MM-kisapaikan tavoittelu on paljon vaikeampi tehtävä kuin EM-kisapaikan saavuttaminen vuonna 2019, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen Huuhkajien tarinassa alkaa keskiviikkona uusi luku. Joukkue, joka teki sukupolvien unelmasta totta ja pelaa tulevana kesänä ensi kertaa EM-turnauksessa, tavoittelee nyt alkavissa MM-karsinnoissa miesten maajoukkueelle ensimmäistä kertaa paikkaa lajin huipulla, MM-turnauksessa.

Haave ensimmäisestä arvokisapaikasta brändättiin Suomen Palloliitossa mainostoimiston avulla ”Sukupolvien unelmaksi”, ja se kampanja täytti tehtävänsä. Maajoukkue sai arvokkaita sponsoreita, jotka paransivat joukkueen resursseja ja antoivat siten lisää tukea unelman tavoitteluun useaksi vuodeksi.

Vastaavanlaista brändäystä ei tarvita tällä kertaa, mutta nyt kaivataan vain vielä täydellisempää onnistumista kentällä. MM-kisapaikan tavoittelu on äärimmäisen vaikea tehtävä, paljon vaikeampi kuin EM-kisapaikan saavuttaminen vuonna 2019. Karsintalohkosta menee vain yksi suoraan kisoihin, ja lohkokakkonen etenee jatkokarsintoihin.

Keskiviikkona alkavat MM-karsinnat ovat joukkueen kokeneimmille pelaajille todennäköisesti viimeinen mahdollisuus tavoitella paikkaa MM-kisoissa mutta samalla myös uran toistaiseksi paras mahdollisuus päästä kisoihin.

Joukkueella on itseluottamusta, osaamista ja rakenne kunnossa. Lisäksi se on hyvillä peleillään ansainnut pykälää paremmat mahdollisuudet päästä kisoihin, kun Suomi nousi karsintojen arvonnoissa kolmoskoriin.

Alkavat MM-karsinnat Qatarin vuoden 2022 MM-turnaukseen ovat kapteeni Tim Sparville hänen uransa seitsemäs karsintakilpailu A-maajoukkueen kanssa. Valitettavasti Sparvin pelit maajoukkueen johtajana kääntyvät vääjäämättömästi kohti loppua. Sama loppusuora on edessä monella muulla.

Päävalmentaja Markku Kanerva ja pelaajat neuvonpidossa viheriöllä.­

Tällä viikolla kokoontuneessa maajoukkueryhmässä on yhdeksän yli 30 vuotta täyttänyttä pelaajaa. Maajoukkueen ikääntymisestä kertoo sekin, että nekin pelaajat, jotka olivat Markku Kanervan päävalmentajakauden alussa nuoria pelaajia, ovat tätä nykyä kokeneita pelaajia.

Tämän viikon leirille kokoontuneen joukkueen keski-ikä on 27,92. Alkava karsinta voi olla monelle pelaajalle uran viimeinen. Joukkue ei silti ole missään nimessä liian ikääntynyt.

Viime MM-turnauksessa enemmistö joukkueista oli keski-iältään vanhempia kuin tämänkertainen Huuhkajat, ja sama tilanne oli edellisessä EM-turnauksessa. Kokemus on ollut valttia maajoukkueiden välisissä kilpailuissa, ja sitä Huuhkajilla on riittävästi.

Huuhkajien viiden joukkueen MM-karsintalohkossa maailmanmestari Ranska, maailmanlistan kakkonen, on luonnollisesti ennakkosuosikki suoran kisapaikan voittajaksi. Seuraava suosikki jatkokarsintapaikan voittajaksi on Ukraina, joka on maailmanlistan 24:s. Suomi (55:s) ja Bosnia ja Hertsegovina (56:s) näyttävät ennakkoon tasavahvoilta. Kazakstan on ryhmän heittopussi (122:s).

Huuhkajat juoksulenkillä harjoitusten aikana.­

Suomen pitäisi siis ottaa lähes täydet pisteet muilta kuin Ranskalta päästäkseen toiseksi lohkossa, ja senkin jälkeen edessä olisi vielä jatkokarsintojen kaksi yksiosaista otteluparia todennäköisesti Suomea parempia vastustajia vastaan.

Siksi Huuhkajien tehtävä on lähtökohtaisesti mahdoton. On kuitenkin syytä uskoa, että joukkue suhtautuu mahdollisuuksiinsa optimistisemmin, ja edelliset karsinnat valoivat uskoa joukkueeseen. Ensimmäinen viikko on jo ratkaisun viikko. Tulosta on tultava heti keskiviikkona kotona Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan ja sunnuntaina vieraskentällä Ukrainassa.