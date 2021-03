The Guardian: Saudi-Arabia on käyttänyt yli miljardi euroa urheilusopimuksiin kiillottaakseen kilpeään – Ronaldon ja Messin saaminen turismin mainoskasvoiksi epäonnistui

Saudi-Arabia on viime vuosina järjestänyt lukuisia kansainvälisiä urheilutapahtumia.

Persianlahden rikas öljyvaltio Saudi-Arabia on käyttänyt vähintään 1,5 miljardia dollaria (1,3 miljardia euroa) kansainvälisten urheilutapahtumien järjestämiseen kiillottaakseen mainettaan, tuore raportti kertoo.

Ihmisoikeusjärjestö Grant Libertyn tekemästä raportista, joka julkaistaan ensi viikolla, kertoo jo nyt The Guardian.

Saudi-Arabia on viime vuosina haalinut urheilutapahtumia laidasta laitaan, šakin mestaruusturnauksesta golfiin ja tennikseen. Pelkästään maailman rahakkaimpaan laukkakilpailuun, Saudi-cupiin, maa käytti lähes 60 miljoonaa euroa, josta lohkaistiin palkintorahaa lähes 20 miljoonaa euroa.

Suurimpia sopimuksia on 10 vuoden sopimus F1-kisojen järjestämisestä Jeddahissa. Ensimmäinen kisa ajetaan ensi joulukuussa. Sopimuksessa paloi rahaa yli 600 miljoonaa euroa.

Grant Libertyn mukaan kyse on valkopesusta urheilun avulla. Järjestön mukaan öljyvaltio pyrkii hämärtämään maan heikkoa ihmisoikeustilannetta sekä pyrkii mainostamaan itseään johtavana paikkana turismille ja tapahtumille.

Kruununprinssi Mohammed bin Salman julkaisi viisi vuotta sitten ”Visio 2030”, jonka tavoitteena on vähentää öljyn merkitystä maan taloudelle. Raportin mukaan se on johtanut myös siihen, että feministiaktivisteja ja papistoa on pidätetty.

”Saudi-Arabia yrittää käyttää maailman rakastetuimpien urheilutähtien hyvää mainetta peittämään ihmisoikeusjärjestöjen tiedot julmuudesta, kidutuksista ja murhista”, sanoo Grant Libertyn Lucy Rae, joka syyttää Saudi-Arabiaa ”ihmisoikeusloukkauksista teollisessa mittakaavassa”.

Aivan kaikkia haluamiaan sopimuksia Saudi-Arabia ei kuitenkaan ole saanut kovan protestoinnin takia. Maa tarjosi jalkapallon suurimmille tähdille Cristiano Ronaldolle ja Lionel Messille noin viiden miljoonan euron sopimusta, jolla he olisivat olleet kuningaskunnan turismin mainoskasvot. Myös valioliigaseura Newcastlen ostaminen epäonnistui.

Uusiakin tarjouksia on tehty: Saudi-Arabia tavoittelee muun muassa nyrkkeilyn raskaansarjan suurottelun Tyson Fury–Anhtony Joshua saamista järjestettäväkseen. Raportin mukaan tarjoushinta on 200 miljoonaa dollaria (170 miljoonaa euroa).