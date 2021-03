Hiihdon kansallisen tason parhaimmistoon vuosikausia kuulunut 37-vuotias Kari Varis saavutti sunnuntaina uransa kirkkaimman SM-mitalin ja hienoimmaksi nimeämänsä saavutuksen (hopeaa 50 kilometrillä). Maalissa hän kiitteli maajoukkuemies Perttu Hyväristä suksien lainaamisesta.

Tänä talvena Varis ei ollut ensimmäinen, joka jakoi Hyväriselle kiitosta samasta asiasta. Kauden ensimmäisissä SM-kisoissa Pyhäjärvellä Iivo Niskanen voitti 15 kilometrin (v) mestaruuden Hyvärisen suksilla, ja Ristomatti Hakola käytti Hyvärisen suksia MM-hopeaa tuoneessa sprinttiviestissä.

Hyvärisen suksilla on siis saavutettu yksi MM- ja kaksi SM-mitalia niin, että hän ei ole ollut itse niiden kuljettajana. Vaikuttaakin siltä, että Hyvärinen on pyörittänyt pienimuotoista suksilainaamoa.

”Siinä oli Karin kohdalla pieni ehto. Sanoin hänelle, että joka kerta, kun olen lainannut suksia, niillä on tullut mitali. Sanoin, että ota vain, jos hiihdät mitalin”, Hyvärinen kertoo pilke silmäkulmassa HS:lle.

Variksen tapauksessa lainaan liittyi myös sellainen diili, että Varis lupasi tulla keväämmällä Hyvärisen metsäpalstalle avuksi istuttamaan kuusentaimia.

Hyvärisen mukaan Varis on parina aiempanakin ylimenokautena ollut hänelle ”vänkärinä” metsähommissa. Varis tekee metsäalan töitä myös yrittäjänä.

Joensuulainen Varis sai sunnuntain vesikelille alleen Hyvärisen toiseksi parhaan suksiparin aamun testeistä.

”Kari kysyi rehdisti apua, ja totta kai voin auttaa tiukassa paikassa.”

” ”Hauskaa, että SM-kisoissa toinen kuski on antanut suksilleni kovempaa vauhtia kuin minä.”

Kari Varis saavutti sunnuntaina uransa kirkkaimman SM-mitalin Perttu Hyvärisen suksilla.­

MM-kisat olivat Hyvärisen mukaan oma lukunsa.

”Siellä etsitään esimerkiksi viestitilanteissa huoltorekan parasta suksea, eikä ole väliä, kenen nimi suksessa lukee.”

Hyvärinen korostaa, että ei hän kaikille lainaa suksiaan, vaan ne ovat aina erikoistapauksia.

”Oikeissa paikoissa voi lainata. Suksilainat ovat aina harkinnanvaraisia, koska niissä on särkymisen riski. Jos suksille käy jotain, harmitus on molemminpuolinen. Se on hauskaa, että SM-kisoissa toinen kuski on antanut suksilleni kovempaa vauhtia kuin minä.”

Niskasen voittamassa kisassa Hyvärinen sijoittui kolmanneksi ja sunnuntaina kuudenneksi.

”Karin hopea lämmitti omaakin mieltä tosi paljon.”

Jokaisessa mitalille johtaneessa lainassa on ollut käytössä eri suksipari. Lauantaina Puijon Hiihtoseuralle SM-kultaa tuoneessa viestissä Hyvärinen käytti samaa suksiparia, jolla Varis hiihti seuraavana päivänä.

Suksien lainaamisen perusedellytys on, että lainaaja käyttää samaa merkkiä. Hyvärinen kuuluu lajin mahtimerkin Fischerin talliin.

Maallikko voisi ajatella, että Hyvärinen on onnistunut saamaan kalustoonsa muita parempia suksipareja, ainakin vapaalle ja vesikelille.

Hyvärinen painottaa, että suksikaluston rakentaminen vaatii kovaa työtä, ja siinä ratkaisevassa roolissa on oma huoltomies, hänen tapauksessaan Petri Koivisto.

”Petrin kanssa on tehty tosi kovasti töitä suksien kanssa, ja on siinä tarvittu tuuriakin. Meillä on ollut vähän erilainen filosofia kuin muilla. Meillä on tosi raaka peli suksien kanssa. Vain hyvät jäävät pakkaan, ja muut lähtevät palautukseen.”

” ”Siellä on vain hyviä suksia eikä toivotaan toivotaan -pareja.”

Ristomatti Hakola (oik) hiihti MM-hopeaa pariviestissä Perttu Hyvärisen suksilla.­

Hyvärinen sanoo yrittäneensä pitää suksikalustonsa mahdollisimman pienenä, mutta silti hänen Excel-taulukkoonsa on listattu tällä hetkellä 48 suksiparia, joista reilusti yli puolet on perinteiselle hiihtotavalle.

”Nykyinen suksipakka on periaatteessa vielä liian iso. Siellä on vain hyviä suksia eikä toivotaan toivotaan -pareja. Silloin virheitten mahdollisuus on pienempi. ”

Hän ei osaa sanoa, kuinka monta suksiparia hänen testattavanaan kiertää yhden kauden aikana.

”Suksihuoltajan merkitys alkaa olla kilpailukauden aikana isompi kuin valmentajan. Petri on aivan huippu, ja hänen kanssaan on mukava tehdä sitä työtä.”

Oberstdorfin MM-kisoissa suurin osa Suomen joukkueesta oli Fischerin hiihtäjiä.

Huoltopäällikkö Martin Norrgård muistelee, että esimerkiksi Niskasella ei ollut päätöskilpailussa 50 kilometrillä käytössään omia suksia.

”Iivon omia suksia oli tietysti testissä ennen kisaa, mutta jos muistan oikein, lopulta hänellä taisi olla Ristomatti Hakolan ja Joni Mäen sukset”, Norrgård sanoo.

Naisista samalla merkillä (Fischer) hiihtävät viestin MM-mitalistit Riitta-Liisa Roponen ja Jasmi Joensuu testasivat toistensa suksia, ja Roponen käytti 10 kilometrillä (v) Joensuulta lainattua suksiparia.

Norrgård työskenteli edellisen kauden Ruotsin maajoukkueen suksihuollossa ja näki, että siellä suksia lainattiin toisille enemmän kuin Suomessa. Sitä kulttuuria hän on halunnut tuoda Suomen joukkueeseen.

”Osittain olen ainakin peräänkuuluttanut, että pitää yrittää tehdä sitä, jos se vain on mahdollista, siihen on valmiudet ja löytyy pareja. Siitä olen puhunut jo kauan, että heti alkukaudesta lähtien vertaillaan eri urheilijoiden suksia”, Norrgård sanoo.