Ruualla on väliä

Huippusuunnistaja Venla Harju ja huipulle matkalla oleva moukarinheittäjä Aleksi Jaakkola pitivät viikon ajan ruokapäiväkirjaa. Molemmat ovat löytäneet itselleen sopivan ruokavalion kokeilujen ja erehdysten kautta.

Tilaajille

Nopeus, helppous, ravintoarvot ja maku. Siinä järjestyksessä kriteerit, joiden mukaan huippusuunnistaja Venla Harju syö. Valintoihin vaikuttavat lisäksi ruuan ekologisuus ja hinta.

”Kaikkiruokaisuus on helpottanut leireilyä ulkomailla. Välillä kukaan ei ole tiennyt, mitä lautaselle on tuotu, mutta minulle se on kuitenkin maistunut”, Harju sanoo.