Ranskan jalkapallomaajoukkueen ex-hyökkääjä Thierry Henry vetäytyy sosiaalisesta mediasta rasismin ja asiattoman käytöksen takia. Henry patistaa sosiaalisen median toimijoita taistelemaan tiukemmin epäkohtia vastaan.

Maansa kaikkien aikojen parhaisiin pelaajiin kuuluva Henry julkisti kannanottonsa yhtä aikaa Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa. Hänellä on some-tileillään yhteensä 14,8 miljoonaa seuraajaa.

”Sosiaalisessa mediassa viljeltävän rasismin, kiusaamisen ja niistä johtuvan henkisen välivallan määrä on liian myrkyllistä, jotta sen voisi jättää huomiotta”, Henry kirjoitti.

Arsenalissa uransa huippuvuodet pelannut Henry korostaa, että sosiaalisessa mediassa toimivien yritysten pitäisi ottaa isompi vastuu sisällöistä.

”On aivan liian helppoa luoda sosiaaliseen mediaan tili ja käyttää sitä muiden kiusaamiseen. Kaiken tämän voi tehdä nimimerkin turvin”, Henry muistutti.

Henry on puhunut aiemminkin avoimesti siitä, millaista rasismi jalkapallossa on ja millaista taistelua hän itse on joutunut käymään tummaihoisena pelaajana.

Suomalaisittain aihe on entistä ajankohtaisempi Huuhkajien keskikenttäpelaajaan Glen Kamaraan liittyvän rasismikohun takia.

Kamara joutui viime viikolla ihonvärinsä takia solvatuksi Eurooppa-liigan ottelussa Slavia Prahaa vastaan.