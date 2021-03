Autourheilu

Formula 1:n MM-sarjan 1/23 kilpailu Bahrainin gp, Sakhir:

Aika-ajo: 1) Max Verstappen Hollanti, Red Bull 1.28,997, 2) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes –0,388, 3) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –0,589, 4) Charles Leclerc Monaco, Ferrari –0,681, 5) Pierre Gasly Ranska, AlphaTauri –0,812, 6) Daniel Ricciardo Australia, McLaren –0,930, 7) Lando Norris Britannia, McLaren –0,977, 8) Carlos Sainz Jr. Espanja, Ferrari –1,218, 9) Fernando Alonso Espanja, Alpine –1,252, 10) Lance Stroll Kanada, Aston Martin –1,604, 11) Sergio Perez Meksiko, Red Bull –1,662, 12) Antonio Giovinazzi Italia, Alfa Romeo –1,711, 13) Yuki Tsunoda Japani, AlphaTauri –2,206, 14) Kimi Räikkönen Suomi, Alfa Romeo –2,241, 15) George Russell Britannia, Williams –4,433, 16) Esteban Ocon Ranska, Alpine –2,727, 17) Nicholas Latifi Kanada, Williams –2,939, 18) Sebastian Vettel Saksa, Aston Martin –3,059, 19) Mick Schumacher Saksa, Haas –3,452, 20) Nikita Mazepin Venäjä, Haas –4,276.

3. vapaat harjoitukset: 1) Verstappen 1.30,577, 2) Hamilton –0,739, 3) Gasly –1,006, 4) Bottas –1,278, 5) Perez –1,331, 6) Sainz –1,531, 7) Räikkönen –1,647, 8) Ocon –1,846, 9) Stroll –1,854, 10) Ricciardo –1,900,

11) Leclerc –1,905, 12) Giovinazzi –1,923, 13) Tsunoda –2,132, 14) Vettel –2,178, 15) Alonso –2,243, 16) Norris –2,283, 17) Russell –2,746, 18) Schumacher –2,845, 19) Mazepin –3,045, 20) Latifi –3,382.

Jalkapallo

Miesten MM-karsinta,

Euroopan lohkojen 2. kierrosta:

E-lohko: Valko-Venäjä–Viro 4–2.

G-lohko: Montenegro–Gibraltar 4–1, Norja–Turkki 0–3 (ottelu pelattiin Malagassa), Hollanti–Latvia 2–0.

H-lohko: Venäjä–Slovenia 2–1,

Kroatia–Kypros 1–0.

Jääkiekko

Liiga: TPS–Tappara 4–2 (3–2, 0–0, 1–0)

JYP–Kärpät 4–2 (1–2, 1–0, 2–0)

KooKoo–Ässät 1–2 (0–0, 0–0, 1–2)

Seuraavat ottelut: 30.3. Kärpät–Tappara, Pelicans–KalPa, Ässät–Jukurit, Lukko–JYP, HPK–TPS, 1.4. Kärpät–HPK, KalPa–Jukurit, Pelicans–TPS, Lukko–Ässät, SaiPa–Tappara.

KHL-liigan pudotuspelit:

Länsilohkon 6. välierä neljä voittoa):

Lokomotiv–TsSKA Moskova ja. 2–1, LJ: Teemu Pulkkinen 0+1. Voitot 3–3.

NHL: Washington–New Jersey 4–0, St. Louis–Anaheim 1–4, Arizona–San Jose 5–2, Calgary–Winnipeg 2–3.

Koripallo

NBA: Detroit–Brooklyn 111–113, Toronto–Phoenix 100–104, Milwaukee–Boston 114–122, Charlotte–Miami 110–105, Orlando–Portland 105–112, Minnesota–Houston 107–101, New Orleans–Denver 108–113, Dallas–Indiana 94–109, Utah–Memphis 117–114, Golden State–Atlanta 108–124, LA Lakers–Cleveland 100–86.

Lentopallo

Miesten Mestaruusliiga:

2. loppuottelu (2 voitolla mestariksi):

VaLePa–Savo Volley 3–1

Seuraava ottelu: 30.3. Savo Volley–VaLePa.

