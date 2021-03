Autourheilu

Formula ykkösten MM-sarjan 1/23 kilpailu, Bahrainin gp, Sakhir:

Lopputulokset (56 kierrosta): 1) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1.32.03,897, 2) Max Verstappen Hollanti, Red Bull jäljessä 0,745 sekuntia, 3) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –37,383, 4) Lando Norris Britannia, McLaren –46,466, 5) Sergio Perez Meksiko, Red Bull –52,047, 6) Charles Leclerc Monaco, Ferrari –59,090, 7) Daniel Ricciardo Australia, McLaren –1.06,004, 8) Carlos Sainz Jr. Espanja, Ferrari –1.07,100, 9) Yuki Tsunoda Japani, AlphaTauri –1.25,692, 10) Lance Stroll Kanada, Aston Martin –1.26,713, 11) Kimi Räikkönen Suomi, Alfa Romeo –1.28,864, 12) Antonio Giovinazzi Italia, Alfa Romeo –1 kierros, 13) Esteban Ocon Ranska, Alpine –1, 14) George Russell Britannia, Williams –1, 15) Sebastian Vettel Saksa, Aston Martin –1, 16) Mick Schumacher Saksa, Haas –1.

Keskeyttäneet: Pierre Gasly Ranska, AlphaTauri, Nicholas Latifi Kanada, Williams, Fernando Alonso Espanja, Alpine, Nikita Mazepin Venäjä, Haas.

Nopein kierros: Bottas.

Kuljettajien MM-pisteet: 1) Hamilton 25, 2) Verstappen 18, 3) Bottas 16, 4) Norris 12, 5) Perez 10, 6) Leclerc 8, 7) Ricciardo 6, 8) Sainz Jr. 4, 9) Tsunoda 2, 10) Stroll 1.

Valmistajien MM-pisteet: 1) Mercedes 41, 2) Red Bull 28, 3) McLaren 18, 4) Ferrari 12, 5) AlphaTauri 2, 6) Aston Martin 1.

Seuraava kilpailu: 18.4. Emilia-Romagnan gp (Imola).

Biljardi

9-pallon kv. turnaus, Milton Keynes, Britannia: Alkulohko: Alex Kazakis Kreikka–Casper Matikainen Suomi 5–0, Albin Ouschan Itävalta–Matikainen 5–1, Matikainen–Roberto Gomez Filippiinit 5–2, Marc Bijsterbosch Hollanti–Matikainen 5–4, Matikainen–Billy Thorpe USA 5–2, Matikainen–Mieszko Fortunski Puola 5–1. –Espoolainen Matikainen ei saavuttanut suoraa välieräpaikkaa, mutta voi vielä yltää ratkaisupeleihin.

Jalkapallo

Miesten MM-karsintaa sunnuntaina:

Lohko B: Georgia–Espanja 1–2 (1–0)

Lohko D: Kazakstan–Ranska 0–2 (0–2)

Lohko F: Tanska–Moldova 8–0 (5–0)

Lohko I: Albania–Englanti 0–2 (0–1)

Lohko J: Armenia–Islanti 2–0 (0–0)

Miesten Suomen Cup, neljännesvälierä: RoPS–HIFK 0–1 (0–0), 89. Juanan Entrena 0–1. – HIFK kohtaa puolivälierässä HJK:n.

Jääkiekko

NHL: Boston–Buffalo 3–2, Bu: Henri Jokiharju 0+1. Philadelphia–NY Rangers 2–1. Colorado–Las Vegas ja. 2–3, C: Joonas Donskoi 1+0. Detroit–Columbus 3–1. Carolina–Tampa Bay 4–3, C: Sebastian Aho 1+1. Toronto–Edmonton ja. 4–3. Pittsburgh–NY Islanders 6–3. Chicago–Nashville 1–3, N: Mikael Granlund 1+0, Eeli Tolvanen 0+1, Juuse Saros 29/30 torjuntaa, C: Kevin Lankinen 31/34 torjuntaa. Dallas–Florida ja. 3–4, D: Esa Lindell 0+1.

