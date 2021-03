Wide ContentPlaceholder

Urheilu | Formula 1

Mick Schumacher kohtaa valtavan huomion, kun F1-kausi alkaa viikonloppuna – F1-legendan poika ajaa Haas-tallissa, mutta Ferrari maksaa puolet palkasta

Mick Schumacherilla on erityisen suuri vaikutus Saksassa, jossa kiinnostus F1:een on kasvanut jo ennen kuin Schumacher on ajanut yhtäkään kilpailua.

