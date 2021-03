Huuhkajat avasi MM-karsinnat keskiviikkona jokseenkin katkeralla 2–2-kotitasapelillä, mutta yksi asia ottelussa nousi ylitse muiden. Teemu Pukki on juuri nyt pelaaja, jonka maaleista maajoukkue elää, ja joka antaa maajoukkueelle mahdollisuuden voittoihin kerta toisensa jälkeen.

Keskiviikkona Pukki viis veisasi siitä, että ei onnistunut kolmessa ensimmäisessä maalipaikassaan. Hän tiesi, että maali tulee ennemmin tai myöhemmin.

Pukki on nousemassa hyvää vauhtia ohi Jari Litmasen kaikkien aikojen pelaajaksi miesten maajoukkueessa.

88 maaottelua pelannut Pukki teki keskiviikkona kaksi maalia ja nousi Mikael Forssellin rinnalle maajoukkueen kaikkien aikojen toiseksi parhaana maalintekijänä 29 maalillaan.

Teemu Pukki on laukonut, ja Suomi tasoittaa pelin lukemiin 1–1 ottelussa Bosnia ja Herzegovinaa vastaan.­

Siitä ei ole epäilystäkään, että Jari Litmanen on suomalaisen jalkapallon kuningas ja kaikkien aikojen pelaaja vielä pitkään. Ylimmälle korokkeelle hän on päässyt saavutuksiensa ansiosta, ja sieltä häntä tuskin kovin pian sysätään pois. Se vaatisi, että Suomesta tulisi pelaaja, joka voittaisi Euroopassa suuressa seurassa ja isossa liigassa mestaruuksia ja Mestarien liigan.

Litmanen on pelannut eniten maaotteluita (137) ja tehnyt eniten maaleja (32). Pukin koko uran ja myös maajoukkueuran kaari on toisenlainen kuin Litmasella tai Forssellilla.

Pukki on ruvennut tekemään tulosta vasta saavutettuaan jalkapalloilijana parhaan ikänsä. Uransa 44 ensimmäisessä maaottelussa hän teki 8 maalia, 44 seuraavassa 21 maalia.

Vuosina 2014–2016 Pukilla oli maajoukkueessa 21 ottelun mittainen kuiva kausi ja seuraavissa 12 maaottelussa hän teki vain yhden maalin. Maalihanat aukesivat kunnolla vuonna 2018, ja nyt hän on tehnyt 25:ssä viime maaottelussaan 19 maalia. Ei tällaista maalinsylkijää ole koskaan aiemmin pelannut Suomen A-maajoukkueessa.

Teemu Pukki on laukonut ja pallo painuu Bosnian ja Herzegovinan maaliin. Maalivahti Ibrahim Sehic ja puolustaja Haris Duljevic seuraavat katseella.­

Jari Litmanen oli maajoukkueen pelin sydän, mutta suuruudestaan huolimatta hän ei pystynyt omalla panoksellaan auttamaan maajoukkuetta arvokisoihin.

Pukin arvoa nostaa se, että vuoden 2019 EM-karsinnoissa hän pystyi panoksellaan auttamaan maajoukkueen ensimmäiseen arvokisapaikkaan. Hän oli kymmenellä maalillaan EM-karsinnoissa täysin ratkaiseva pelaaja joukkueelle.

Litmasen aikaan maajoukkue ei päässyt kertaakaan karsintalohkoissaan edes toiseksi, mikä olisi ennen vuoden 2008 EM-kisojen karsintoja merkinnyt paikkaa jatkokarsinnoissa. Vuoden 2008 karsinnoissa oli käytössä jo uusi karsintajärjestelmä, ja silloin Litmasen maajoukkue jäi neljänneksi.

Pian 31 vuotta täyttävällä Pukilla on sen verran paljon vielä jaloissaan otteluita jäljellä, että parhaimmassa tulevaisuudenvisiossa hän toistaa urallaan vielä uudestaan vuoden 2019 saavutuksen ja hilaa maajoukkueen toistamiseen arvokisoihin.

Jesse Joronen torjui Miralem Pjanićin laukoman rangaistuspotkun, mutta Pjanićin jatkolaukaus meni maaliin.­

Maajoukkue tarvitsee hyvän joukkuepelin lisäksi voittavia pelaajia, ja keskiviikkona Jesse Joronen torjunnoillaan ja Pukki maaleillaan antoivat Huuhkajille mahdollisuuden voittaa. Tällä kertaa puolustuspeli petti eikä keskikenttäpeli täysin onnistunut, ja lopputuloksena oli Huuhkajien ensimmäinen tasapeli sitten maaliskuun 2018.

