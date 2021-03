Alexander Ståhlberg, 18, on yksi suomalaisen hiihdon kiinnostavimmista tulevaisuuden lupauksista. Perjantaina Ståhlberg hiihti Ristijärven Saukkovaaralla miesten 15 kilometrin SM-kisan kymmenenneksi.­

Alexander Ståhlberg, 18, nousee kohisten kohti suomalaisen mieshiihdon kärkeä.

Ristijärvi

Kolmella nuorten MM-mitalillaan helmikuussa suomalaisia ihastuttanut Alexander Ståhlberg on tulossa ryminällä myös yleisen sarjan kilpailuihin.

18-vuotias Ståhlberg hiihti perjantaina kymmenenneksi miesten perinteisen hiihtotavan 15 kilometrillä Ristijärven Saukkovaaralla.

”Keli oli erittäin raskas ja hidas. Oli vaikeaa löytää pito, joka on hyvä sekä kovalla että pehmeällä”, Ståhlberg sanoi.

Kymmenes sija on Ståhlbergin paras saavutus yleisen sarjan SM-kisoissa. Hän oli vuosi sitten Vöyrillä saman matkan ja hiihtotavan kisan 22:s.

”Se on iso parannus. Olen tehnyt paljon duunia, joten on hienoa, että se myös näkyy ja sijoitus paranee.”

” ”Keli oli erittäin raskas ja hidas.”

Ståhlbergin kilpailu ei sujunut ongelmitta, sillä hän kaatui ensimmäisen kierroksen ensimmäisessä mutkassa ja sanoi hiihtäneensä sen jälkeen vähän liian lujaa.

”Stressasin vähän liikaa”, hän lisäsi.

Norrvalla Ski Teamia edustava nuorukainen sai mitata SM-laduilla tasoaan Iivo Niskaseen, jolle Saukkovaaran ladut ja maisemat ovat tuttuja jo vuosien takaa.

”Mielestäni Iivo on maailman paras pertsalla, ja tänään oli hänen päämatkansa. On hienoa, että sain hiihtää hänen kanssaan tämän kilpailun.”

Ståhlberg jäi Niskasesta lopulta lähes kaksi ja puoli minuuttia.

” ”Iivo on maailman paras pertsalla.”

Helmikuussa kolme nuorten MM-mitalia saavuttanut Alexander Ståhlberg hiihti perjantaina uransa parhaan sijoituksen yleisen sarjan SM-kisoissa.­

Aikaero kutistuu kaiken järjen mukaan tulevina vuosina, ja suomalaisen hiihdon superlupaus on jo ehtinyt jättää jäljen olympiavoittajaan ja maailmanmestariin.

”Strandvallin ’Matun’ [Matiaksen] kautta olen jotain kuullut. En ole nähnyt, kun hän ei oikein ole hiihtänyt aikuisten kisoissa, mutta hän on totta kai potentiaalinen huippukaveri”, Niskanen sanoi.

Niskanen muistutti nuorten hiihtäjien kehityskäyrän menevän ylös ja alas 20–23-vuotiaana. Omista nuoruusvuosistaan Niskanen muistaa erityisen hyvin erään 17-vuotiaana ottamansa päänahan.

”Voitin sinä vuonna maailmanmestaruuden voittaneen [Andrus] Veerpalun kevätkisassa Lapissa.”

” ”Hän on totta kai potentiaalinen huippukaveri.”

Kevättalven SM-kisat ovat nuorille hiihtolupauksille paitsi mielenkiintoinen tasonmittari, myös kisarypistys keskellä ylioppilaskirjoituksia.

Ståhlberg aloitti oman kirjoitusurakkansa äidinkielellä, ja ensi viikolla on edessä maantieteen koe. Vilma Ryytty ja Niilo Moilanen puolestaan päättävät omat yo-kirjoituksensa tänä keväänä.

”Tiukka rypistys, kun on saanut lukea ja treenata samaan aikaan, mutta nyt on lukio paketissa”, tänä keväänä äidinkielen ja psykologian kirjoittanut Ryytty sanoi.

Alle 20-vuotiaiden sprintin MM-kultaa Vuokatissa voittaneen Moilasen kevääseen mahtuu Ståhlbergin ja Ryytyn tavoin kaksi ylioppilaskoetta.

”Keskiviikkona on vielä kemian kirjoitukset. Sitten on mukava lähteä rentoutumaan kevättä kohti”, hän sanoi.

