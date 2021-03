Nascar-sarjan osakilpailu Bristolissa Tennesseessä palautti rata-autot mutaisille juurilleen.

Pohjois-Amerikan Nascar-rata-autosarjan osakilpailu maanantaina Bristolin autoradalla Tennesseessä oli uusi kokemus monille kuskeille. Ensimmäisen kerran 51 vuoteen kisa ajettiin mutaradalla.

Bristolin rata on perinteinen ovaalirata, jossa kierroksen pituus on noin 800 metriä. Nyt radalle oli kuskattu 2 000 kuorma-autollista Tennesseen punaista savea, kertoo The Washington Post.

Kisa piti ajaa jo sunnuntaina, mutta vesisade teki radasta mutavelliä, joten kilpailu siirrettiin maanantaille. Silloin aurinko paistoi ja rataa kasteltiin.

Mudalla peitetty rata kasteltiin ennen kilpailua.­

Michael McDowellin auton tuuletusritilä tukkeutui mudasta.­

Ensimmäiset kaksi kierrosta sujuivat mallikkaasti, mutta sen jälkeen alkoi tapahtua: radan olosuhteet vaihtuivat jatkuvasti. Aluksi ongelmana oli muta, joka ajautui autojen tuuletusritilöihin, joka kuumensi moottoria. Lisäksi mutaa paiskautui tuulilasiin.

Kilpailussa nähtiin lukuisia pyörähdyksiä ja kolareita, sillä liukkauden lisäksi kilpailijat eivät nähneet juuri mitään, kun muta lensi ja radalle myös syntyi suuria pölypilviä radan kuivuttua. Pöly oli lopulta niin paksua, että se muuttui oranssiksi usvaksi.

Koska olosuhteet olivat rankat ja myös oudot, 256-kierroksisen kilpailussa oli piti tehdä 50 kierroksen jälkeen huoltopysähdys.

100 mailin tuntinopeudella (noin 161 kilometriä tunnissa) ajaminen vaati jo melkoista rohkeutta. Kilpailun voittajan Joey Loganon keskinopeudeksi tuli noin 75 kilometriä tunnissa.

Vaikka olosuhteet olivat erikoiset ja osalla kilpailijoista ei ollut aiempaa kokemusta mutakilpailuista, he lähinnä nauroivat olosuhteille, kertoo The Washington Post.

”En edes tiedä, mitä olen tekemässä. Olin ensimmäistä kertaa mutaradalla viisi päivää sitten”, Daniel Suárez nauroi tiimiradioon.

Kyle Buschin auto vaurioitui kolarissa.­

Kyle Busch totesi tiimiradioon, että hän ei näe mitään. Busch oli joutunut kierrosellla 153 yhdeksän auton loukkuun.

”Täällä ei näe edes edessään olevaa autoa.”

Kilpailijoiden tai ainakin katsojien iloksi kisan aikana ilmoitettiin, että mutakilpailu on ohjelmassa myös keväällä 2022.

Ennen maanantain kilpailua edellisen kerran mutaversio Nascar-sarjassa kisattiin Pohjois-Carolinassa syyskuussa vuonna 1970. Sen jälkeen niistä luovuttiin, jotta sarjasta saatiin ammattimaisempi ja maanlaajuisesti hyväksyttyä urheilua.

Paluu ”mutajuurille” oli osoitus siitä, että Nascar-sarja ei ole unohtanut juuriaan.