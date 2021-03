Vielä pari vuotta sitten Verstappen ei olisi ratareunojen ulkopuolelle ajettuaan päästänyt Hamiltonia takaisin edelleen, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Formula ykkösten avauskilpailu oli aivan toista maata kuin useimmat kisat viime kausina. Voitosta todella kisattiin loppuun asti.

Pääosassa olivat valitettavasti muut kuin suomalaiskuskit, sillä Lewis Hamilton ja Max Verstappen kamppailivat voitosta lähes ruutulipulle asti. Hamilton osoitti osaavansa myös puolustaa johtoasemaansa, ja Verstappen näytti, että hän ei ole enää törmäilevä hurjapää.

Vielä pari vuotta sitten Verstappen ei olisi ratareunojen ulkopuolelle ajettuaan päästänyt Hamiltonia takaisin edelleen, mutta nyt hän noudatti saamiaan ohjeita ja sääntöjä. Näin vältyttiin tuomaripäätökseltä, joka olisi ollut ainakin viiden sekunnin rangaistus. Reilun kolmen kierroksen aikana Verstappen tuskin olisi saanut viiden sekunnin eroa.

Mutta: olisiko Verstappenin pitänyt malttaa vielä hetki eikä ohittaa siinä kohdassa? Sitä emme saa koskaan tietää.

Entäpä Valtteri Bottas? Tallin varikkosekoilun takia jäi näkemättä, olisiko Bottaksella ollut jokin rooli loppuhuipennuksessa. Koska Hamilton voitti, roolia tuskin olisi ollut. Kyllähän Mercedeksen taktiikka jälleen oli vahvasti Hamiltonia suosiva.

Vaikka lähes kaikki puhuvat vain Hamiltonin ja Verstappenin kaksintaistelusta, Bottaksella on vielä sanansa sanottavana. Nyt lähtötilanne ei ollut paras mahdollinen: kolmas ruutu ja jälleen oli myös epäonnea.

Kausi on pitkä, jäljellä on 22 osakilpailua, joten nastolalaisella on mahdollisuudet yhä näyttää, että hän ei ole kakkoskuski. Seuraava mahdollisuus on kolmen viikon päästä. Ja aivan ensimmäiseksi on löydettävä aika-ajoon uusi vaihde.