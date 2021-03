Ampumaurheilu

ISSF:n maailmancup, New Delhi:

Miehet, pienoiskivääri 3x40 ls, finaali: 1) Aishway Tomar Intia 462,5, 2) Istvan Peni Unkari 461,6, 3) Steffen Olsen Tanska 450,9, 4) Aleksi Leppä Suomi 435,5, 5) Jan Lochbilder Sveitsi 424,0, 6) Sanjeev Ranput Intia 413,3, 7) Juho Kurki Suomi 400,9, 8) Niraj Kumar Intia 400,3.

Jääkiekko

Liiga: Tappara–HPK vl. 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–0, 0–1)

JYP–KooKoo 1–8 (0–1, 1–7, 0–0)

NHL: Philadelphia–New Jersey 3–4 (1–2, 0–2, 2–0)

N: Janne Kuokkanen 0+2.

Chicago–Florida 3–2 (2–0, 1–1, 0–1)

C: Kevin Lankinen 33/35 torjuntaa.

Nashville–Detroit 2–0 (1–0, 1–0, 0–0)

N: Mikael Granlund 1+0, Eeli Tolvanen 0+1, Juuse Saros 31/31 torjuntaa.

Dallas–Tampa Bay 1–2 (1–0, 0–2, 0–0)

D: Roope Hintz 1+0.

Arizona–Colorado vl. 5–4 (2–2, 0–1, 2–1, 0–0, 1–0)

C: Mikko Rantanen 1+1.

Seuraavat ottelut: 25.3. Ottawa–Calgary, Minnesota–Anaheim, Pittsburgh–Buffalo, Vancouver–Winnipeg, San Jose–Los Angeles.

Runkosarjassa pelataan 56 kierrosta. Jokaisen divisioonan neljä parasta etenee pudotuspeleihin.

KHL: Itälohkon välierät: Metallurg Mg–Avangard 7–1 (2–1, 2–0, 3–0), Voitot 2–2 Länsilohkon välierät: Dinamo Moskova–SKA 1–3 (0–0, -2, 1–1). SKA: Joonas Kemppainen 1+0. SKA johtaa voitoin 3–1

Koripallo

NBA:

Orlando–Denver 99–110 (O: Evan Fournier 31/1, D: Nikola Jokic 28/15, Jamal Murray 21/4), New York–Washington 131–113 (NY: Julius Randle 37/6, RJ Barrett 21/5, Alec Burks 20/3, W: Bradley Beal 22/4), New Orleans–LA Lakers 128–111 (NO: Brandon Ingram 36/3, Zion Williamson 27/9), Miami–Phoenix 100–110 (M: Kendrick Nunn 25/3, P: Devin Booker 23/5), Golden State–Philadelphia 98–108 (GS: Kelly Oubre Jr. 24/10, P: Tobias Harris 25/13, Ben Simmons 22/8), Portland–Brooklyn 112–116 (P: Damian Lillard 22/3, B: James Harden 25/7/17 syöttöä, Jeff Green 20/4).

Itälohko: 1) Philadelphia 31 voittoa–13 tappiota, 2) Brooklyn 30–14, 3) Milwaukee 28–14, 4) Atlanta 22–21, 5) Charlotte 21–21, 6) Miami 22–22, 7) New York 22–22, 8) Boston 21–22, 9) Chicago 19–23, 10) Indiana 19–23,

11) Toronto 17–26, 12) Cleveland 16–27, 13) Washington 15–27, 14) Orlando 14–29, 15) Detroit 12–30.

Länsilohko: 1) Utah 31–11, 2) Phoenix 29–13, 3) LA Clippers 28–16, 4) LA Lakers 28–16, 5) Denver 26–17, 6) Portland 25–18, 7) San Antonio 22–18, 8) Dallas 22–19, 9) Golden State 22–22, 10) Memphis 20–20,

11) New Orleans 19–24, 12) Oklahoma 19–24, 13) Sacramento 18–25, 14) Houston 12–30, 15) Minnesota 10–33.

Taitoluistelu

Naisten lyhytohjelma (24 parasta vapaaohjelmaan), Tukholma: 1) Anna Stsherbakova Venäjän taitoluisteluliitto 81,00, 2) Rika Kihira Japani 79,08, 3) Elizaveta Tuktamisheva Venäjän taitoluisteluliitto 78,86, 4) Karen Chen USA 74,40, 5) Yelim Kim Etelä-Korea 73,63, 6) Kaori Sakamoto Japani 70,38...14) Jenni Saarinen Suomi 63,54.

Rahapelejä

TOTO65, Vermo

1. lähtö: 1 Target Kronos, poissa: -

2. lähtö: 10 Lissun Assi, poissa: -

3. lähtö: 6 Deangelo, poissa: 5

4. lähtö: 10 Hetviina, poissa: -

5. lähtö: 2 Way To Go, poissa: 6, 7, 12

6. lähtö: 11 Ashley Face, poissa: 14

Voitonjako: 6 oikein voitto-osuus 62,96 e., 5 oikein voitto-osuus 3,09 e.