KHL: Itälohkon välierä: Metallurg Mg–Avangard 1–5, MM: Juho Olkinuora 6/7 torjuntaa (maalille ajassa 40.00), AO: Ville Pokka 0+1. –Omsk jatkoon voitoin 4–2. Joukkue kohtaa lohkofinaaleissa Ak Barsin.

Koripallo

NBA: Washington–Detroit 106–92, Milwaukee–New York 96–102, Minnesota–Houston 107–129, San Antonio–Chicago 120–104 (C: Lauri Markkanen 10/3), New Orleans–Dallas 112–103, Oklahoma–Boston 94–111, Utah–Memphis 126–110. LA Clippers–Philadelphia 122–112, Sacramento–Cleveland 100–98.Lumilautailutuloksia/Maailmancup

Lumilautailun slopestylen maailmancup, Silvaplana, Sveitsi:

Miesten 3/3 kilpailu: 1) Marcus Kleveland Norja 96,00 pistettä, 2) Liam Brearley Kanada 89,00, 3) Chris Corning USA 83,25,...14) Rene Rinnekangas Suomi 27,25. – Mikko Rehnberg karsiutui.

Slopestylen loppupisteet: 1) Kleveland 260, 2) Brearley 116, 3) Leon Vockensperger Saksa 109, 4) Niklas Mattsson Ruotsi 103, 5) Dusty Henricksen USA 99, 6) Redmond Gerard USA 80,...9) Rinnekangas 58, 51) Rehnberg 6.

Kokonaiskilpailun (Big Air, Halfpipe, Slopestyle) loppupisteet: 1) Kleveland 260, 2) Yuto Totsuka Japani 200, 3) Brearley 152,... 11) Rinnekangas 103, 72) Rehnberg 14.

Maastohiihto

SM-kilpailut ja Suomen cupin 5/6 kilpailut, Ristijärvi:

Naiset, 30 km (v): 1) Riitta-Liisa Roponen Visa Ski Team Kemi 1.22.32,9, 2) Anne Kyllönen Kainuun HS jäljessä 29,9 sekuntia, 3) Krista Pärmäkoski IkaalistU –54,1, 4) Johanna Matintalo Pöytyän U –1.36,7, 5) Kaisa Mäkäräinen KontiolU –1.49,7, 6) Laura Mononen HämeenlHS –4.01,2, 7) Emmi Lämsä Visa Ski Team –4.48,0, 8) Sini Alusniemi IkaalistU –5.44,7, 9) Rebecca Immonen NastolN –5.57,9, 10) Anni Lindroos Pargas IF –6.47,7,

11) Julia Häger IF Minken –7.10,8, 12) Eevakaisa Loukusa SiilinHS –7.46,2, 13) Kati Venäläinen Puijon HS –8.26,8, 14) Erika Jänkä Jämin J ja Maija Hakala HämeenlHS –8.41,2, 16) Josefiina Böök Jämin J –8.47,8, 17) Roosa Riikola YlikiimingNM –9.00,6, 18) Eveliina Toivanen Visa Ski Team –9.06,2, 19) Noora Kivikko Lahden HS –9.08,7, 20) Salla Koskela KeravU –9.16,1. –Maaliin hiihti 76 naista.

Miehet, 50 km (v): 1) Iivo Niskanen Puijon HS 2.06.53, 2) Kari Varis IlmajKi –5.39,6, 3) Ristomatti Hakola Jämin J –7.13,7, 4) Joel Ikonen Pohti Ski Team –7.36,1, 5) Okari Hökkä TaivalkMV –8.13,0, 6) Perttu Hyvärinen Puijon HS –9.28,4., 7) Lari Lehtonen HollolU-46 –10.41,9, 8) Tino Tiilikainen Vuokatti ST –11.16,6, 9) Markus Vuorela Jämin J –11.58,2, 10) Heikki Korpela Pohti Ski Team –12.05,7,

11) Johannes Vuorela IF Minken –12.07,6, 12) Santeri Pirneskoski Visa Ski Team –12.15,5, 13) Niko Husu KuusamEV –12.32,2, 14) Joonas Sarkkinen PuijHS –12.37,9 15) Risto Uusivirta HaapajK –12.58,1, 16) Jeremias Lipsanen JuvU –13.58,4, 17) Juuso Mäkelä Pohti Ski Team –14.07,9, 18) Miro Karppanen ImatrU –14.17,2, 19) Remi Lindholm IF Minken –14.29,9, 20) Elmeri Toivanen KouvolHS –14.42,4 – Maaliin hiihti 122 miestä.

