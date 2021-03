Columbus Bluejacketsin hyökkääjän Patrik Laineen alavireestä puhutaan paljon. Aamulehden urheilun uutispäällikkö Pekka Aalto vastaa kuumimpiin väitteisiin.

NHL:n tamperelaistähti Patrik Laine elää hankalia aikoja. Maaleja ei synny ja joukkue kyntää.

Laine on tehnyt 16 viime ottelussa vain yhden maalin. Kun joukkue hävisi viikonloppuna kahdesti Detroitille, Laine jäi pisteittä, kirjasi teholukeman –4 ja laukoi vain kerran.

Laineen ympärillä on riittänyt puhetta jo viitisen vuotta, mutta nyt sävy on hyvin negatiivinen. Laineen kykyjä epäillään ja moni pitää siirtoa Columbukseen pahana virheensä. Hän on ollut itsekin erittäin tuskastunut.

Vastaamme seuraavassa viiteen Lainetta koskevaan väitteeseen.

Laineesta tulee NHL:n johtava voimahyökkääjä!

”Ei tule. Nämä fantasiat kannattaa unohtaa. Laine häviää liikaa kamppailuja ja etenkin mailataistoja, ei suojaa kunnolla kiekkoa ja karsastaa maalillemenoa. Matka johtavaksi voimahyökkääjäksi on liian pitkä. Laine voi ja hänen pitää kehittyä mainituilla osa-alueilla. Hänellä on kokoa ja luonnettakin, mutta miehen suurimmat vahvuudet ovat muualla. Uraa kannattaa viedä eteenpäin vahvuudet edellä.”

Laine ei osaa puolustaa!

”Ainakin osittain valetta. Toisin kuin moni luulee, Laine on varsin tunnollinen pelaaja. Hän toteuttaa valmennuksen ohjeita. Tamperelaisen pitää pelata kovemmalla mailalla myös omassa päädyssä ja käyttää ulottuvuuttaan hyväkseen. Laineen hyvä peliäly auttaa puolustamisessa.”

Laine tarvitsee Columbuksessa paremmat ketjukaverit!

”Totta. Laine ei juuri pysty luomaan itselleen tekopaikkoja. Hän tarvitsee ketjukaverit, jotka kykenevät voittamaan kiekkoja, pitämään pelivälinettä hyökkäysalueella ja löytämään Laineen tämän mielipaikoilta. Tällaisia kavereita ei ole hänen rinnalleen vielä löytynyt, eikä nykyryhmästä välttämättä löydykään. Winnipegissä nähtiin, että Laine takoo kyllä tulosta laatupelaajien vierellä. Hän ei ole pelkkä maalintekijä vaan osaa myös syöttää. Tämäkin taito on jäänyt Columbuksessa hyödyntämättä.”

Columbus peluuttaa Lainetta väärin!

”Osin totta. Peliaika ja ylivoimavastuu ovat olleet riittävällä tasolla tuloksentekoa ajatelleen. Toisaalta häntä on yritetty puristaa liian tiukkaan muottiin. Päävalmentaja John Tortorellan tulisi ymmärtää Laineen ominaispiirteet pelaajana. Laine on hyvä vastaiskuissa ja hänen pitäisi saada välillä kärkkyä nopeita lähtöjä pienellä riskilläkin. Myöskään jenkkiluotsin harrastama ketjuralli ei auta Lainetta.”

Laineen hankinta oli virhe Jarmo Kekäläiseltä!

”Siltähän se nyt näyttää. Jos huomioidaan Columbuksen pelityyli, kokoonpano ja Laineen piirteet, niin yhtälö on ollut odotetun hankala. Laineen tulo ei ole saanut edes joukkueen ylivoimapeliä lentoon. Lopullista kantaa ei kannata vielä naulata. Jos Columbus oppii käyttämään Lainetta paremmin, mitä on hieman vaikea uskoa nykyvalmennukselta, tamperelaisesta on mahdollista saada ryhmän kaipaama tulosyksikkö. Laineen voisi saada parempaan vauhtiin myös hankkimalla hänelle laadukas sentteri. Helpommin sanottu kuin tehty. Kahden Detroit-tappion jälkeen Kekäläisen on pakko miettiä Tortorellan potkuja. Siinä voisi olla avain Laineenkin henkiseen lukkoon.”