Pronssiottelu:

Tiikerit–Vantaa Ducks 3–1

Maastohiihto

SM-kilpailut ja Suomen cupin 5/6 kilpailut, Ristijärvi:

Naiset, 3x5 km (1p+2v): 1) Ikaalisten Urheilijat 42.47,1 (Maaret Pajunoja, Katariina Lonka, Krista Pärmäkoski), 2) Hämeenlinnan Hiihtoseura jäljessä 4,5 sekuntia, 3) Vuokatti Ski Team Kainuu –15,8, 4) Visa Ski Team Kemi –23,3 (Jonna Vestenius, Riitta-Liisa Roponen, Emmi Lämsä), 5) Kainuun Hiihtoseura –41,0 (Anni Alakoski, Heini Hokkanen, Anne Kyllönen), 6) Vantaan Hiihtoseura –1.03,5. (Marjaana Pitkänen, Hennariikka Rahkola, Jasmi Joensuu), 7) Siilinjärven Hiihtoseura –1.40,3 (Sanni Vuolle, Johanna Ukkola, Eevakaisa Loukusa), 8) Kontiolahden Urheilijat –1.53,5 (Inka Hämäläinen, Nastassia Kinnunen, Kaisa Mäkäräinen), 9) IF Minken –2.04,5, 10) Lempäälän Kisa –2.13,4. Maaliin hiihti 41 joukkuetta.

Parhaat osuusajat:

1. osuus (p): 1) Lylynperä 14.53,2, 2) Kainulainen –0,7, 3) Sanni Alatalo LempKi –14,9, 4) Alakoski –18,2, 5) Anni Lindroos Pargas IF –26,1, 6) Pajunoja –36,6.

2. osuus (v): 1) Roponen 13.13,9, 2) Piippo –49,7, 3) Hakala –49,8, 4) Kinnunen –54,6, 5) Julia Häger IF Minken –56,1, 6) Ukkola –58,0.

3. osuus (v): 1) Pärmäkoski 12.52,2, 2) Kyllönen –31,6, 3) Mäkäräinen –51,5, 4) Lämsä –1.00,8, 5) Mononen –1.01,8, 6) Joensuu –1.10,7.

Miehet, 4x10 km (2p+2v): 1) Puijon Hiihtoseura 1.47.33,2 (Joonas Sarkkinen, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen, Petteri Koivisto), 2) Jämin Jänne –1.29,7(Aku Nikander, Ristomatti Hakola, Antti Ojansivu, Markus Vuorela), 3) Pohti Ski Team –4.40,2, 4) Vuokatti Ski Team Kainuu –5.12,3 (Turo Sipilä, Juho Mikkonen, Tino Tiilikainen, Emil Liekari), 5) Imatran Urheilijat –6.30,7 (Olli Ahonen, Ville Ahonen, Santeri Erola, Miro Karppanen), 6) IF Minken –6.32,9. (Roni Lukkarinen, Johannes Vuorela, Remi Lindholm, Kalle Parantainen), 8) Ilmajoen Kisailijat –6.56,8 (Antti Kartano, Niko Koskela, Timo Mantere, Kari Varis), 9) Juvan Urheilijat –8.00,5, 10) Haapajärven Kiilat –8.27,5. Maaliin hiihti 37 joukkuetta.

Suomen cupin jäljellä olevat kilpailut: 28.3. Ristijärvi (SM) naisten 30 km (v), miesten 50 km (v), 9.4. Kuusamo, naisten 3x5 km (v), miesten 3x7,5 km (v), 10.4. naisten 15 km (v), miesten 20 km (v).

Pitkän matkan hiihtojen Ski Classics -sarjan 8/8 kilpailu, Årefjällsloppet, 100 km (p), Vålådalen, Ruotsi:

Miehet: 1) Andreas Nygaard Norja 5.04.48,2, 2) Stian Hoelgaard Norja jäljessä 2,8 sekuntia, 3) Ari Luusua Suomi –5,6, 4) Öyvind Moen Fjeld Norja –10,0, 5) Emil Persson Ruotsi –10,6, 6) Torleif Syrstad Norja –13,5, ...31) Viktor Mäenpää Suomi –18.18,9.

Naiset: 1) Lina Korsgren Ruotsi 5.50.10,1, 2) Emilie Fleten Norja –3,6, 3) Thea Krokan Murud Norja –19,8, 4) Ida Dahl Ruotsi –1.02,9, 5) Roxane Lacroix Ranska –5.13,5, 6) Britta Johansson Norgren Ruotsi –7.01,5, ...12) Heli Heiskanen Suomi –12.21,5.

Pyöräily

Katalonian ympäriajo, etappi 6/7, Tarragona–Mataro, 194 km, Mataro:

1) Peter Sagan Slovakia 4.23.18, 2) Daryl Impey Etelä-Afrikka, 3) Juan Sebastian Molano Kolumbia,...62) Jaakko Hänninen Suomi, AG2R kaikilla sama aika.

