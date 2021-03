Suomen jalkapallomaajoukkueen Daniel O’Shaughnessy lähti nuorena hakemaan oppia Ranskasta ja Englannista. Hän kehittyi pelaajana niin, että on nyt 26-vuotiaana kapteeniainesta, mutta mikä vielä tärkeämpää – suuren läpimurron sijasta Englannista löytyi elämään rakkaus.

”Minulle on sanottu, että jos et usko itseesi, ei sinuun usko kukaan muukaan. Se lause on jäänyt mieleen”, sanoo HJK:n kapteeni ja Suomen jalkapallomaajoukkueen puolustaja Daniel O’Shaughnessy.

Hän ei muista, kuuliko lauseen valmentajaisältään vai lukiko sen jostain, mutta sitä lausetta hän on kantanut mukanaan. Kaikista hankaluuksista huolimatta O’Shaughnessy on uskonut mahdollisuuksiinsa jalkapallossa.

Itseluottamus ja usko omiin kykyihin palkittiin viime vuonna, kun O’Shaughnessy pelasi enemmän pelejä kuin kertaakaan aiemmin urallaan ja nousi A-maajoukkueen avauskokoonpanoon.

Tämän vuoden alussa hänet valittiin HJK:n veikkausliigajoukkueen kapteeniksi, mikä kertoo pelikaverien luottamuksesta. Joukkuekaverit ja valmennusryhmä äänestivät kukin kolmea ehdokasta kapteeniksi, ja O’Shaughnessy, 26, sai eniten ääniä.

”Onhan se kunnia, että joukkuekavereilta ja valmennukselta löytyi luottoa valita minut kapteeniksi. Hieno fiilis. Toivottavasti minut valittiin siksi, että muut pelaajat näkevät minun olevan valmis rooliin ja että minulla on kapteenin ominaisuuksia.”

” ”Yritän olla mahdollisimman paljon sellainen kuin hyvä kapteeni mielestäni on.”

Daniel O’Shaughnessy olisi voinut edustaa maaotteluissa myös Irlantia irlantilaisen isänsä takia mutta sanoo, että ”Suomi oli ainoa vaihtoehto”.­

O’Shaughnessy sanoo yrittävänsä ylläpitää kopissa ja kentällä hyvää ilmapiiriä ja korkeaa vaatimustasoa.

Joukkuekaverin mielestä O’Shaughnessy sopii erinomaisesti kapteeniksi, koska ”Dani on nähnyt ja kokenut kotimaan ja ulkomaan kentät, ottaa vastuuta ja tuntee pelaajista nykyisen seuran ehkäpä parhaiten” oltuaan jo monta vuotta joukkueessa.

”Odotan itse kapteenilta ammattimaisuutta kaikessa tekemisessä, johtamista esimerkillä ja kaikkien huomioon ottamista. Yritän olla mahdollisimman paljon sellainen kuin hyvä kapteeni mielestäni on”, O’Shaughnessy sanoo.

Viime syksynä hän pääsi ensimmäistä kertaa kunnolla pelaamaan A-maajoukkueessa ja näki samalla, miten paljon maajoukkueessa on erinomaisia johtajia.

”Se on varmaan yksi syy, miksi Suomi on menestynyt niin hyvin muutaman viime vuoden. Kaikki pelaajat ottavat roolia joukkueessa ja haluavat menestyä.”

Nykymaajoukkueessa on useita pelaajia, jotka ovat toimineet urallaan kapteeneina seurajoukkueissaan: Joona Toivio, Paulus Arajuuri, Juhani Ojala, Nikolai Alho, Jukka Raitala, Tim Sparv ja Rasmus Schüller. He tietävät, mitä hyviltä joukkuepelaajilta vaaditaan.

”Tiesin Tim Sparvin jo entuudestaan, kun pelasin Midtjyllandissa samaan aikaan. Paulus Arajuuri johtaa etenkin asenteellaan kentällä. Lukas Hradecky johtaa sosiaalisella otteellaan ja ylläpitää hyvää fiilistä joukkueessa.”

” ”Isäni katsoo edelleen kaikki pelini.”

