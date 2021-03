Donskoi avasi Coloradon maalitilin jatkoajalle venyneessä kohtaamisessa Vegasin kanssa.

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin Sebastian Aho onnistui maalinteossa ja pääsi myös syötöllä tehoille, kun joukkue kohtasi Tampa Bay Lightningin. Tampa Bay kaatui lukemin 3–4.

Ensimmäiselle erätauolle siirryttiin Lightningin johtaessa peliä 2–0. Toisessa erässä carolinalaiset pääsivät vauhtiin. Kun jaksoa oli pelattu päälle kaksi minuuttia, Cedric Paquette kavensi ja noin minuutin päästä Aho tasoitti 2–2:een. Hurricanes pääsi erässä vielä 3–2-johtoon. Aho oli syöttämässä joukkueensa ylivoimalla syntynyttä kolmatta maalia.

Viimeisessä erässä molemmat joukkueet tekivät vielä yhdet maalit.

Detroit Red Wingsin ja Columbus Blue Jacketsin kohtaamisessa detroitilaiset veivät 3–1-voiton kotonaan.

Ensimmäiselle erätauolle siirtyessä Detroit johti 2–0-lukemin. Toisessa erässä Columbus pääsi kaventamaan, mutta kolmannella jaksolla Detroit kasvatti jälleen eroa.

Columbuksen Patrik Laineelle ei kertynyt tehoja. Hän luisteli jäällä yhteensä hieman alle 15 minuuttia.

Voitollaan Detroit katkaisi kolmen pelin tappioputkensa.

Colorado Avalanchen Joonas Donskoi avasi pelin maalihanat viemällä joukkueensa 1–0-johtoon Vegas Golden Knightsista. Vegasilaiset kuitenkin päihittivät Coloradon lopulta 3–2 jatkoajalle venyneessä ottelussa.

Ensimmäinen erä päättyi Avalanchen 2–1-johdossa. Golden Knights tasoitti pelin toisella jaksolla.

Vegasin Max Pacioretty ratkaisi ottelun, kun jatkoaikaa oli pelattu noin kaksi minuuttia.

Pelin jälkeen Donskoi sanoi nhl.com-sivuston mukaan, että coloradolaiset eivät olleet pelissä parhaimmillaan.

”Vietimme liikaa aika omassa päädyssämme. Tiesimme, että he olisivat tänä iltana parempia, kuten he olivatkin. Emme olleet tarpeeksi fyysisiä. Kun he saivat pyörän pyörimään, sitä oli vaikea pysäyttää”, Donskoi sanoi.

”Kamppailemme ensimmäisestä paikasta divisioonassamme, joten tietenkin halusimme kaksi pistettä”, mutta emme pystyneet siihen.

Vegas on divisioonassa Coloradon edellä ensimmäisenä. Koko liigassa Vegas pitää nyt viidettä sijaa ja Colorado kuudetta.

Oikaisu 28.3. klo 9.30: Sebastian Ahon maali 2–2:een ei ollut ylivoimamaali.