”Hän on paras tutkaparini koskaan. Etsin aina häntä [syötöilläni].”

Näin sanoi Emiliano Buendía viime helmikuussa Teemu Pukista Norwich Cityä seuraavalla Pink Un -sivustolla, kun Norwich oli möyhentänyt Stoken Englannin Mestaruussarjan ottelussa 4–1. Buendía syötti Pukin toisen maalin tuossa ottelussa.

Paria viikkoa myöhemmin Buendía jatkoi samalla teemalla Norwichin verkkosivuilla:

”Suhteemme on todella vahva. Kaikki tietävät suhteemme kentällä. Yritän aina löytää hänet.”

Ja Buendía on löytänyt. Sekä Buendía että Pukki liittyivät Norwichiin kesällä 2018. Buendía on sen jälkeen kaikissa pelaamissaan Norwichin otteluissa antanut 37 maaliin johtanutta syöttöä ja usein maalintekijänä on ollut Pukki.

Kuluvalla kaudella Buendia on Mestaruussarjan syöttötilaston kärjessä kahdellatoista syötöllään. Maaleja hän on tehnyt kymmenen. Pukin maalimäärä on 22.

” ”Siellä oli maailman paras ruohokenttä, parhaat pallot ja jalkapallokengät.”

Emiliano Buendía harhautteli Barnsleyn pelaajia Englanin cupin ottelussa 23. tammikuuta 2021.­

Buendía, 24, ei saa kotimaassaan samalla lailla huomiota kuin Pukki Suomessa, vaikka hän on tällä hetkellä Englannin Mestaruussarjan kuumimpia pelaajia ja kenties jopa sarjan paras pelaaja.

Tähän on yksinkertainen syy: Buendía on argentiinalainen. Hänellä on jokunen maanmies, jotka keräävät suurimmat jalkapallo-otsikot kaikkialla maailmassa.

Lisäksi Buendía ei ole pelannut Argentiinan maajoukkueessa. Hän ehti pelata Espanjan alle 19-vuotiaiden maajoukkueessa, kunnes Argentiinassa kylläkin havahduttiin: Buendía nimettiin vuoden 2015 alle 20-vuotiaiden MM-kisoihin, joissa hän pelasi kolmessa ottelussa ja teki yhden maalin. Sen jälkeen kutsua mihinkään Argentiinan maajoukkueisiin ei ole tullut.

Buendía aloitti seurauransa alle 10-vuotiaana kotikaupunkinsa Mar del Platan Cadetes de San Martín -joukkueessa. Buendía pelasi paljon pienessä sisähallissa, jossa hänen tekniikkansa kehittyi.

Buendía oli vain 12-vuotias, kun suuri ja mahtava Real Madrid kiinnostui hänestä. Tämä oli entisen Argentiinan maajoukkuepelaajan Juan Esnaiderin ansiota: hän järjesti Buendíalle näyttöpaikan.

Edessä oli muutto Espanjaan kuten monella muullakin lahjakkaalla argentiinalaisjuniorilla.

”He [Real Madrid] antoivat minulle vaatteet. Siellä oli maailman paras ruohokenttä, parhaat pallot ja jalkapallokengät”, Buendía kertoi The Independentin haastattelussa.

”Oli täysin erilaista elää siinä kuplassa. Olin erittäin nuori, mutta tiesin, että se oli mahdollisuuteni.”

Sitten kupla puhkesi.

Real Madridin juniorijoukkue vapautti Buendían kesällä 2010, kun hän oli vain 13-vuotias. Hetken oli hämmennys, että oliko ura tässä. Ratkaisu löytyi kuitenkin läheltä: Buendía liittyi Getafeen, joka vaikuttaa myös Madridin alueella.

”Siellä oli hyviä vuosia ja huonoja vuosia, mutta en koskaan kadottanut unelmaani. Taistelin aina saadakseni mahdollisuuden”, Buendía sanoi.

Getafessa Buendía nousi juniori- ja nuorisojoukkueiden kautta edustusjoukkueeseen ja pelasi myös Espanjan liigassa. Itse asiassa Buendía ehti kokea Getafessa saman kuin Norwichissa: putoamisen pääsarjasta ja nousun pääsarjaan, mutta Getafessa Buendían roolina oli pääasiassa olla vaihtopelaajana. Loukkaantumisten sävyttäminä kausina hän teki La Ligassa yhden maalin.

Ennen Norwichiin siirtymistään Buendía oli kauden mittaisella lainalla Espanjan kakkosliigan Cultural Leonesassa, jossa hän oli jo tärkeässä roolissa kuudella maalillaan ja 12 maalisyötöllään. Ne eivät kuitenkaan auttaneet seuraa pitämään sarjapaikkaansa, vaan tie vei kolmannelle sarjatasolle.

Norwich havaitsi Buendían kyvyt ja pelaaja muutti lähes kymmenen Espanjan vuoden jälkeen Englantiin. Siirtosumma oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Eli Norwich sai tutkaparin Buendía–Pukki 1,5 miljoonalla eurolla, koska Pukki tuli Itä-Englantiin ilmaisella siirrolla. Tämä lienee yksi jalkapallohistorian nerokkaimpia hankintoja yhden siirtoajan aikana.

Kysymys kuuluukin, kuinka kauan Buendía pysyy Norwichissa. Nykyinen sopimus on voimassa kesään 2024 asti, joten hintalappu on jotain muuta kuin Norwichin maksamassa summassa.

” ”Rakastan pelaamista tässä seurassa.”

Emiliano Buendía on Norwichin syöttökone.­

Viime kesänä siirtoa johonkin suurempaan seuraan pidettiin lähes varmana, kun Norwich putosi Valioliigasta, mutta näin ei käynyt.

Vielä tammikuun siirtoaikana vahvat huhut veivät argentiinalaista taituria Arsenaliin, mutta mediatietojen mukaan Norwichin pyytämä 40 miljoonaa puntaa (47 miljoonaa euroa) oli liikaa. Lisäksi Arsenal sai lainapestillä toisen hyökkäävän keskikenttäpelaajan, norjalaisen Martin Ødegaardin. Transfermarkt arvioi Buendían käyväksi hinnaksi 22 miljoonaa euroa.

Buendía on itse sanonut samaa kuin Pukki: hän viihtyy perheineen pienessä Norwichissa. Myös joukkueen luova pelityyli on hänelle mieleen.

”Siksi rakastan pelaamista tässä seurassa. Meidän ajattelutapamme [jalkapallosta] on sama.”

Lisäksi Buendía on vasta 24-vuotias. Hän teki debyyttinsä Espanjan liigassa vain 17-vuotiaana.

”Olen yhä todella nuori. Haluan oppia [jalkapallosta] niin paljon kuin mahdollista.”

Sitä oppia hän todennäköisesti saa varsin mallikkaasti Norwichin managerin Daniel Farken johdolla.

Englannin Mestaruussarjan ottelu Preston–Norwich tänään perjantaina kello 17. Ottelua ei televisioida Suomessa.