Suomen cupin tilanteet, 8/9 kilpailua: Naiset: 1) Kyllönen 516, 2) Mononen 376, 3) Matintalo 365, 4) Jasmi Joensuu Vantaan HS 300, 5) Kerttu Niskanen Vieremän K 280, 6) Roponen 280, 7) Pärmäkoski 220, 8) Katri Lylynperä Vuokatti STK 198.

Miehet: 1) Joni Mäki Pohti ST 500, 2) Hyvärinen 381, 3) Hakola 352, 4) Niskanen 300, 5) Lauri Vuorinen Skiteam 105 243, 6) Markus Vuorela 234, 7) Varis 203, 8) Ikonen 191.

Suomen cupin jäljellä olevat kilpailut: 9.4. Kuusamo, naisten 3x5 km (v), miesten 3x7,5 km (v), 10.4. naisten 15 km (v), miesten 20 km (v).

Moottoripyöräily

Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan 1/22 kilpailu, Doha, Qatar:

MotoGP: 1) Maverick Vinales Espanja, Yamaha 42.28,663, 2) Johann Zarco Ranska, Ducati –1,092, 3) Francesco Bagnaia Italia, Ducati –1,129, 4) Joan Mir Espanja, Suzuki –1,222, 5) Fabio Quartararo Ranska, Yamaha –3,030, 6) Alex Rins Espanja, Suzuki –3,357.

Moto 2: 1) Sam Lowes Britannia, Elf 40.03,123, 2) Remy Gardner Australia, Ajo –2,260, 3) Fabio di Giannantonio Italia, Gresini –5,228, 4) Marco Bezzecchi Italia, SKY –5,241, 5) Raul Fernandez Espanja, Ajo –6,145, 6) Joe Roberts USA, Italtrans 6,786.

Moto 3: 1) Jaume Masia Espanja, Ajo 38.29,620, 2) Pedro Acosta Espanja, Ajo –0,042, 3) Darryn Binder Etelä-Afrikka, Petronas –0,094, 4) Sergio Garcia Espanja, GASGAS –0,435, 5) Gabriel Rodrigo Argentiina, Gresini –0,880, 6) Niccolo Antonelli Italia, Avintia –0,899.

Mäkihyppy

Miesten maailmancupin 25/25 kilpailu, Planica, Slovenia:

HS240: 1) Karl Geiger Saksa 459,3 pistettä (231–232,5), 2) Ryoyu Kobayashi Japani 452,4 pistettä (242–217), 3) Markus Eisenbichler Saksa 447,9 (221–230), 4) Domen Prevc Slovenia 442,5 (233–233), 5) Daniel Huber Itävalta 438,2 (237–226), 6) Yukiya Sato Japani 435,1 (233–229), 7) Bor Pavlovcic Slovenia 430,1 (249,5–218, 8) Johann Andre Forfang Norja 428,2 (231–234,5), 9) Robert Johansson Norja 426,7 (232,5–222), 10) Michael Hayböck Itävalta 425,8 (245–224).

Cupin loppupisteet: 1) Halvor Egner Granerud Norja 1572, 2) Eisenbichler 1190, 3) Kamil Stoch Puola 955, 4) Kobayashi 919, 5) Johansson 884, 6) Geiger 826, 7) Piotr Zyla Puola 825, 8) Dawid Kubacki Puola 786, 9) Anze Lanisek Slovenia 775, 10) Marius Lindvik 612, ...37) Antti Aalto Suomi 90, 50) Niko Kytösaho Suomi 47, 71) Jarkko Määttä Suomi 3.

