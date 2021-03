Formula 1 -kuskista tulee osakekauppojen myötä seuran kolmanneksi suurin omistaja.

F1-kuljettaja Valtteri Bottaksesta tuli jääkiekon liigajoukkue Lahden Pelicansin kolmanneksi suurin omistaja, sillä hän on hankkinut 10 prosentin osuuden Lahden Pelicans oy:stä, Pelicans kertoo tiedotteessaan.

”Olin Pelicansin vieraana alkuvuodesta ja tuolloin organisaatiolla oli käynnissä C-sarjan osakeanti, joka sai minut ajattelemaan omistajuutta ja innostumaan ajatuksesta. Intohimo jääkiekkoon ja halu tukea sekä auttaa paikallista seuraa olivat lopulta suurimmat syyt edetä neuvotteluissa”, Nastolasta, joka nykyisin kuuluu Lahteen, kotoisin oleva Bottas toteaa tiedotteessa.

”Pelicans on myös aina ollut minulle jääkiekossa se ykkönen, joten olen tästä erittäin innoissani.”

Bottas hankki äänioikeudellisia A- ja B-sarjan osakkeita. C-sarjan osakkeet on suunnattu kannattajille eikä niissä ole äänioikeutta.

Osakkeiden lisäksi Bottas hankki Lahden Isku-areenasta aition, joka helpottaa koronakurimuksesta kärsivän seuran kassavajetta. Ensi kaudella hallissa on vip-aitio, jonka numero on 77 eli sama kuin Bottaksen F1-auton kilpailunumero.

”Bottaksen mukaantulo on merkittävä ja ilahduttava asia sekä organisaation että koko Pelicans-yhteisön puolesta. Kyseessä on Päijät-Hämeestä ponnistanut huippu-urheilija, joka on yksi Suomen tunnetuimmista henkilöistä maailmalla”, Pelicansin hallituksen puheenjohtaja ja toiseksi suurin Pelicans-omistaja Tommi Kurkaa toteaa tiedotteessa.

Pelicansin suurin omistaja on entinen NHL-maalivahti Pasi Nurminen.

Pelicansin C-sarjan osakkeita on hankittu noin 268 000 eurolla. Osakeannin minimitavoite oli 150 000 euroa. Anti jatkuu kesäkuun loppuun asti.