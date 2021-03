Norwichissa Teemu Pukista puhutaan pitkään, ja entinen Huuhkaja-valmentaja Antti Muurinen sanoo ilolla myöntävänsä, että Pukki on Suomen maajoukkueen historian paras hyökkääjä, mutta mikä on hänen hurjan maalivireensä salaisuus?

Mitä olisikaan Suomen miesten jalkapallomaajoukkue ilman Teemu Pukkia? Pukki on joukkueen ykköstähti, jonka maalinteon säännöllisyyteen on totuttu sekä Suomen maajoukkueessa että englantilaisessa Norwich Cityssä.

”Kuka muu muka”, kysyi Huuhkajien Twitter-tili sunnuntai-iltana Pukin tehtyä jälleen Huuhkajille maalin MM-karsinnoissa Ukrainan Kiovassa.

Maalintekijä kerää kiitokset ja kehut, mutta Pukki itse muistaa kiitellä joukkueen työtä. Hänen maalinsa syntyvät myös siitä työstä ja niistä maalipaikoista, joita joukkuekaverit rakentavat.

Kolme vuotta sitten jalkapalloilija Teemu Pukin ura kääntyi jyrkkään nousuun. Takana oli hyvät kaudet Tanskassa, ja ne olivat hänen urallaan uuden vaiheen alku. Jo silloin maaleja tuli huimaa tahtia, mutta A-maajoukkueessa syntyi neljän Tanskan kauden aikana vain muutama osuma. Keväällä ja kesällä 2018 tahti muuttui.

Kesällä 2018 Pukki siirtyi Englannin toiseksi ylimmälle sarjatasolle, Mestaruussarjaan, ja maaleja rupesi ropisemaan niin seurajoukkueessa kuin maajoukkueessakin ennennäkemättömällä tahdilla.

Kolmen vuoden aikana Pukki on noussut Norwich Cityn kaikkien aikojen parhaimpien hyökkääjien joukkoon ja Suomen maajoukkueessa hän on kiivennyt maaleillaan kaikkien aikojen maajoukkuepelaajien listan huipulle. Norwich Cityssä on syntynyt vajaan kolmen kauden aikana 63 maalia 119 ottelussa. Maajoukkueessa on tullut 2018 alusta lähtien 20 maalia 27 ottelussa.

Juuri nyt pelaaminen tuntuu Pukista kivalta.

”Nautin tosi paljon futiksesta tällä hetkellä. On ilo mennä kentälle”, Pukki sanoi maanantaina A-maajoukkueen etätiedotustilaisuudessa.

” ”Olemme kovemman tason joukkue kuin aiemmin.”

Teemu Pukki sanoo pelaavansa uransa parasta jalkapalloa tällä kaudella.­

Sunnuntaina Ukrainassa rangaistuspotkusta syntynyt 1–1-tasoitusmaali oli Pukin kolmaskymmenes maalin A-maajoukkueessa. Taakse jäi kaikkien aikojen maalintekijöiden listalla Mikael Forssell (29 maalia), ja edellä on enää vain Jari Litmanen 32 maalilla.

Kun MM-karsintojen toisesta ottelusta oli varsinaista peliaikaa jäljellä enää pari minuuttia, Pukki prässäsi ja riisti pallon Ukrainan keskuspuolustajalta. Puolustajalle ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin kaataa Pukki rangaistuspotkun arvoisesti. Pilkulta syntyi Pukin kolmas maali kahdessa karsintaottelussa.

Neljässä viime maaottelussaan hän on tehnyt viisi maalia. Viime syksyn viiden ottelun mittainen kuiva kausi on unohtunut.

Maanantaina Pukki vietti 31-vuotissyntymäpäiväänsä Kiovassa ja kertoi medialle ajatuksiaan syntymäpäivänään. Pukki totesi, että jo viimeiset vuodet Tanskan Brøndbyssä sujuivat hyvin ja maaleja tuli paljon. Kaikkiaan hän teki neljän kauden aikana 72 maalia 164 ottelussa.

Mutta miksi maaleja on tullut viime vuosina niin paljon myös maajoukkueessa?

”Iso merkitys on sillä, että joukkueena olemme pelanneet paremmin. Meillä oli muutama vaikea vuosi. Olemme voittaneet pelejä ja olemme pystyneet luomaan enemmän paikkoja. Oma pelini vaatii sitä, että muut luovat niitä paikkoja, se auttaa paljon”, Pukki sanoi.

”Olemme kovemman tason joukkue kuin aiemmin. Muutenkin olen pelannut urani parasta jalkapalloa pari kolme viime vuotta.”

” ”Saan itsestäni parhaimman irti, kun on rento fiilis ja pystyn nauttimaan.”

Pukki teki Ukrainan Kiovassa pelatussa MM-karsintojen toisessa ottelussa maalin ja onnistui neljännessä perättäisessä maaottelussa maalinteossa.­

Kuivia, maalittomia kausia Pukille on tullut niin A-maajoukkueessa kuin seurajoukkueessakin. Englannin Valioliigassa hän pelasi viime kaudella 13 perättäistä ottelua ilman maaleja. Ja vuosina 2014–2016 Pukilla oli maajoukkueessa 21 ottelun mittainen kuiva kausi

”Opin niistä ajoista, ja silloin futis ei ollut kivaa. Oli vaikeata, kun ei tullut onnistumisia. Pitää pään sisällä käydä asiat läpi, että voi lähteä rennosti kentälle. Saan itsestäni parhaimman irti, kun on rento fiilis ja pystyn nauttimaan.”

Tälle Mestaruussarja-kaudelle osui joulu–helmikuulle seitsemän ottelun jakso, jolloin Pukki teki vain yhden rangaistuspotkumaalin. Ratkaisu tilanteeseen löytyi harjoituskentältä.

