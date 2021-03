Salibandyn jo keskeytettyjä sarjoja ei pelata loppuun: ”Järkevämpää on kääntää katseet ensi kauteen”

Salibandyliitto päätti torstaina, että suurinta osaa lajin sarjoista ei pelata loppuun koronatilanteen takia.

Jo pitkään keskeytyksissä olleita sarjoja ei enää käynnistetä kevätkauden ollessa jo näin pitkällä.

Liiton hallituksen päätös nojautui koronatilanteen viimeaikaiseen kehitykseen. Linjaukseen vaikuttivat myös kaavaillut liikkumisrajoitukset.

Päätös ei koske pääsarjoja (F-liigat ja Divari), jotka ovat pudotuspelivaiheessa eikä näihin sarjoihin liittyviä nousu- ja putoamiskarsintoja.

Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastamista ja pelaamista jatketaan mahdollisuuksien mukaan.

Lisäksi päätökseen liittyy muutamia alueellisia poikkeuksia.

Puheenjohtaja Risto Kauppinen totesi liiton verkkosivuilla, että liitto on pitänyt ovea auki pelien jatkumiselle mahdollisimman pitkään ja elätellyt toiveita sarjojen läpiviennille lyhyempinäkin versioina.

”Myös kentältä olemme saaneet vahvaa tukea tähän, ja kautta pidennettiin toukokuun loppuun saakka. Matkan varrella on tehty useita suunnitelmia sarjojen toteuttamiseksi, mutta koronatilanne ei ole antanut avaimia niiden aukaisuun. On aika todeta, että järkevämpää on kääntää katseet ensi kauteen ja kesään. Niin iso pettymys kuin se meille kaikille onkin”, Kauppinen sanoo.