” ”Tiukka rypistys, kun on saanut lukea ja treenata samaan aikaan.”

Alexander Ståhlberg on hyvässä vauhdissa matkallaan kohti kotimaista hiihtohuippua. Perjantaina Ståhlberg nousi Saukkovaaran huipulle Ristijärven SM-kisojen radalla, joka oli rakennettu osittain laskettelurinteeseen.­

Ryytty, 19, hiihti perjantaina uransa ylivoimaisesti parhaan kilpailun yleisessä sarjassa. Nuorten MM-sprintin viitonen oli Saukkovaaralla 11:s.

”Tämä on tärkeä mittari, ja kehitystä on tullut normimatkoillakin. Nyt onnistuin ensimmäistä kertaa yleisen sarjan normimatkan kisassa, joten kehitystä on tullut normimatkoillakin”, Ryytty iloitsi.

”En ole ikinä aiemmin ollut edes 30 parhaan joukossa.”

Moilanen, 19, sijoittui perjantaina 47:nneksi. Hänen ajatusmaailmassaan yleisen sarjan kisoilla on koko ajan suurempi painoarvo.

”Näissä pääsee mittaamaan, mihin taso pitäisi parin–kolmen vuoden sisällä pikku hiljaa nostaa, että pystyy siirtymään hyville sijoille yleisen sarjan karkeloissa.”

” ”Tämä on tärkeä mittari, ja kehitystä on tullut normimatkoillakin.”

Moilasen urakka Ristijärvellä päättyy lauantain viestiin. Ryytty hiihtää sunnuntaina 30 kilometriä, ja Ståhlberg urakoi sekä viestin että 50 kilometrin kisan.

”Se on brutaali matka. Tykkään, ettei se ole niin helppoa, vaan pitäisi aina olla punaisella”, uransa ensimmäisen viisikymppisen hiihtävä Ståhlberg kertoi.

”Tavoite ei ole sijoituksessa, vaan siinä, että kun tulen maaliin, minulla on fiilis, että olen hiihtänyt kovaa.”

Ryytty puolestaan kertoo tavoittelevansa sunnuntaina sijoitusta kärkikymmenikön tuntumasta.

”Lähdetään hakemaan hyvää kisaa. En ole ikinä hiihtänyt vapaalla niin pitkää matkaa.”

” ”Se on brutaali matka. Tykkään, ettei se ole niin helppoa.”

Iivo Niskanen lykki 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan Suomen mestariksi tasatyönnöllä ja ilman pitovoiteita.­

Lämmintä säätä ja hiihtoa laskettelurinteessä

1 Naisten kympin voittanut Krista Pärmäkoski sai hiihtää vahvuuksillaan radan loivapiirteisillä ja tasaisilla osuuksilla. Hän sivakoi voittoon reilun 20 sekunnin erolla Johanna Matintaloon. Anne Kyllönen jäi lähes minuutin.

2 Iivo Niskanen lykki miesten 15 kilometrin mestariksi tasatyönnöllä ilman pitovoiteita. Ristomatti Hakola jäi 35 sekuntia ja Perttu Hyvärinen reilut 50 sekuntia. ”Ajattelin, että voisin kokeilla, ja haastaa itseäni sillä lailla. Tasurikisoja ei ole ollut, eikä nyt ollut diagonal zonea, joka yleensä rajoittaa. Tietysti tuo laskettelurinne oli aika kova nousu”, Niskanen sanoi.

3 Lämmin sää ja auringonpaiste saivat ladut vettymään ja muuttivat kisaradan rankemmaksi. Myös juomisen merkitys korostui. ”Se oli tuttua – tätä oli jo opeteltu kuukausi takaperin”, Pärmäkoski sanoi Oberstdorfin MM-hiihtoihin viitaten.

4 Tour de Ski huipentuu Alpe Cermisin nousuun, ja radan viimeinen nousu vietiin Ristijärvelläkin laskettelurinteeseen. ”Onhan se kova, kun tullaan tuohon jyrkkään. Se on aika kova työpätkä, kun tuolta lähdetään tulemaan”, Pärmäkoski analysoi.

5 Saukkovaaralla kierrettiin tarkalleen 5 242 metrin mittaista lenkkiä, joten naisten kilpailun todellinen mitta oli 10 kilometriä ja 484 metriä. Miehet hiihtivät 15 kilometriä ja 726 metriä.