

Toisen kauden toista peliä oli pelattu minuutti, kun ”etureisi pamahti”. Vamma oli pahempi kuin Ojalalle aluksi kerrottiin.

”Taistelin peliajasta kesään 2019 asti. Muuten tykkäsin seurasta ja kaupungista. Poikamme syntyi siellä, mutta urheilullisesti se aika ei mennyt hyvin.”

Häckenistä Ojala siirtyi Tanskan ykkösdivisioonaan Vejle Boldklubiin. Seura nousi Superliigaan, ja nyt Ojala ja joukkue taistelevat paikastaan liigassa. Ojala on päässyt kantamaan kapteenin nauhaa hihassaan talven aikana.

”Minulle on aina tullut jokin vamma, tai en ole saanut luottoa. Nyt on tosi hyvä tilanne. Olen hyvässä asemassa seurassa. Kaikki on fudiksen ulkopuolella balanssissa, mikä heijastuu ehkä kentällekin.”

” ”Maajoukkueessa on helppo pelata.”

Teemu Pukki (vas.), Joona Toivio ja Juhani Ojala (oik.) Suomen jalkapallomaajoukkueen harjoituksissa tällä viikolla Helsingissä.­

Viime syksynä Ojala pääsi ensi kertaa kahteen vuoteen pelaamaan maajoukkueen kilpailuotteluissa, kun hän pelasi Kansojen liigassa Walesia ja Irlantia vastaan. Lisäksi hän oli Pariisissa voittamassa maaottelussa maailmanmestari Ranskan.

”Pelasimme kakkosmiehistöllä ja hoidimme Ranskan vieraissa. Se oli kova suoritus. Pelin jälkeen oli ihme fiilis, mitä tuli tehtyä.”

Ojalan mukaan kentällä kävi selväksi, että Ranska yritti kaikkensa.

”Jos sinut valitaan Ranskan maajoukkueeseen, totta kai pelaat täysillä, muuten olet ulkona. Pelasimme hyvän ja ehjän ottelun emmekä tehneet juurikaan virheitä. Kyllä he yrittivät täysillä. Vaihdoin Olivier Giroudin kanssa paitaa. Hän pysyi kurissa eikä päässyt mestoille. Maajoukkueessa on helppo pelata, kun kaikki tietävät, mitä tehdään. Siinä on helppo puolustaa”, Ojala arvioi.

”Moni pelaaja on nostanut tasoaan Riven [Markku Kanerva] aikana. Kilpailu on tervettä, ja maajoukkueessa on hyvä fiilis.”

Juuri nyt näyttää siltä, että Ojala taistelee vahvasti paikastaan EM-joukkueessa yhtenä toppareista. Profiililtaan hän on ehkä juuri oikea pelaaja tuuraamaan tarvittaessa avauskokoonpanon Joona Toiviota tai Paulus Arajuurta.

”Tavoitteeni on olla kisaryhmässä. Koetan tehdä kaikkeni ja pelata Tanskassa hyvin.”

MM-karsinnan avausottelu Suomi–Bosnia-Hertsegovina Olympiastadionilla keskiviikkona kello 21.45. V Sport Jalkapallo näyttää ottelun.