Keno 12/21

Ilta-arvonta (24.3.): 1, 2, 6, 7, 15, 18, 28, 30, 33, 34, 36, 44, 47, 49, 50, 53, 58, 62, 63, 66. Kunkkunumero: 2.

Päiväarvonta (24.3.): 3, 5, 13, 15, 19, 22, 24, 25, 26, 33, 37, 40, 44, 46, 49, 57, 61, 62, 65, 70. Kunkkunumero: 57.

Myöhäisillan arvonta (23.3.): 2, 4, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 30, 33, 35, 38, 43, 45, 52, 55, 56, 63, 64, 68. Kunkkunumero: 56.

Keskiviikko-Jokeri 12/21

0 1 3 0 7 3 1

Vikinglotto 12/21

8, 19, 23, 35, 37, 44. Vikingnumero: 4. Plusnumero: 9. Voitonjako: 6+1 oikein

ei yhtään kappaletta, 6 oikein

119 376,70 e, 5+1 oikein 8 198,13 e,

5 oikein 1 081,07 e, 4+1 oikein 43,98 e,

4 oikein 26,43 e, 3+1 oikein 7,41 e,

3 oikein 4,29 e

Tv-urheilua

Yle TV2

18.00 Mäkihypyn MC: Planica, miesten kilpailu.

Yle Areena

15.55 Mäkihypyn MC: Planica, lentomäki HS 240.

Elisa Viihde Sport

16.45 Elisa Nordic Championship: Galaxy Racer–BRB Shooters. 20.00 Elisa Nordic Championship: Young Ninjas–Team Denied.

C More Max

18.30 Ravit: Lahti ja Åby.

C More Sport 1

17.00, 02.30 WTA Tennis: Miami Open.

C More Sport 2

16.00 PGA TOUR: Corales Puntacana Resort & Club Championship. 18.55 SHL: Luulaja–Malmö.

C More Hockey

18.30 Liiga: Pelicans–Lukko.

Eurosport 1

16.03 Mäkihypyn MC: Planica. 17.45, 19.00, 21.00 Tennis: ATP1000, Miami.

Eurosport 2

16.18 Pyöräily: Maailmankiertue

Katalonian ympäriajo.

Ruutu

18.00 Lentopallon Mestaruusliiga: SavoVolley–VaLePa. 18.25 Suomi-sarja: D-Kiekko–Karhu HT. 18.30 Ravit: Toto5, Lahti ja Jokimaa, SHKL Cup -karsinta ja Toto64, Åby. 04.00 NBA: Los Angeles Lakers–Philadelphia 76ers.

VeikkausTV

09.00 ESL ANZ Championship: ORDER–Chiefs, Caught off Gua–Dynasty. 10.00 ESL ANZ Championship: Dire Wolves–Paradox. 10.30 NBL: NZ Breakers–Melbourne U. 12.50 Ravit: Le Passage, Ranska. 13.00 ESL Pro League: Virtus.pro–Endpoint. 13.20 Ravit: Gävle, Ruotsi. 14.50 Ravit: Saint-Cloud, Ranska. 16.30 ESL Pro League: Liquid–fnatic. 17.05 Ravit: Lyon La Soie, Ranska. 18.00 Mestarien liiga: BC Nizhny–AEK Athens. 18.07 Ravit: Jokimaa, Suomi. 18.30 Liiga: Pelicans–Lukko. 19.00 SHL: Rögle–Leksand, Oskarshamn–HV71, Djurgården–Linköping. 19.20 Ravit: Åby, Ruotsi. 19.53 Ravit: Boden, Ruotsi. 20.00 ESL Masters Spain: SAW–FUARK. 20.00 ESL Pro League: Astralis–Evil Geniuses. 20.15 ESL Deutsche Meisterschaft: ALTERNATEaTTax–PENTA. 21.30 ESL Deutsche Meisterschaft: PENTA–ALTERNATEaTTax. 22.30 ESL Deutsche Meisterschaft: TT Willhaben–No Limit. 23.15 ESL Deutsche Meisterschaft: No Limit–TT Willhaben.

V Sport Urheilu

12.25 Taitoluistelun MM-kilpailut: Miesten lyhytohjelma. 18.50 MM-karsinnat: Bulgaria–Sveitsi. 21.35 MM-karsinnat: Italia–Pohjois-Irlanti. 01.05 NHL: Washington Capitals–New Jersey Devils.

V Sport 1

21.50 Euroliiga: Valencia–Bayern München. 01.05 NHL: Boston Bruins–New York Islanders.

V Sport Jääkiekko

18.25 KHL: TsSKA–Lokomotiv 5:7. 01.05 NHL: Columbus Blue Jackets–Carolina Hurricanes.

V Sport Hockey

01.05 NHL: Philadelphia Flyers–New York Rangers.

V Sport Jalkapallo

18.50 MM-karsinnat: Israel–Tanska. 21.35 MM-karsinnat: Saksa–Islanti.

V Sport Golf

11.30 European Tour: Kenya Savannah Classic, 3. kierros. 20.00 European Tour: WGC–Dell Technologies Match Play, 2. kierros. 02.00 LPGA Tour: Kia Classic, 1. kierros.