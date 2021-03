Kimi Räikkönen aloittaa kolmannen kauden Alfa Romeon kisakuskina.

Formula ykkösten kausi 2021 alkaa viikonloppuna Bahrainissa. Alfa Romeo -tallin suomalaiskuski Kimi Räikkönen totesi torstaina tallinsa mediatilaisuudessa, että auto tuntui hyvältä eikä ongelmia ollut testiajoissa kaksi viikkoa sitten.

Räikkönen ei kuitenkaan lähtenyt arvioimaan, miten Alfa Romeo voisi menestyä alkavalla kaudella.

”Minulla ei ole aavistustakaan missä menemme muihin verrattuna. Tietysti on asioita, joita voisi aina tehdä paremmin, mutta se on sama kaikilla”, Räikkönen totesi Speedweek.comin mukaan.

”Emme tiedä, olemmeko parempia vai huonompia kuin viime vuonna. Toivon, että kausi alkaa paremmin kuin vuonna 2020, mutta nyt sitä voi vain arvailla. Tiedämme lauantain aika-ajojen jälkeen.”

Vuoden 2007 F1:n maailmanmestari Räikkönen ajaa nyt kolmatta kauttaan Alfa Romeolla. Hän ajoi kolmen testipäivän aikana 165 kierrosta.

”Pystyin ajamaan kilpailuissa ajettavan matkan vaikeuksitta. Testasimme kaiken, mitä aiommekin”, Räikkönen kertoi.

Räikkösen mukaan Ferrarin uusi moottori on selkeästi askel parempaan suuntaan.

”Meillä on hevosvoimia hiukan enemmän kuin viime kaudella, joten ehdottomasti tämä on askel eteenpäin. Tietysti muillakin on tapahtunut kehitystä, mutta Ferrari on rakentanut voimayksikön, joka on parempi kuin edellinen moottori.”