Liian monelle pelaajalle tuli kohtalokkaita virheitä. Ennen ensimmäistä takaiskumaalia Rasmus Schüllerille, Nikolai Alholle ja Jukka Raitalalle tuli virheitä peräjälkeen, ja perättäiset virheet usein johtavat takaiskuihin.

Toinen takaiskumaali tehtiin Raitalan edestä, mutta yksin hänen piikkiinsä maalia on epäreilua laittaa. Paremmalla joukkuepuolustuksella toinen maali olisi ollut estettävissä.

Voisi sanoa, että liian moni pelaaja ei pelannut keskiviikkona tarpeeksi hyvin.

”Tarvitsemme kaikilta enemmän”, huusi maalivahti Jesse Joronen osuvasti omilleen ennen ensimmäistä takaiskumaalia.

Bosnia ja Herzegovina pyrki ottamaan Joona Toivion erityisen tarkasti etenkin Toivion avatessa peliä Suomen puolustusalueella.­

Päävalmentaja Markku Kanerva on voinut luottaa puolustukseensa, jonka perustalle voittoja on rakennettu, mutta juuri nyt vaikuttaa siltä, että hänellä on paljon kysymysmerkkejä maajoukkueryhmässään. Keskiviikkona näkyi kenellä pelaajista oli hyvin pelituntumaa ja kenellä vähemmän.

Myös pelinavaamiseen liittyvät ongelmat on ratkottava ennen sunnuntaina odottavaa MM-karsinnan vierasottelua Ukrainaa vastaan.

Joona Toivio ja Paulus Arajuuri ovat toppareina selkeästi avauskokoonpanon pelaajia, mutta sitten tuleekin kompromissien vuoro. Kun vastustajat vartioivat Toiviota tarkasti, pitäisi kolmen topparin linjaan löytää toinenkin hyvin peliä avaava toppari. Kanerva kokeili keskiviikkona Jukka Raitalaa, mutta kokeilu jätti kysymysmerkkejä. Pelinavaamiseen vaikutti myös se, että hyvin peliä avaava Lukas Hradecky oli poissa.

Suomen pelinavaamisen ja puolustuksen ongelmat näkyivät pallonmenetyksinä. Kun Bosnia ja Hertsegovina prässäsi peliä avaavia pelaajia tiukemmin toisella jaksolla, Suomi menetti palloja huomattavasti lähempänä omaa maalia kuin avausjaksolla.

Tilastoyhtiö MyCoazhin mukaan avausjaksolla Suomi menetti pallon keskimäärin 60 metrin päässä omasta maalista ja toisella jaksolla 40 metrin päässä.

Markku Kanerva vaihtoi Onni Valakarin puoliajalla pois kentältä.­

Yleensä Kanerva on onnistunut vaihdoissaan, mutta tällä kertaa ne eivät osuneet maaliin. Glen Kamara aloitti pelin ankkurina, mutta toisella jaksolla Onni Valakari vaihdettiin pois ja Rasmus Schüller tuli tilalle.

”Taktinen vaihto. Onni teki kovasti töitä puolustussuuntaan, emme ehkä saaneet sitä mitä toivottiin. Se ei välttämättä ollut Onnin syytä, mutta emme välttämättä pystyneet hyödyntämään häntä. Schüller otettiin tilalle, saimme tuoreita jalkoja ja lisää energiaa”, Kanerva selitti vaihtoaan.

Valakarin vaihto pois ja Kamaran siirtäminen keskikentän kolmikon laidalle heikensi keskikentän pelaamista.

Kanerva perusteli Schüllerin vaihtoa lisäenergian saamisella, mutta sitä ei saatu. MyCoazhin tilastojen perusteella Schüller ja Alho saivat huonoimmat pisteet Suomen joukkueesta.

Bosnia ja Hertsegovinan paine toisella jaksolla oli liikaa Suomelle. Vastustaja pakotti Huuhkajat virheisiin.

”Siinä pitää skarpata jatkossa, että saamme paineen pois omasta boksista”, Kanerva sanoi.

Huuhkajien yleisestä tason noususta kertoo kuitenkin se, että tasapeliin Bosnia ja Hertsegovinan tasoista vastustajaa ollaan laajalti tyytymättömiä sen jälkeenkin, kun tasapeli on tullut vähän heikommalla pelillä.