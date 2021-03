Huuhkajilla on enää pari maaottelua aikaa antaa näyttöjä EM-turnausta varten, ja toistakymmentä pelaajaa on jo lähes varmasti kisakoneessa

HS listaa EM-joukkueessa varmasti mukana olevat ja pelaajat, jotka ovat vielä tyrkyllä.

Miesten jalkapallomaajoukkueessa on käynnissä hiljainen pudotuspeli. A-maajoukkueessa olevat pelaajat antavat viimeisiä näyttöjä maajoukkueessa ennen kuin päävalmentaja Markku Kanerva päättää viimeistään toukokuussa, ketkä pelaajat edustavat Suomea ensi kesän EM-turnauksessa.

EM-turnausjoukkueeseen on valittava kolme maalivahtia ja 20 kenttäpelaajaa, joten moni Suomea viime vuosina edustanut pelaaja joutuu keväällä pettymään. Kanervan niin sanotulla pitkällä listalla on ollut 35–40 nimeä, ja viime vuonna 28 pelaajaa pelasi A-maajoukkuepelejä.

EM-joukkueen lopulliseen kokoonpanoon vaikuttaa se, miten pelaajat suoriutuvat käynnissä olevan maajoukkueleirin Ukraina- ja Sveitsi-otteluissa, miten he pelaavat seurajoukkueissaan kevään aikana ja missä kunnossa he ovat ennen kesäkuun alussa pelattavaa Ruotsi-ottelua, jonka jälkeen nimetään lopullinen kisajoukkue.

Kanervan valitsemaan pelaajaryhmään vaikuttaa olennaisesti myös se, että Huuhkajat on pelaamassa näillä näkymin pääosin 5–3–2-ryhmityksellä EM-turnauksessa alkulohkonsa otteluissa Venäjää, Belgiaa ja Tanskaa vastaan. Se vaikuttaa ennen kaikkea siihen, millaisia puolustajia ja miten monta Kanerva valitsee joukkueeseensa.

Viime syksynä Huuhkajat pelasi kolmesti 5–3–2-ryhmityksellä otteluissa, joissa se oli ennakolta altavastaaja, ja 4–4–2-ryhmityksellä kolmessa ottelussa, joissa se ei ollut altavastaaja. Hyökätessä kolmen topparin linja muuttui 3–5–2-ryhmitykseksi.

Palloliiton tiedotustilaisuudessa tammikuun puolessavälissä Kanerva korosti jälleen, miten hän arvostaa pelaajia, joita hän voi laittaa erilaisille pelipaikoille.

”Monipuolisuus on hyvä sana. Eri ryhmityksiin sopeutuvat pelaajat ovat arvokkaita pelaajia”, Kanerva sanoi silloin.

Juuri siitä syystä esimerkiksi topparin ja laitapakin tontin hallitsevat Jukka Raitala ja Daniel O’Shaughnessy ovat todennäköisesti korkealla Kanervan papereissa. Myös Robert Taylor on vahvoilla kisajoukkueeseen, sillä hän pystyy pelaamaan laitapakkina, laitahyökkääjänä ja keskikenttäpelaajana.

Jukka Raitala (oik.) pelasi vasempana laitatopparina MM-karsintojen avausottelussa Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan.­

”Jos ajatellaan EM-kisoja ja karsintoja, olen pyrkinyt valmistamaan joukkuetta siihen, että voimme olla joustavia. Ajattelen, kuka soveltuisi erilaisiin ryhmityksiin”, Kanerva sanoi.

”Näytöt maajoukkueessa ovat ensiarvoisen tärkeitä. Pelivire valintoja tehdessä painaa, ja, mitä tarvitsemme eri paikoilla.”

Vertailun vuoksi voi mainita, että kolmen topparin linjalla viime MM-kisoissa pelanneella Belgialla oli kisajoukkueessaan kolmen maalivahdin lisäksi seitsemän puolustajaa, kahdeksan keskikenttäpelaajaa ja viisi hyökkääjää. Samoin kolmen topparin linjalla pelanneella Englannilla oli kisajoukkueessaan kymmenen puolustajaa, viisi keskikenttäpelaajaa ja viisi hyökkääjää.

Kysymykseen siitä, kuinka monta topparia Kanerva aikoo valita kisajoukkueeseen ei saatu vielä vastausta tammikuussa.

”Lähtökohtaisesti toppareita on ollut neljä kappaletta. Löytyisikö toppari, joka voisi pelata laitapuolustajaa”, hän mietti.

HS:n arviossa Kanerva valitsee kisajoukkueeseensa maalivahtien lisäksi kenttäpelaajiksi viisi topparia, neljä laitapakkia, kuusi keskikenttäpelaajaa ja neljä hyökkääjää.

Varmasti kisajoukkueessa

Lukas Hradecky, Jesse Joronen, Paulus Arajuuri, Joona Toivio, Jere Uronen, Jukka Raitala, Tim Sparv, Glen Kamara, Robin Lod, Teemu Pukki, Joel Pohjanpalo, Rasmus Schüller, Joni Kauko.