Tilanne: 1) Adam Yates Britannia 23.08.45, 2) Richie Porte Australia –45 sekuntia jäljessä, 3) Geraint Thomas Britannia –49,... 82) Hänninen –50.49.

Salibandy

Naisten F-liiga:

Puolivälierien 4/5 ottelut (3 voitolla välieriin): Classic–FBC Loisto 1–5 , voitot 2–2. EräViikingit–SSRA 3–8, SSRA välieriin voitoin 3–1. Koovee–PSS 2–9, PSS välieriin voitoin 3–1. Seuraava ottelu: 28.3. FBC Loisto–Classic.

Taitoluistelu

Taitoluistelun MM-kisat, Tukholma:

Miehet, lopputulokset: 1) Nathan Chen USA 320,88 pistettä (vapaaohjelma 222,03), 2) Yuma Kagiyama Japani 291,77 (190,81), 3) Yuzuru Hanyu Japani 289,18 (182,20), 4) Shoma Uno Japani 277,44 (184,82), 5) Mikhail Koljada Venäjän taitoluisteluliitto 272,04 (178,52), 6) Keegan Messing Kanada 270,26 (176,75).

Valtter Virtanen oli lyhytohjelman 31:s ja karsiutui vapaaohjelmasta.

Jäätanssi, lopputulokset: 1) Viktoria Sinitsina/Nikita Katsalapov Venäjän taitoluisteluliitto 221,17, 2) Madison Hubbell/Zachary Donohue USA 214,71, 3) Piper Gilles/Paul Poirier Kanada 214,35, 4) Madison Chock/Evan Bates USA 212,69, 5) Aleksandra Stepanova/Ivan Bukin Venäjän taitoluisteluliito 208,77, 6) Charlene Guignard/Marco Fabbri Italia 205,20.

Juulia Turkkila/Matthias Verluis Suomi oli rytmitanssissa 21:s ja karsiutui vapaatanssista.

Tennis

Miesten ATP1000 Masters -turnaus, palkintoarvo noin 3,34 miljoonaa dollaria, Miami, USA:

Kaksinpelin 2. kierrosta: Emil Ruusuvuori Suomi–Alexander Zverev Saksa (3) 1–6, 6–3, 6–1.

Henri Kontisen ja ranskalaisen Edouard Roger-Vasselinin nelinpelin avausvastustajansa on pari Horia Tecau Romania/Marcelo Arevalo El Salvador.

Naisten ITF-turnaus, palkintoarvo 15 000 dollaria, Monastir, Tunisia:

Kaksinpelin välierä: Anastasia Kulikova Suomi (4)–Eva Vedder Hollanti 6–3, 6–1. – Kulikova (WTA-537) kohtaa loppuottelussa Hollannin Suzan Lamensin (WTA-427).

Nelinpelin loppuottelu: Isabelle Haverlag Hollanti/Anastasia Pribylova Venäjä (4)–Kulikova/Yasmine Mansouri Ranska (3) 6–3, 6–1.

Raviurheilu

Toto75, Tampere:

1. lähtö, sh 2 100 m Kylmäveristen Monté Talvimeeting -finaali: 1) Mustamani/Jenni Kaija m1,26,8 (7,24), 2) Aarian Hermanni m1,29,4 (98,12).3) Sjö Kongen* m1,26,5 (1,25).4) Villihiisi m1,29,9 (22,02). Toto (12-4-14): 7,24 1,78-6,12-1,14 359,80.

2. lähtö, lv 2 100 m: 1) Business School/Hannu Torvinen 16,5a (4,86), 2) Miss America 16,8a (9,22).3) Alws Laudatur 17,0a (29,38).4) Mr Reddington 17,1a (6,94). Toto (10-1-5): 4,86 2,94-4,17-4,91 39,37.

3. lähtö, lv 2 100 m: 1) Next Hope/Tommi Kylliäinen 16,0a (2,37), 2) Credit To Dream 16,1a (7,17).3) No Vice 16,1a (5,95).4) Mr Money Robber 16,7a (46,0).poissa: 4, 5. Toto (3-8-11): 2,37 1,34-2,51-2,10 11,71.

4. lähtö, lv 2 100 m: 1) Want To Wheels/Jarmo Saarela 16,1a (6,62), 2) Zizzy Highness 16,3a (10,93).3) Visionnaire 16,4a (25,46).4) Mr Noon 16,4a (44,57).poissa: 3. Toto (2-4-1): 6,62 2,70-2,73-4,33 18,66.

