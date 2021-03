Bahrainiin on luvattu tuulen nopeudeksi yli kymmenen metriä sekunnissa.

Formula ykkösten kauden avausviikonloppuna on mahdollisuus hiekkamyrskyihin, kertoo Racefans.com-sivusto.

F1-kausi alkaa viikonloppuna Bahrainissa, jossa kova tuuli toi hiekkaa radalle myös kaksi viikkoa sitten testiviikonloppuna.

Perjantain vapaissa harjoituksissa olosuhteet ovat sääennusteiden mukaan hyvät ja päivälämpötila on 32 celsiusastetta. Harjoituskertoja on edelleen perjantaisin kaksi, mutta yhden vapaan harjoituksen kesto on lyhentynyt tuntiin.

Sen sijaan lauantain aika-ajoissa (kello 17 Suomen aikaa) tuulen nopeudeksi arvioidaan noin 11 metriä sekunnissa. Tämä voi tuoda ongelmia etenkin hankalassa viimeisessä mutkassa, ja jos hiekkaa lentää radalle, se tuo vähintäänkin näkyvyyteen hankaluuksia.

Kilpailu ajatetaan kello 18 alkaen, jolloin auringon laskiessa lämpötila myös laskee ja sen osalta olosuhteet ovat kuljettajille paremmat. Sen sijaan tuulen voimakkuus kasvaa: ennusteen mukaan se on 14 metriä sekunnissa, ja sen myötä mahdollisuus hiekkamyrskyyn on olemassa.