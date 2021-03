Jääurheilukeskuksen paikkaa vastustavan adressin on allekirjoittanut jo yli 900 ihmistä.

Itä-Helsingin Myllypuroon suunnitellaan suurta monitoimiliikuntakeskusta, jossa pika- ja taitoluistelu olisivat keskeisessä osassa.

Kokonaisuudessaan noin 16 000 neliön keskukseen on suunniteltu 400:n metrin pikaluistelurataa, kahta jääkaukaloa, juoksurataa, kuntoilu- ja liikuntasalitiloja sekä noin 2 000 katsojan istumakatsomoa. Halli olisi muunneltavissa yleisö- ja harjoituskäytöstä kilpaurheilun tarpeisiin.

Hanke herättää vastustusta osassa alueen asukkaista, sillä sen rakentaminen tarkoittaisi, että suuri osa asukkaille rakkaasta lähivirkistysmetsästä menetettäisiin.

Ratasmyllynkujan varrelle suunniteltu jääurheilukeskus on Suomen Olympiakomitean valtakunnallisesti merkittävien liikuntapaikkojen listalla vuosien 2021–2024 liikuntapaikkarakentamisen kärkihankkeena. Täysimittaisen pikaluisteluradan on tarkoitus mahdollistaa oheistiloineen pikaluistelun harrastaminen sisätiloissa ensimmäistä kertaa Suomessa. Samalla sen on tarkoitus tarjota riittävät olosuhteet lajin kansainvälisten arvokilpailujen järjestämiseen. Jääkaukalot tuovat puolestaan lisää jääkapasiteettia taitoluistelijoille ja juniorijääkiekkoilijoille.

Keskuksen omistaisivat Luisteluliitto ry ja Taitoluisteluliitto ry molemmat 50 prosentin omistusosuudella. Yhtiön tarkoituksena on jäädä urheilukeskuksen omistajaksi ja huolehtia sen toteuttamisesta ja ylläpidosta.

Jääurheilukeskuksen hintalappu kohoaisi yli 21,5 miljoonaan euroon. Keskuksen toteuttaisi YIT.

Helsingin kaupunginhallitus varasi tontin jääurheilukeskukselle maanantaina kokouksessaan.

”Liikuntapoliittisesti urheilukeskuksen sijainti Itä-Helsingissä on perusteltua alueen yleisen kehittämisen ja vetovoimaisuuden näkökulmasta. Jääurheilukeskuksen tilat ovat huippu-urheilijoiden lisäksi laajasti myös harrastajien ja vapaa-ajan liikkujien käytössä”, kaupunginhallituksen esittelytekstissä kerrotaan.

Päätös ei ollut yksimielinen, ja se aiheutti hajontaa myös ryhmien sisällä: Vihreiden Reetta Vanhanen teki vasemmistoliiton Mai Kivelän tukemana vastaehdotuksen, jonka hyväksyminen olisi tarkoittanut, että hallille olisi etsitty vaihtoehtoista paikkaa esimerkiksi Vuosaaren liikuntapuiston alueelta.

Ehdotusta kannattivat Anni Sinnemäki (vihr), Sanna Vesikansa (vihr) ja Ozan Yanar (vihr). Hallin rakentamista Myllypuroon Ratasmyllynkujan varrelle kannattivat Elisa Gebhard (sd), Veronika Honkasalo (vas), Seija Muurinen (kok), Pia Pakarinen (kok), Mika Raatikainen (ps), Marcus Rantala (r), Nasima Razmyar (sd), Wille Rydman (kok), Daniel Sazonov (kok) ja Ulla-Maija Urho (kok).

”Tämä on ollut esillä ainakin kuusi vuotta ja siihen liittyy taloudellisia panostuksia. Tähän mennessä suunnitteluun on käytetty jo puoli miljoonaa euroa ja tämä on olympiakomitean kärkihanke”, Razmyar sanoi.