Jalkapallomaajoukkueen toppari Daniel O’Shaughnessy harjoitteli Huuhkajien harjoituksissa Olympiastadionilla 25. maaliskuuta.­

Maajoukkuekutsu tuli O’Shaughnessylle yllätyksenä.

”En voi sanoa odottaneeni sitä, kun niin harvoin Veikkausliigasta pelaajia pääsee maajoukkueeseen. Tuli siitä sellainen olo, että olen jotain tehnyt oikein, kun he näkevät minun tuovan jotain lisää maajoukkueeseen”, hän sanoo.

”Varmasti vasenjalkaisuus auttaa minua. Niklas Moisanderin jälkeen maajoukkueessa ei ole ollut vasenjalkaista topparia.”

Jalkapallouransa O’Shaughnessy aloitti Riihimäellä irlantilaisen isänsä Robertin valmennuksessa. O’Shaughnessyn mukaan hänestä tuskin olisi tullut jalkapalloilijaa ilman isän vaikutusta.

Isä valmensi pitkään Danielia ja hänen isoveljiään Tomasia ja Patrickia. Jalkapallon lisäksi O’Shaughnessy pelasi lapsena Riihimäen Kiekko-Nikkareissa jääkiekkoa, mutta se jäi seuravaihdon jälkeen. Hän oli 10-vuotias, kun vaihtoi veljiensä kanssa seuraa RiPSistä FC Honkaan. Perhe haki lisää urheilullisia haasteita paremmasta harjoitteluympäristöstä.

”Isäni katsoo edelleen kaikki pelini. Pelien jälkeen käymme läpi sitä, mikä meni hyvin ja mitä voisi tehdä paremmin. Kyllä sieltä tulee aina palautetta. Saan myös rakentavaa kritiikkiä, jos hän kokee, että voisin tehdä jotain paremmin. Edelleen hänestä on iso apu.”

Talvisin O’Shaughnessy matkusti veljensä kanssa Riihimäeltä Tapiolaan harjoituksiin junalla ja bussilla.

”Matkoihin meni puolitoista tuntia suuntaansa. Junamatkat menivät korttia pelatessa. Koulu meni hyvin. Yläasteelta lähdin yli yhdeksän keskiarvolla. Lukiossa kirjoitin hyvät arvosanat, vaikka tein lukiota kaksi ja puoli vuotta etäopiskeluna Ranskassa.”

” ”Nuorena minulla oli aina tavoite päästä pelaamaan jalkapalloa ulkomaille.”

Daniel O’Shaughnessy (vas.) pelasi veljensä Patrick O’Shaughnessyn kanssa FC Hongan paidassa Helsinki-cupissa kesällä 2008.­

FC Hongassa keskuspuolustaja oli neljä vuotta ja sen jälkeen HJK:n junioreissa kolme vuotta ennen kuin siirtyi Ranskaan FC Metziin 17-vuotiaana. Ranskasta hän siirtyi Englantiin Brentfordiin kesällä 2014 ja sieltä myöhemmin lainalle Midtjyllandiin ja Cheltenhamiin.

Brentfordiin hänet hankki seuran silloinen urheilutoimenjohtaja Frank McParland, joka oli vuonna 2011 Liverpoolin akatemianjohtajana halunnut O’Shaughnessyn siirtyvän Liverpooliin. O’Shaughnessyn mukaan neuvottelut HJK:n kanssa eivät tuottaneet tulosta.

McParlandilla oli silmää suomalaispelaajille. Hän yritti vuonna 2012 saada Joel Pohjanpalon Liverpooliin apunaan rekrytointipäällikkö Stuart Webber, joka sittemmin hankki Norwich Cityn urheilutoimenjohtajana Teemu Pukin.

Kun McParland lähti myöhemmin Burnleyn urheilujohtajaksi, O’Shaughnessy putosi edustusjoukkueen harjoituksista reservijoukkueeseen.

O’Shaughnessy toteaa, että Brentfordissa hän oli ehkä liian nuori tekemään läpimurtoa ja Midtjyllandissa hänen tasonsa ei vain silloin riittänyt. Englannin neljännen sarjatason Cheltenham taas oli seurana väärä paikka hänelle.

