Justin Bieberin kaveri ja Miles Cyrusin entinen poikaystävä: Cody Simpson on poptähti, joka tavoittelee uimarina paikkaa olympialaisissa

Cody Simpson oli juniorina lahjakas uimari. Nyt hän on jälleen aloittanut säännöllisen harjoittelun.

Cody Simpson on australialainen poptähti.­

Poptähti ja Broadway-musikaalin pääosassa esiintynyt Cody Simpson osallistuu huhtikuussa Australian uintimestaruuskilpailuihin. Lisäksi hän on lunastanut paikan 100 metrin perhosuinnin Australian olympiakarsintoihin, jotka järjestetään ensi kesäkuussa, kertoo The Guardian.

Simpson oli juniori-ikäisenä lupaava uimari, mutta musiikki vei tuolloin voiton. Hän on julkaissut kolme albumia, näytellyt Broadwaylla Anastasia-musikaalin pääosassa ja voittanut Australian Masked Singer -tv-kilpailun. Simpsonin ystäviin kuuluu muun muassa Justin Bieber, ja hän seurusteli vuoden ajan supertähti Miley Cyrusin kanssa.

Simpsonilla on Twitterissä 6,9 miljoonaa seuraajaa ja Instagramissa 3,9 miljoonaa.

Mutta nyt Simpson satsaa uintiin. Hänen sosiaalisen median seuraajat saivat vasta äskettäin kuulla, että Simpson on Queenslandin osavaltion juniorisarjan uintimestari. Sen jälkeen hän on julkaissut muun muassa videoita uintiharjoituksistaan.

Paluu on tapahtunut pikavauhdilla: The Guardianin mukaan Simpson aloitti säännöllisen harjoittelun vain viisi kuukautta sitten. Hän on harjoitellut Yhdysvalloissa entisen olympiauimarin Brett Hawken valmennuksessa.

Simpson on rankattu ennen Australian mestaruuskilpailuja sijalle kolmetoista. Hänen aikansa sadan metrin perhosuinnissa on 53,85, mutta vielä joulukuussa hänen aikansa oli 54,70. Kärkisijoitettujen Kyle Chalmersin (51,37) ja Matthew Templen (51,47) aikoihin Simpsonilla on vielä runsaasti kirittävää.

Hawken mukaan Simpsonilla on uinnissa neljän vuoden suunnitelma, mutta koska hän alitti olympiakarsintoihin vaadittavan ajan, hän osallistuu jo nyt niihin. Siksi myös Simpsonin paluusta on kerrottu julkisuuteen.

”Halusimme päästä tietylle tasolle ennen kuin halusimme ihmisten tietävän, että tällaista tehdään”, Hawke kertoi.

”Ja heti ensimmäisessä uinnissaan hän saavutti olympiakarsintoihin vaadittavan ajan. Se tuli meille kaikille täytenä yllätyksenä.”

Hawken mukaan varsinainen tavoite on Pariisin vuoden 2024 olympialaiset.

”Nyt tavoitteemme on olla niin nopeita kuin mahdollista tänä vuonna ja rakentaa [uraa] sen pohjalta. Tämä on hänelle paras mahdollisuus päästä olympiajoukkueeseen neljän vuoden päästä.”

Simpsonilla on ainakin vahva tuki taustallaan, sillä hänen mentorinaan on mestariuimari Michael Phelps, jota hän ihaili junioriuimarina.

”Se on enemmän kuin mitä olisin voinut lapsena unelmoida”, Simpson kertoo Youtube-videolla The Guardianin mukaan.

”Se on mahtavaa, että voin tekstiviestitellä hänen kanssaan.”