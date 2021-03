Robert Heleniuksen entinen vastustaja löi kokeneen venäläisnyrkkeilijän odotetussa uusintakohtaamisessa.

Ison-Britannian Dillian Whyte tyrmäsi venäläisen Aleksandr Povetkinin lauantaina käydyn nyrkkeilyn raskaansarjan uusintaottelun neljännessä erässä.

Kaksikko kohtasi ensimmäisen kerran viime kesänä, jolloin Povetkin törmäsi Whyten hyvin ajoitetulla kohokoukulla viidennessä erässä. Tuolloin Whyte dominoi ottelun alkua.

Uusintaottelu siirrettiin kertaalleen, kun Povetkin ilmoitti viime vuoden marraskuussa saaneensa koronaviruksen.

Gibraltarilla käyty ottelu kulki Whyten hallinnassa. Neljännessä erässä hän iski ensin oikealla suoralla Povetkinin köysiin. Sitä seurasi hyvin osunut oikea koukku ja vielä vasen koukku ennen kuin Povetkin tippui kanveesiin ja tuomari keskeytti ottelun.

Whytella on 28 voittoa, joista 19 tyrmäyksellä. Vuonna 2017 hän voitti Robert Heleniuksen yksimielisellä tuomaripäätöksellä. Tappioita Whytella on kaksi, toinen on aiempi kohtaaminen Povetkinin kanssa viime kesältä.

Toinen tappio on vuodelta 2015, jolloin Whyte hävisi tyrmäyksellä tämän hetken mestarille Anthony Joshualle.

41-vuotiaalle Povetkinille kohtaaminen oli pitkän uran 40. ammattilaisottelu ja uran kolmas tappio. Myös hän on hävinnyt Joshualle ja vuonna 2013 Wladimir Klitshkolle.