Läpimurtoa Englannissa ei tullut, mutta sen sijaan hän löysi Brentfordin-vuosina rakkauden. Se sai hänet jäämään Englantiin ja Cheltenhamiin.

”Silloinen tyttöystäväni, nykyinen kihlattuni, asui Englannissa, ja sen takia halusin jatkaa futista Englannissa. Silloin näin Cheltenhamin olevan paras vaihtoehto, mutta jälkikäteen ajateltuna se ei ollut paras ratkaisu.”

Englannin neljännellä sarjatasolla Cheltenhamissa O’Shaughnessy oli kaukana mukavuusalueeltaan. League Twossa pelattiin usein pitkää palloa. Hän sanoo, että Cheltenhamissa hänen itseluottamuksensa oli koetuksella, vaikka yleensä se onkin ollut hänen vahvuutensa. Puolitoista vuotta kamppailua riitti hänelle, ja hän päätti siirtyä HJK:hon, joka oli hänestä kiinnostunut.

”Nuorena minulla oli aina tavoite päästä pelaamaan jalkapalloa ulkomaille. 17-vuotiaana koin, että Metz oli minulle paras vaihtoehto. En kadu mitään enkä halua miettiä sitä, mikä oli oikea ratkaisu. Joitain oikeita valintoja olen tehnyt, kun olen kuitenkin päässyt maajoukkueeseen ja HJK:ssa isoon rooliin. Turha miettiä menneitä liikaa.”

” ”Kaiken muun pitää olla elämässä hyvin, vasta silloin voi antaa kentällä parastaan.”

Kolmen viime kauden aikana Daniel O’Shaughnessystä on tullut Helsingin Jalkapalloklubin liigajoukkueen kantavia voimia kentällä ja sen ulkopuolella.­

Nyt O’Shaughnessyllä on alkamassa neljäs kausi HJK:ssa. Kentän ulkopuoliset asiat ovat viime vuosina olleet kunnossa, mikä on auttanut pelaamista.

”Itselleni on tärkeätä, että kaikki on jalkapallon ulkopuolella hyvin. Se näkyy silloin myös kentällä. Ulkomaankierroksellani opin ymmärtämään tasapainon tärkeyden. Jalkapallo on vain yksi osa elämää. Kaiken muun pitää olla elämässä hyvin, vasta silloin voi antaa kentällä parastaan.”

O’Shaughnessyllä kävi tavallaan tuuri koronapandemiasta huolimatta, sillä hän ehti suorittaa varusmiespalveluksensa hyvissä ajoin ennen Veikkausliiga-kautta, jonka alku siirtyi.

”Viime kaudella seuran ulkomaiset pelaajat ihmettelivät, kun tulin armeijan vaatteissa treeneihin koko talven ajan. Kyllä he ymmärsivät, kun selitin, että Suomi on pieni maa, jonka on huolehdittava noista asioista. Jotta kaikki osaavat tarvittaessa puolustaa Suomea”, hän sanoo.

”Minulla on ollut kentän ulkopuoliset asiat hyvin sen jälkeen kun tulin HJK:hon. Se on edesauttanut, että pelaaminen on sujunut nousujohteisesti muutamana viime vuotena.”

Viime Veikkausliiga-kausi sujui niin hyvin, että O’Shaugnessy kertoo ulkomaisten seurojen ympäri maailmaa olleen hänestä kiinnostuneita. Tästä on kuitenkin pitkä matka siihen, että jokin seura ostaisi hänet HJK:sta – etenkin koronapandemian aikana, kun seurat ovat tarkempia kuluistaan.

Se ei jäänyt harmittamaan, että siirtoa ei tullut.

”Kaikella on tarkoituksensa. Olen kehittynyt HJK:ssa pelaajana ja ihmisenä, ja se on ollut tärkeää.”

Suomi–Sveitsi keskiviikkona kello 21.45. V Sport Jalkapallo näyttää ottelun, ja ilmaiseksi ottelu on nähtävissä osoitteessa Viafree.fi.