5. lähtö, TROIKKA-1, lv 2 100 m: 1) Real Red/Santtu Raitala 14,7a (6,36), 2) Matter of Fact 14,9a (1,54).3) Global Wishmeluck 15,2a (46,59).4) Tour Knight 15,4a (42,04). Toto (5-2-8): 6,36 1,51-1,14-3,77 4,67. Troikka: 314,17.

6. lähtö, Toto75-1, sh 2 120 m Mauri Tuurnan ajo: 1) Parvelan Retu/Hannu Torvinen 25,4 x (1,43), 2) Suven Sametti 26,3 (14,46).3) Stallone 26,5 (3,21).4) Vilkkeen Velmu 26,9 x (35,23).poissa: 1, 4, 7. Toto (8-2-6): 1,43 1,02-1,04-1,02 6,96.

7. lähtö, Toto75-2, lv 1 600 m: 1) Just A Flirt/Hannu Torvinen 11,3a (4,4), 2) Fast Food Hanover 13,3a (42,83).3) Lake's Action 13,5a (12,89).4) Janis Joplin Boko 13,8a (9,58). Toto (7-12-11): 4,40 2,96-6,52-3,77 121,09.

8. lähtö, Toto75-3 TROIKKA-2, sh 2 100 m: 1) Kromaus/Juha Jalonen 26,9 (22,26), 2) Teppo Tuisku 27,7 (16,2).3) Hetku 28,8 (14,3).4) Harjujen Roomeo 28,0 (11,22). Toto (15-7-1): 22,26 5,97-4,30-4,76 147,50. Troikka: 3200,22.

9. lähtö, Toto75-4 Toto4-1, lv 2 600 m Pimara Cup -finaali: 1) Combatant Motion/Santtu Raitala 16,6 (9,13), 2) Knockout Ses 16,8 (110,3).3) Gyro Gearloose 17,4 (5,58).4) Flashdance Sisu* 16,9 x (37,63). Toto (15-14-1): 9,13 3,64-26,56-2,35 453,75. Toto4 voitto-osuus: 10,53.

10. lähtö, Toto75-5 Toto4-2 TROIKKA-3, sh 2 100 m: 1) H.V. Tuuri/Iikka Nurmonen 25,1a (2,6), 2) Draken 25,2a (2,39).3) Wauhti 25,2a (24,2).4) Karlo 25,5a x (9,4).poissa: 7. Toto (6-5-12): 2,60 1,31-1,30-2,67 2,83. Toto4 voitto-osuus: 16,42. Troikka: 42,79.

11. lähtö, Toto75-6 Toto4-3 DUO-1, lv 2 100 m Kavioliiga-osakilpailu: 1) Le Gros Bill/Antti Teivainen 13,1a (1,5), 2) T.Rex 13,3a (21,06).3) Ubertino Grif 13,4a (53,31).4) Jack Vader 13,4a (48,82), 4) Grainfield Aiden 13,4a (11,98). Toto (1-4-3): 1,50 1,21-2,59-4,05 17,41. Toto4 voitto-osuus: 20,31.

12. lähtö, Toto75-7 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-4, lv 2 100 m GLi Grand Prix -finaali: 1) Way To Go/Antti Teivainen 14,0a x (5,71), 2) Rowhill's Killer 14,3a (34,46).3) Kiss of Judas 15,0a (12,06).4) Blade Runner DK 15,0a (11,58). Toto (1-7-2): 5,71 2,58-7,59-4,35 104,57. Toto4 voitto-osuus: 39,54. Troikka: 1418,02. Päivän Duo: 1-1, kerroin: 7,71.

1. lähtö: 8 Parvelan Retu, poissa: 1, 4, 7

2. lähtö: 7 Just A Flirt, poissa: –

3. lähtö: 15 Kromaus, poissa: –

4. lähtö: 15 Combatant Motion, pois: –

5. lähtö: 6 H.V. Tuuri, poissa: 7

6. lähtö: 1 Le Gros Bill, poissa: –

7. lähtö: 1 Way To Go, poissa: –

Voitonjako: 7 oikein voitto-osuus 422,95 e., 6 oikein voitto-osuus 6,34 e.

Tukholma:

4-vuotiaat oriit/ruunat, 2 140m, 1. palk. 300 000kr, 1) Manny Muscle/Erik Adielsson (valmentaja Reijo Liljendahl) 13,2a, 2) Hector Sisu/Ulf Ohlsson (Petri Salmela) 13,4a.

