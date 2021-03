Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen sanoo, että infektion aikana elimistön puolustusjärjestelmän pitää keskittää voimansa taudin taltuttamiseen.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (Kihu) sekä Suomen olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen muistuttaa, että infektion aikana urheillessa on huomattavasti enemmän hävittävää kuin voitettavaa. Arkistokuva.­

Sairaana harjoittelu nousi tällä viikolla puheenaiheeksi, kun kaksi Tapparan U20-joukkueen pelaajaa treenasi omatoimisesti, vaikka heillä oli todettu koronavirus.

Pelaajat toimivat Tapparan urheilujohtajan Jukka Rautakorven ohjeistamana, ja Hakametsän kolmoshalli jouduttiin sulkemaan harjoitusten seurauksena.

Positiivisen koronatestituloksen antaneiden pelaajien olisi pitänyt olla eristyksissä. Nyt heidän toimintansa rikkoi tartuntatautilakia ja poiki rikosilmoituksia.

Lue lisää: Kommentti: Tampereen Tapparan sekoilu tapahtui urheilun kannalta kiusallisella ja vaarallisella hetkellä

Koronasairaiden pelaajien harjoittelu voi pahimmassa tapauksessa olla erittäin haitallista pelaajille itselleen. Vaarallisuuden ymmärtäminen on tutkitun tiedon näkökulmasta hyvin haastavaa, erikoislääkäri Maarit Valtonen kertoo.

”Maalaisjärki tietenkin sanoo aina sen, että jos ihminen on kipeä ja voi huonosti, niin silloin ei pidä lähteä rasittamaan itseään fyysisesti”, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa (Kihu) ja Suomen olympiakomiteassa ylilääkärinä työskentelevä Valtonen sanoo.

Fyysisen kuormituksen merkitystä oireiden ilmenemisessä, pahenemisessa ja komplikaatioiden kehittymisessä on pohdittu jo kauan ennen korona-aikaa.

”Koska riskin suuruutta ei täysin tunneta ja koska osa hengitystieviruksista, kuten korona, ovat sydämeen hakeutuvia, on tietenkin hyvin tärkeää, että näissä tilanteissa mennään varman päälle”, Valtonen korostaa.

”Elimistön puolustusjärjestelmän pitää keskittää voimansa taudin taltuttamiseen.”

Valtonen painottaa myös levon tarpeellisuutta infektiotautia sairastettaessa. Tauti voi pitkittyä ja kehittyä oireiltaan hankalammaksi tai jopa henkeä uhkaavaksi.

”Infektion aikana urheillessa on huomattavasti enemmän hävittävää kuin voitettavaa.”

Rautakorpi selitti päästäneensä pelaajat urheilemaan, koska he olivat oireettomia ja tartunta oli ollut toista viikkoa sitten.

Pelaajat eivät kuitenkaan olleet terveitä. Koronavirus on tauti, jonka itämisaika on pitkä ja oirekuva kaksivaiheinen.

”Tartunnan saanut voi olla ensimmäisen viikon hyvinkin lieväoireinen, mutta taudinkuva pahenee päivänä viisi tai päivänä kuusi”, Valtonen kertoo esimerkin.

”Se on nähtävissä myös sairaalahoitoon päätyneiden potilaiden kohdalla, että sinne ei jouduta heti ensimmäisenä oirepäivänä, vaan tauti kehittyy huonoon suuntaan parin viikon aikana.”

Juuri siksi urheilulääkärit vaativat harjoittelun jatkamiseen malttia, vaikka taudin oirekuva olisikin alkuun hyvin lievä tai jopa oireeton.

Sairastuneiden urheilijoiden olisi Valtosen mukaan vältettävä vähintään 14 vuorokauden ajan fyysistä kuormitusta ja levättävä kotioloissa oireita seuraten.

Akuutin vaiheen jälkeen harjoittelua on lisättävä asteittain. Koska oirekuva vaihtelee ja harjoittelu on eri tyyppistä lajista riippuen, on ohjelma suunniteltava yksilöllisesti elimistön vastetta seuraten.

”Jos vointi sallii, esimerkiksi liikkuvuusharjoittelua tai vastaavaa kevyttä harjoittelua voi tehdä kotona. Eristysajan jälkeen lähdetään liikkeelle kevyellä ulkoilulla kuten kävelyllä”, Valtonen ohjeistaa.

Liigapelit ovat rasitustasoltaan kaukana kevyestä ulkoilusta, ja liian aikainen paluu voi näkyä takapakkina toipumisessa. Näin on jo käynytkin tällä kaudella.

”Toki suurin osa tartunnan saaneista toipuu hyvin. Urheilijoiden ikäluokassa on ollut pääsääntöisesti lieväoireista tautia, mutta jostain syystä joidenkin kohdalla taudinkuva pitkittyy ja saattaa olla voimakasta väsymystä ja suorituskyvyn laskua. Silloin on tärkeä tutkia tilanne hyvin.”

Mikäli huonovointisuus pitkittyy tai urheilijalla ilmenee rytmihäiriöitä, rintakipua tai poikkeavaa hengästymistä, ohjeistaa Valtonen urheilijoita lisätutkimuksiin sydänlihastulehduksen poissulkemiseksi.

”Onneksi sydänlihastulehdus kehittyy hyvin harvalle”, Valtonen sanoo.