Miesten joukkuekilpailu (HS240-mäki, 1 kierros): 1) Saksa 819,5 pistettä (Pius Paschke 218 metriä, Contantin Schmid 212, Markus Eisenbichler 235,5, Karl Geiger 220,5), 2) Japani 810 (Naoki Nakamura 225,5, Junshiro Kobayashi 214, Yukiya Sato 229,5, Ryoyu Kobayashi 226,5), 3) Itävalta 788,9 (Daniel Hubr 233,5, Markus Schiffner 213, Stefan Kraft 208,5, Michael Hayböck 218,5), 4) Slovenia 785,5, 5) Norja 779,2, 6) Puola 763,9, 7) Venäjä 712,2, 8) Suomi 638,5 (Jarkko Määttä 204,5, Niko Kytösaho 185, Antti Aalto 201, Eetu Nousiainen 179), 9) Sveitsi 621.

Maiden cuppisteet: 1) Norja 5429, 2) Puola 4738, 3) Saksa 4361, 4) Itävalta 3522, 5) Slovenia 3235, 6) Japani 3111,...9) Suomi 340.

Maailmancup, naiset, Tshaikovski, Venäjä:

Henkilökohtainen kilpailu (HS140-mäki): 1) Marita Kramer Itävalta 136,1 pistettä (146,5 metriä), 2) Silje Opseth Norja 120,1 (134), 3) Nika Kriznar Slovenia 115,4 (131,5), 4) Daniela Iraschko-Stolz Itävalta 115,2 (131,5), 5) Chiara Hölzl Itävalta 113,3 (128), 6) Ema Klinec Slovenia 111,8 (124,5), 7) Sara Takanashi Japani 109,4 (126), 8) Irina Avvakumova Venäjä 106,5 (122), 9) Josephine Pagnier Ranska 103,9 (127), 10) Katharina Althaus Saksa 94,3 (117,5), ...22) Julia Kykkänen Suomi 69,3 (108,5). – Kilpailussa hypättiin kovan tuulen takia yksi kierros.

Maailmancupin lopputilanne, 13 kilpailua: 1) Kriznar 871, 2) Takanashi 862, 3) Kramer 860, 4) Opseth 692, 5) Iraschko-Stolz 516, 6) Klinec 492,... 33) Kykkänen 56,... 41) Jenny Rautionaho Suomi 16.

Joukkuemäki (HS140-mäki, 1 kierros): 1) Itävalta 373,7 pistettä (Daniela Iraschko-Stolz 86,5 metriä, Sophie Sorshag 89, Chiara Hölzl 93, Marita Kramer 98), 3) Slovenia 348,5 (Spela Rogeli 86,5, Katra Komar 85,5, Ursa Bogataj 86, Nika Kriznar 101), 3) Saksa 336,5 (Katharina Althaus 86,5, Juliane Seyfarth 87,5), Luisa Görlich 88,5, Anna Rupprecht 87,5), 4) Norja 324,5, 5) Venäjä 293,9, 6) Japani 292,6, 7) Tshekki 223,5, 8) Kanada 174,5. – Suomella ei ollut joukkuetta. Kisa siirtyi lauantailta sunnuntaille.

Miesten Continental-cupin 31/31 kilpailu, Tshaikovski, Venäjä:

HS140: 1) Stefan Hula Puola 246,8 pistettä (137–131,5)2) Daniel Tschofenig Itävalta 246,3 (126,5–138,5), 3) Tomasz Pilch Puola 234,1 (130–134),...26) Kalle Heikkinen Suomi 170,6 (117,5–110,5), 27) Eetu Meriläinen Suomi 169,2 (116,5–117), 31) Andreas Alamommo Suomi 79,7 (111).