Klass II -finaali, 2140m, 1. palk. 220 000kr, 1) Mandela Zon/Janne Korpi (Pekka Korpi) 13,6a.

3-vuotiaat tammat, 2140m, 1. palk. 300 000kr, 1) Cintra/Robert Bergh 15,2a, 2) Backwood’s Boogie/Ulf Ohlsson (Petri Salmela) 15,5a.

Rahapelejä

Lotto 12/21

1, 7, 8, 10, 13, 17, 38. Lisänumero: 20. Plusnumero: 9

Voitonjako: 7 oikein –, 6+1 oikein 33 016,76 e, 6 oikein 1 831,93 e, 5 oikein 44,62 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Lauantai-Jokeri 12/21

9 0 8 2 8 9 0

Voitonjako: 7 oikein –, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Keno 12/21

Ilta-arvonta (27.3.): 7, 9, 10, 12, 28, 32, 33, 35, 36, 41, 44, 50, 52, 54, 57, 58, 60, 64, 69, 70. Kunkkunumero: 33.

Päiväarvonta (27.3.): 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 29, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 45, 50, 58, 60, 63. Kunkkunumero: 17.

Myöhäisillan arvonta (26.3.): 5, 6, 7, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 34, 35, 40, 43, 46, 49, 50, 55, 60. Kunkkunumero: 18.

Tv-urheilua

Yle TV2

10.10 Hiihdon SM: N 30 km. 12.15 Mäkihypyn mc: M, Planica. 13.30 Hiihdon SM: M 50 km. 16.20 Mäkihypyn mc: N HS 140, Tshaikovski. 17.30 Lumilautailun mc: Slopestyle, Silvaplana.

Yle Areena

08.55 Mäkihypyn mc: Tshaikovski, naisten kilpailu HS 140. 10.55 Mäkihypyn mc: Planica, lentomäki HS 240. 13.55 Lumilautailun mc: Silvaplana, slopestyle. 14.00 CS: GO: Nordic Masters.

Elisa Viihde Sport

19.20 Liga ACB: Lenovo Tenerife–Valencia Basket.

C More Sport

02.30, 18.00 WTA Tennis. Miami Open. 13.45 F2: Bahrainin osakilpailu. 15.30 ESL Pro League: Astralis–Enxpoint CeX. 16.45 Moto3: osakilpailu, Qatar. 17.55 F1: Bahrain. 18.05 Moto2: osakilpailu, Qatar. 19.40 MotoGP: osakilpailu, Qatar. 20.00 ESL Pro League: EG–Team Liquid. 21.30 PGA Tour Golf: Corales Puntacana Resort & Club Championship.

Eurosport 1

10.53 Mäkihypyn mc: Planica. 13.33 Pyöräily: Maailmankiertue Katalonian ympäriajo. 15.23 Pyöräily: Maailmankiertue Gent-Wevelgem. 18.15, 20.00, 22.00 Tennis: ATP1000 Miami.

Ruutu

20.00 NBA: Charlotte Hornets–Phoenix Suns.

V Sport Urheilu

14.25 Naisten Superliiga: Brighton–Everton. 16.25 Chelsea–Aston Villa. 18.50 Jalkapallon MM-karsinnat: Georgia–Espanja. 21.35 Romania–Saksa. 00.05 NHL: St. Louis Blues–Anaheim Ducks. 03.05 Chicago Blackhawks–Nashville Predators.

V Sport 1

00.35 NHL: Boston Bruins–New Jersey Devils. 03.05 Chicago Blackhawks–Nashville Predators.

V Sport Jääkiekko

15.25 Taitoluistelun MM-kilpailut: Loppunäytös. 19.05 NHL: Washington Capitals–New York Rangers. 22.05 Detroit Red Wings–Columbus Blue Jackets. 01.05 Dallas Stars–Florida Panthers.

V Sport Hockey

19.05 NHL: Washington Capitals–New York Rangers. 22.05 Detroit Red Wings–Columbus Blue Jackets. 01.05 Dallas Stars–Florida Panthers.

V Sport Jalkapallo

15.50 MM-karsinnat: Kazakstan–Ranska. 18.50 Albania–Englanti. 21.40 Ukraina–Suomi.

V Sport Premium

14.25 Naisten Superliiga: Brighton–Everton. 16.25 Chelsea–Aston Villa.

V Sport Golf

17.00 European Tour: WGC–Dell Technologies Match Play, 5. kierros. 02.00 LPGA Tour: Kia Classic, 4. kierros.