”Alkuvuonna oli loukkaantumisia. Pääsin niistä eroon, ja sitten tein ylimääräistä työtä harjoituskentällä muutaman pelaajan kanssa. Jäin harjoitusten jälkeen hakemaan fiilistä maalintekoon.”

”Sieltä se sitten tuli. Ensimmäinen maali, joka tuli pienen tauon jälkeen, oli helppo viimeistely tyhjään. Siitä sain lisää itseluottamusta, ja sen jälkeen on jatkunut samalla tavalla. Maalit ruokkivat itseluottamusta.”

Nyt Pukki on tehnyt Mestaruussarjassa 22 maalia ja on toisena maalipörssissä 28 maalia tehneen Brentford-hyökkääjä Ivan Toneyn jälkeen.

Norwich Cityä seuraavan The Athletic -urheilulehden toimittajan Michael Baileyn mukaan Pukin viime vuosien kaltaista maalitahtia ei ole nähty seurassa vuosikausiin. Pukki on seuran kaikkien aikojen maalintekijöiden listalla jo neljäntoista parhaan joukossa. Kärkikymmenikköön hän tarvitsee kolme maalia.

”On jo nyt selvää, että hän on hyökkääjä, josta Norwichin kannattajat puhuvat vielä pitkään tulevina vuosina.”

Legenda-sanaa ei yleensä kannata viljellä liian kevyesti, mutta seuran maalintekijöiden kymmenen parhaan joukossa Pukki olisi eittämättä seuralegenda. Pukki oli maaleillaan nostamassa Norwich Cityn Valioliigaan kaksi kautta sitten, ja tällä kaudella hän on tekemässä saman tempun.

Baileyn mukaan Pukki oli ratkaiseva pelaaja ensimmäisellä Norwich-kaudellaan siitä huolimatta, että hän pelasi joukkueessa, joka teki muutenkin paljon maaleja.

”Teemun panos oli tärkeä, sillä hän usein teki ensimmäisen maalin tai maalin, jolla Norwich nousi peliin mukaan. Hänen maalinsa tuntuivat aina ratkaisevilta.”

”Jos ajattelee, että hän on tehnyt tällä kaudella [lähes] yhtä paljon maaleja kuin kaksi kautta sitten joukkueessa, joka ei ole tehnyt läheskään yhtä paljon maaleja kuin silloin, on vaikea ajatella, ettei hän olisi tällä kertaa vielä tärkeämpi pelaaja Norwichille.”

” ”Tämä vuosi riittää siihen, että Pukki nousee ykköseksi.”

Teemu Pukki on nousemassa jalkapallomaajoukkueen kaikkien aikojen parhaaksi maalintekijäksi ohi Jari Litmasen.­

Litmasen A-maajoukkueuran aikana ajateltiin, tuleeko maajoukkueeseen koskaan Litmasen veroista pelaajaa uudestaan. Ei tietenkään tullut uutta Litmasta, mutta Pukki on jo pian parempi maalintekijä. A-maajoukkueen entinen päävalmentaja Antti Muurinen sanoo ilolla myöntävänsä, että Pukki on maajoukkueen historian paras hyökkääjä.

”Sitähän ei pelkästään todista maalit ja syötöt. Jalkapallo on kehittynyt Jari Litmasen ja Mixu Paatelaisen ajoista paljon. Se nostaa Teemun arvoa. Tiedän, että aikakausia ovat vaikeita verrata. Tämä vuosi riittää siihen, että Pukki nousee ykköseksi”, Muurinen sanoo.

Muurinen kuvailee Pukin nykyistä olemusta kentällä ja sitä, miten se kuvastaa pelaajan itsevarmuutta.

”Kun katsoo Teemun olemusta, säteilee se voimaa, itseluottamusta ja suoritusvarmuutta. Tekeminen näyttää jopa helpolta”, Muurinen pohtii.

”Hyvä urheilija tarvitsee hyvän itseluottamuksen, ja kaikki nämä onnistumiset ruokkivat itseluottamusta. Teemu ei oikeastaan tarvitse kuin paikan puolikkaan, ja siitä tulee vaarallinen tilanne joka tapauksessa.”

Muurinen muistelee aikaa, jolloin hänen mukaansa Suomen pelaajilta puuttui juoksuvoimaa.

”Kun Teemu lähtee puolustajan rinnalta, hän voittaa melkein aina keskuspuolustajan. Juoksu on kevyttä ja irtonaista. Vaikka hänellä on pallo mukana, ei vastustaja pärjää mukana. Se on yksi osoitus hänen valtavasta kyvystään.”

”Toivon, että Teemu saisi mahdollisuuden pelata jossain seurajoukkueessa, jossa hän pääsisi voittamaan pokaaleja. Nyt Norwich nousee, ja mitä sitten tapahtuu taas Valioliigassa? Minusta Teemu ansaitsi vielä enemmän. Hän on upea ihminen ja hieno pelaaja.”

Se on varma, että maaleja tulee vielä tämän kauden aikana, ja miksei myös kesän EM-turnauksessa.

”Tuntuu siltä, että olen vahvimmassa vireessä, mitä olen urallani ollut. Voi olla, että minulla oli sama taso silloin ensimmäisellä Norwich-kaudella, taas tuntuu kentälle mennessä siltä, että maaleja tulee. Voin mennä rennolla mielellä peleihin, eikä tarvitse stressata”, Pukki sanoi ennen MM-karsinnan avausta.

Suomi kohtaa keskiviikkona Sveitsin maaottelussa kello 21.45 Suomen aikaa. V Sport Jalkapallo -kanava näyttää ottelun, ja ilmaiseksi sitä voi seurata osoitteessa Viafree.fi.