Cupin loppupisteet: 1) Markus Schiffner Itävalta 794, 2) Ulrich Wohlgenannt Itävalta 661, 3) Manuel Fettner Itävalta 566,...suomalaiset: 23) Eetu Nousiainen 245, 34) Jarkko Määttä 130, 61) Arttu Pohjola 41, 67) Heikkinen 23, 79) Meriläinen 13, 86) Alamommo 8, 87) Henri Kavilo 7.

Pyöräily

Maantiepyöräilyn Katalonian ympäriajo, Barcelona:

7. etappi, Barcelona–Barcelona, 133 km: 1) Thomas De Gendt Belgia 3.06.10, 2) Matej Mohoric Slovenia jäljessä 0.22, 3) Attila Valter Unkari –1.42,... 33) Jaakko Hänninen Suomi –3.40.

Kokonaiskilpailun lopputulokset: 1) Adam Yates Britannia 26.16.41, 2) Richie Porte Australia –0.45, 3) Geraint Thomas Britannia –0.49,... 80) Hänninen –52.43.

Salibandy

Miesten F-liiga, välierät (4 voitolla finaaleihin): Oilers–TPS 2–5. Oilers johtaa voitoin 3–2. Classic–Nokian KrP ja. 3–4. Nokian KrP johtaa voitoin 3–2. – Seuraavat ottelut: 30.3. TPS–Oilers, Nokian KrP–Classic.

Naisten F-liiga, puolivälierä: FBC Loisto–Classic 3–10. Classic välieriin voitoin 3–2. – Välieräparit: SB-Pro–Classic, SSRA–PSS.

Tennis

Miesten ATP1000 Masters -turnaus, Miami, USA: Nelinpelin 1. kierrosta: Horia Tecau Romania/Marcelo Arevalo El Salvador–Henri Kontinen Suomi/Edouard Roger-Vasselin Ranska 6–4, 6–3.

Naisten ITF-turnaus, Monastir, Tunisia: Kaksinpelin loppuottelu: Anastasia Kulikova Suomi (4)–Suzan Lamens Hollanti (2) 6–4, 2–6, 6–3. –Kaksinpelin turnausvoitto oli Kulikovalle uran seitsemäs ITF-kiertueella

Rahapelejä

Keno 12/21

Ilta-arvonta (28.3.): 2, 3, 5, 6, 8, 17, 19, 28, 33, 38, 39, 40, 42, 47, 48, 51, 57, 58, 62, 70. Kunkkunumero: 58.

Päiväarvonta (28.3.): 9, 10, 13, 18, 23, 25, 29, 33, 34, 37, 43, 44, 51, 52, 54, 56, 57, 62, 69, 70. Kunkkunumero: 51.

Myöhäisillan arvonta (27.3.): 2, 3, 16, 19, 20, 27, 37, 39, 41, 43, 46, 47, 52, 54, 56, 61, 63, 64, 66, 70. Kunkkunumero: 47.

Lotto 12/21

1, 7, 8, 10, 13, 17, 38. Lisänumero: 20. Plusnumero: 9

Voitonjako: 7 oikein –, 6+1 oikein 33 016,76 e, 6 oikein 1 831,93 e, 5 oikein 44,62 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Lauantai-Jokeri 12/21

9 0 8 2 8 9 0

Voitonjako: 7 oikein –, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Tv-urheilua

Yle Areena

14.00 CS: GO: Nordic Masters.

C More Sport

18.00 WTA Tennis: Miami Open. 19.00 ESL Pro League: Malta.

Eurosport 1

18.00, 20.00, 22.00 Tennis: ATP1000 Miami.

Ruutu

18.00 Ravit: TotoTV. 02.30 NBA: Boston Celtics–New Orleans Pelicans.

V Sport Urheilu

02.05 NHL: Pittsburgh Penguins–New York Islanders. 05.05 Vegas Golden Knights–Los Angeles Kings.

V Sport 1

02.05 NHL: Pittsburgh Penguins–New York Islanders. 05.05 Calgary Flames–Winnipeg Jets.

V Sport Hockey

02.05 NHL: Toronto Maple Leafs–Edmonton Oilers. 05.05 Vegas Golden Knights–Los Angeles Kings.