Kaikki edellä mainitut ovat Kanervan pitkäaikaisia luottopelaajia, jotka ovat varmasti kisajoukkueessa ellei tule loukkaantumisia tai heidän peliaikansa merkittävästi vähene seurajoukkueissa.

Todennäköisesti kisajoukkueessa

Anssi Jaakkola, Juhani Ojala, Leo Väisänen, Niko Hämäläinen, Fredrik Jensen, Robert Taylor.

Kolmosmaalivahti on melko varmasti maajoukkueryhmässä viime vuodet mukana ollut Anssi Jaakkola. Juhani Ojala ja Leo Väisänen paikkaavat kisoissa tarvittaessa Arajuurta ja Toiviota.

Juhani Ojala palasi viime syksynä parin vuoden jälkeen A-maajoukkueeseen ja on ottamassa näillä näkymin paikan EM-joukkueesta.­

Hämäläinen on kakkosvaihtoehto vasemman laitapakin tontille Urosen tilalle. Jensen on kunnossa ollessaan todennäköisesti kisoissa, sillä hän on Pukin jälkeen toiseksi paras maalintekijä maajoukkueessa viime vuosina.

Taylor nosti viime syksyn hyvillä peleillään huomattavasti mahdollisuuksiaan päästä EM-turnaukseen.

Kisakoneeseen vielä tyrkyllä

Daniel O’Shaughnessy, Nikolai Alho, Marcus Forss, Onni Valakari, Lassi Lappalainen, Pyry Soiri, Robert Ivanov, Rasmus Karjalainen, Albin Granlund, Juha Pirinen, Robert Ivanov.

O’Shaughnessy, Alho, Forss ja Valakari antoivat kelpo näyttöjä viime syksynä. O’Shaughnessyn arvoa nostaa se, että hän pystyy pelaamaan tarvittaessa vasempana laitapakkina ja vasempana laitatopparina. Kanerva on näyttänyt etsivän vasemmaksi laitatoppariksi vasenjalkaista pelaajaa, josta olisi apua pelinavausvaiheessa.

Onni Valakari (vas.) ja Robert Taylor pelasivat hyvin viime syksyn maaotteluissa.­

Soirin ja Lappalaisen kaltaiselle laitahyökkääjälle on EM-joukkueessa ehkä auki vain yksi paikka, koska 5–3–2-ryhmityksessä ei tarvita heidän tapaisiaan laitahyökkääjiä. Laitahyökkääjää käytetään mahdollisesti vain siinä tilanteessa, jos maajoukkue ryhmittyisi 4–4–2-ryhmitykseen jossain alkulohkon ottelussa esimerkiksi takaa-ajotilanteessa. Laitahyökkääjinä pystyvät tosin pelaamaan myös Lod, Taylor ja Valakari.

Albin Granlund ja Juha Pirinen kamppailevat vielä laitapakin paikoista, ja Granlundin mahdollisuus oikealle voivat olla vielä yllättävänkin hyvät. Se riippuu siitä, valitseeko Kanerva Raitalan toppariksi vai oikeaksi laitapakiksi. Ivanov antaa vielä näyttöjä maajoukkueessa, ja on niin sanotusti kääntämätön kortti tässä pelissä.

Hyökkääjät Marcus Forss ja Rasmus Karjalainen taistelevat neljännen puhtaan hyökkääjän paikasta. Heidän paikkaansa voi tosin vaikuttaa se, jos Lod viekin yhden hyökkääjän paikan ja Kanerva valitseekin Lappalaisen tai Soirin mukaan joukkueeseen. Forssin peliajan vähyys seurajoukkueessa voi myös vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa.

Jokerikortit

Roman Eremenko, Perparim Hetemaj.

Roman Eremenkoon Kanerva on pitänyt yhteyttä, mutta ei ole saanut syystä tai toisesta maajoukkueen takavuosien tähteä palaamaan joukkueeseen. Mikäli Huuhkajien maajoukkueryhmästä loukkaantuisi keskikentän keskustan pelaajia, voisi Kanervalle tulla syytä pyytää Eremenkoa tai Hetemajta palaamaan maajoukkueeseen. Serie A:ssa kymmenettä kautta pelaava Hetemaj on lopettanut A-maajoukkueessa, mutta ei ole suoranaisesti kieltänyt voivansa palata Huuhkajiin.

”Katsotaan, mitä vaan voi periaatteessa tapahtua. Pitää katsoa vähän, mikä se tilanne on. Tällä hetkellä ei ole mitään uutta kerrottavaa”, Hetemaj sanoi viime syyskuussa HS:lle.

HS:n valinnat kisajoukkueeseen maaliskuussa:

Maalivahdit:

Lukas Hradecky, Jesse Joronen, Anssi Jaakkola.

Puolustajat:

Paulus Arajuuri, Joona Toivio, Juhani Ojala, Leo Väisänen, Daniel O’Shaughnessy, Jukka Raitala, Nikolai Alho, Jere Uronen, Niko Hämäläinen.

Keskikenttäpelaajat:

Tim Sparv, Glen Kamara, Joni Kauko, Rasmus Schüller, Robert Taylor, Onni Valakari.

Hyökkääjät:

Teemu Pukki, Joel Pohjanpalo, Fredrik Jensen, Robin Lod, Marcus Forss.