Kun Sanna Marinin hallitus suunnitteli Suomeen liikkumisrajoituksia, päätti Tappara päästää koronaviruksen saaneet urheilijat luistelemaan. Se kertoo jotain urheilupäättäjien harkintakyvystä, kirjoittaa HS:n urheilutoimituksen uutistuottaja Tero Hakola.

Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi on pahoitellut tapahtunutta.­

Jääkiekon tamperelaisen mahtiseuran Tapparan toiminta osoittaa, että vuosi on urheiluihmisille lyhyt aika oppia uusia asioita.

Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina Tapparan urheilujohtajan Jukka Rautakorven ohjeistaneen kahta positiivisen koronatestin antanutta, mutta oireetonta nuorta urheilijaa harjoittelemaan omatoimisesti Hakametsän harjoitushallissa.

Rautakorven mukaan ajatuksena oli taata pelaajille mahdollisuus pitää tuntumaa yllä koronakaranteenin aikana tulevia pudotuspelejä varten.

Tapahtuma on hämmentävä aikana, jolloin koko maailma on taistellut jo vuoden koronavirusta vastaan, ja esimerkiksi kolme Liiga-joukkuetta on karanteenissa epidemian takia.

Asian tultua ilmi Rautakorpi lupasi, että tällaista hölmöilyä ei enää tapahdu. Seura puolestaan pahoitteli tiedotteessa kannattajilleen, yhteistyökumppaneilleen ja jääkiekkoyhteisölle aiheuttamaansa mielipahaa ja negatiivista julkisuutta.

Toivottavasti Tappara pyysi anteeksi myös nuorilta urheilijoiltaan, jotka se asetti vaikeaan asemaan sallimalla ja rohkaisemalla harjoitteluun.

Suomalaisen urheilun ja liikunnan kannalta Tapparan sekoilu tapahtui kiusallisella ja vaarallisella hetkellä.

Kun maan hallitus on viime viikot pohtinut tamperelaisen pääministerin Sanna Marinin (sd) johdolla liikkumisrajoituksia koronaepidemian hillitsemiseksi, päätti kokenut kiekkomies komentaa virusta kantavat nuoret urheilijansa luistelemaan.

On helppo kuvitella, että vaikkapa Olympiakomiteassa on Tapparan touhu aiheuttanut kylmiä väristyksiä, sillä hiukan laajemmin katsottuna pelissä on muutakin kuin nuorten SM-sarjan pudotuspelit.

Urheilun päättäjiä on moitittu huonoiksi lobbareiksi, mutta kelpo saavutuksena voi pitää esimerkiksi sitä, että hallitus on sallinut ainakin tähän asti alle 12-vuotiaiden harrastustoiminnan jatkumisen, vaikka koronatilanne on synkistynyt päivä päivältä.

Selvää myös on, että toiminnallaan Tappara vaaransi myös koronatartunnan saaneiden urheilijoiden terveyden ja altisti heidän käyttämän jäähallin henkilökunnan. Halli tosin suljettiin ja nyt haittaa voi koitua muillekin kuin Tapparan urheilijoille.

Jotain hyvääkin tapahtuneesta voi yrittää hakea, sillä se paljasti urheilun ilmapiiriin ja omalakisuuteen liittyvät ongelmat. Vieläkin liian harva uskaltaa kyseenalaistaa omien johtajiensa hölmöt ideat.