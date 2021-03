Daniel-Andre Tande loukkaantui Planican lentomäessä.

Planican lentomäessä kaatunut norjalaishyppääjä Daniel-Andre Tande on edelleen sairaalahoidossa Slovenian Ljubljanassa. Norjan hiihtoliiton mukaan Tande reagoi hyvin, kun häntä on alettu herätellä koomasta.

Onnettomuudessa Tandelta murtui solisluu ja puhkesi keuhko, mutta hän säästyi pää- ja niskavammoilta. Sairaalassa hänet vaivutettiin koomaan, josta hänet on nyt herätetty.

”Danieliin on saatu katsekontakti, hän liikkuu ja reagoi puheeseen”, maajoukkuelääkäri Guri Ranum Ekås kertoi sunnuntaina.

”Hän on vielä heräämisen varhaisessa vaiheessa, mutta häntä hoitava lääketieteellinen ryhmä on tyytyväinen kehitykseen. Se on rohkaisevaa.”

Sairaalassa herätysprosessia seuraavat myös Tanden äiti ja avopuoliso.

Mäkihypyn maailmancup päättyi sunnuntaina. Kilpailun jälkeen joukko kilpailijoita nosti esiin bannerin, jossa oli tervehdys sairaalassa makaavalle kilpakumppanille.

”Daniel Andre Tande. Kaikkea hyvää Planicasta. Tavataan pian”, ryhmä viestitti sairaalaan.