”Me olemme saaneet virkakunnalta selvät vastaukset, ettei vaihtoehtoista sijaintia ole ja uusi kaavoitus voi viedä vuosia”, Razmyar tähdensi.

Jääurheilukeskuksen asemakaava on hyväksytty jo vuonna 2007, mutta edelleen valitukset voivat viivästyttää jääurheilukeskusta, jonne tulisivat harjoittelupaikat muun muassa pikaluistelijoille, taitoluistelijoille, kaukalot jääkiekolle ja lisäksi kuntosalit oheisharjoitteluun.

Kaikkia alueen asukkaita suunnitelmat eivät miellytä, sillä jääurheilukeskus lohkaisisi ison osan asukkaille tärkeän Matokallion metsä- ja kallioalueesta. Rakennus sijoittuisi keskelle Matokallion aluetta ja sen rakentamiseksi esimerkiksi kalliota jouduttaisiin louhimaan huomattavasti.

Kaupunginhallituksen esittelymateriaalissa ollut kuva näyttää, että uutta jääurheilukeskusta kaavaillaan Matokallion metsä- ja kallioalueelle.­

Asukkaat ovat laatineet adressin, jonka on tähän mennessä allekirjoittanut 920 ihmistä. Addressissa vedotaan kaupunginvaltuutettuihin ja halliyhtiön edustajiin, jotta jäähallille etsittäisiin vaihtoehtoinen sijoituspaikka. Adressissa korostetaan, etteivät allekirjoittanet vastusta jäähallin rakentamista vaan sen suunniteltua sijaintia.

”Matokallion metsä on monelle myllypurolaiselle todella tärkeä virkistyskohde---Jos Myllypuron Jääurheilukeskus rakennetaan suunnitelmien mukaisesti Ratasmyllynkujan pohjoispuolelle Matokallion metsään, niin iso osa luontoarvoiltaan merkittävästä kohteesta tuhoutuu---Kyseessä on monipuolinen sekä laaja korpi- ja lehtoalue loivasti viettävällä rinteellä ja laaksossa. Alueella kasvaa monia alueellisesti uhanalaisia lajeja, kuten tuppisara, kevätlinnunsilmä, suokeltto, mesimarja ja metsävirna, lehtokorte, lehtokuusama, lehtotähtimö ja purolitukka. Lisäksi Puu-Myllypuron eteläpuolella oleva Matokallion lehtoalue on tärkeä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Tällä alueella on myös vanhaa puustoa ja laho- ja jalopuustoa---Louhinta aiheuttaisi ympäristölle peruuttamattoman tuhon ja lisäksi merkittävän melu-, tärinä- ja pölyhaitan Myllykylän, Myllypuron ja Puotinharjun asukkaille”, addressissa kirjoitetaan.

Jotkin kuntapoliitikot ottivat jo etukäteen kantaa vaihtoehtoisen paikan etsimisen puolesta. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Pauliina Saares (vihr), Johanna Sydänmaa (vihr), Jussi Chydenius (vihr) ja Sami Muttilainen (vas) kertovat sivuillaan vastustavansa suunnitelmia.

”Matokallion metsä ja kalliot ovat hyvä esimerkki siitä, miten rakasta lähiluonto meille helsinkiläisille on. Myllypurolaiset ovat olleet hallisuunnitelmasta hämmentyneitä ja surullisia. Monet toivovat, että hallille voisi etsiä paremman sijainnin. Jaamme heidän huolensa ja toiveensa. Matokallion tapaus voi toimia esimerkkinä siitä, että lähiluonnon merkitys tunnustetaan ja sitä uhkaavia suunnitelmia voidaan muuttaa”, kirjoittavat Saares, Sydänmaa ja Chydenius Helsingin vihreiden sivuilla.

”Alue on merkitty liikuntapaikkarakentamiseen. Metsä ja suuri luonnonkallio soveltuu liikkumiseen mitä parhaiten. En asettaisi näitä vastakkain”, kirjoittaa puolestaan Muttilainen Facebook-päivityksessään.